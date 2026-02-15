€ 5.0943
LOTO: Peste 10,24 milioane de euro report  la extragerea Joker de duminică, 15 februarie, 2026
Data publicării: 07:23 15 Feb 2026

LOTO: Peste 10,24 milioane de euro report  la extragerea Joker de duminică, 15 februarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto7

LOTO. Duminică, 15   februarie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 februarie, 2026, Loteria Romana a acordat    peste  36.400 de castiguri in valoare totala de peste 25,07 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 300.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12.02.2026, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din data de 15.12.2026

LOTO. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 52,18 milioane de lei (peste 10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 456.100 de lei (peste 89.500 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 605.300 de lei (peste 118.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 682.200 de lei (peste 133.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 42.900 de lei. La Super Noroc este in joc un report, la categoria I, in valoare de peste 39.600 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. Reamintim faptul ca, la tragerea Loto 6/49 de joi, 12 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 22.948.891,68 de lei (peste 4,50 milioane  de euro).

LOTO. Biletul norocos a fost jucat online pe aplicatia mobila AmParcat.ro. si a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 si o varianta Noroc. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

Rezultatele tragerilor de duminică, 15  februarie, 2026

Loto 6/49:  

Noroc: 

Joker:  

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc:  

