LOTO: Peste 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de duminică, 8 februarie, 2026

LOTO. Duminică, 8 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 5 februarie, 2026, Loteria Romana a acordat peste 34.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,9 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,33 milioane de lei (peste 4,18 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,51 milioane de lei (peste 887.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 51,12 milioane de lei (peste 10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 226.200 de lei (peste 44.400 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 527.300 de lei (peste 103.500 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 493.400 de lei (peste 96.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 32.600 de lei.

Rezultatele tragerilor de duminică, 8 februarie, 2026

Loto 6/49: 22 16 11 44 28 20

Noroc: 2 7 3 3 8 9 6

Joker: 1 2 36 23 21 +6

Noroc Plus: 9 9 8 7 6 0

Loto 5/40: 32 11 20 29 22 34

Super Noroc: 0 7 7 5 5 3