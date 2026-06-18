LOTO: Peste 6,23 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 18  iunie 2026

LOTO. Joi, 18 iunie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 18 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 iunie, 2026, Loteria Romana a acordat 37.415 castiguri in valoare totala de peste 6,31 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 300.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA JOKER

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 14.06.2026, pentru tragerea Joker din data de 18.06.2026 Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,65 milioane de lei (peste 6,23 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 56.300 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 104.300 de lei (peste 19.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. Reamintim ca la tragerea Joker din 14.06.2026 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 3.565.252,21 lei (peste 681.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si a fost completat cu o singura varianta la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 10,50 lei.

Rezultatele tragerilor de joi, 18 iunie 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: