Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Rezultatele extragerilor pe DC News de la orele 18:30
Data actualizării: 10:37 21 Dec 2025 | Data publicării: 10:35 21 Dec 2025

Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Rezultatele extragerilor pe DC News de la orele 18:30
Autor: Crişan Andreescu

Loto3
 

Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRĂCIUN.

LOTO. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 9 lei
pentru JOKER : 8 lei
pentru LOTO 5/40 : 6 lei
pentru NOROC : 4 lei
pentru NOROC PLUS : 3 lei
pentru SUPER NOROC : 2 lei
 

LOTO. Report la Joker la categoria I de peste 8,55 milioane de euro

LOTO. Report la Loto 6/49  la categoria I de peste 1,46 milioane de euro

LOTO. La tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 28.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane de lei.

LOTO. La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,43 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 926.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 216.000 de lei (peste 42.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 66.100 de lei (peste 12.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,28 milioane de lei  (peste 252.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 124.800 de lei (peste 24.100 de euro).

Rezultatele tragerii speciale de Crăciun de duminică, 21 decembrie, 2025


Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus:

Loto 5/40: 

Super Noroc:

Vezi și: Marele premiu la loterie câștigat de doi soți de două ori: O șansă la 24 de trilioane

x close