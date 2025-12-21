Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Rezultatele extragerilor pe DC News de la orele 18:30

LOTO. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 9 lei

pentru JOKER : 8 lei

pentru LOTO 5/40 : 6 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei



LOTO. Report la Joker la categoria I de peste 8,55 milioane de euro

LOTO. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro

LOTO. La tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 28.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,43 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 926.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 216.000 de lei (peste 42.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 66.100 de lei (peste 12.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,28 milioane de lei (peste 252.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 124.800 de lei (peste 24.100 de euro).

Rezultatele tragerii speciale de Crăciun de duminică, 21 decembrie, 2025



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: