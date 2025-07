Moarte suspectă a unui investigator paranormal. Găsit fără viață în timpul unui turneu cu păpușa Annabelle

Dan Rivera, investigator paranormal cunoscut și colaborator al Societății de Cercetare Psihică din New England (NESPR), a fost găsit fără viață într-un hotel din Gettysburg, Pennsylvania, în timpul turneului „Devils on the Run”. Evenimentul prezenta obiecte celebre pentru presupusele lor activități supranaturale, printre care și celebra păpușă Annabelle. Rivera avea 54 de ani.

Decesul și contextul „blestemului” Annabelle

Rivera a fost găsit decedat pe 13 iulie de către personalul hotelului din Straban Township, conform unui raport oficial emis de Poliția de Stat din Pennsylvania pe 16 iulie, citat de IBTimes UK. Ancheta preliminară indică o moarte naturală, fără semne de violență sau circumstanțe suspecte. Totuși, speculațiile publicului au fost alimentate de legătura strânsă a lui Rivera cu păpușa Annabelle, asociată în cultura populară cu fenomene demonice.

Conform autorităților și declarațiilor oficiale ale NESPR, păpușa Annabelle nu se afla în camera lui Rivera în momentul decesului. Tony Spera, directorul NESPR și ginerele faimoșilor Ed și Lorraine Warren, a subliniat că „păpușa nu a fost niciodată nesupravegheată” și că Rivera era recunoscut pentru disciplina sa riguroasă în ceea ce privește siguranța în investigarea fenomenelor oculte.

Veteran militar și figură centrală în cercetarea paranormalului

Născut în Connecticut, Rivera a fost veteran al armatei americane înainte de a-și dedica viața investigațiilor paranormale. Avea o vastă experiență în ritualuri de protecție și era cunoscut pentru expertiza sa în tradiții spirituale, precum Santería. A fost, de asemenea, consultant pentru serialul Netflix 28 Days Haunted și frecvent invitat la convenții supranaturale unde ținea ateliere despre etica investigațiilor și protecție spirituală.

Soția sa, Sarah Rivera, i-a adus un omagiu emoționant pe Facebook: „Te-am iubit din clipa în care ne-am întâlnit. Ochii tăi, zâmbetul tău... totul a fost scris în stele. Ești iubirea vieții mele și vei fi pentru totdeauna.”

Reacția comunității după aflarea veștii

Comunitatea pasionaților de paranormal a reacționat cu tristețe, dar și cu prudență în fața speculațiilor. „Este important să separăm divertismentul de dovezi”, a declarat un coleg investigator NESPR pentru The Guardian. Grupul NESPR a transmis un mesaj în care îl descrie pe Rivera drept „un prieten devotat, loial și profund compasional”.

Turneul „Devils on the Run”, în cadrul căruia se află și păpușa Annabelle, va continua până în septembrie, în memoria lui Rivera. Deși autopsia este încă în desfășurare, toate datele disponibile până acum indică o moarte naturală.

Rivera era căsătorit și avea patru copii.

