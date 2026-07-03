Iată cum e acum în dormitorul lui Robert Negoiță! După ce a spus că iarna doarme la 12 grade, primarul surprinde din nou! / video

Anca Murgoci și Robert Negoiță - IMAGINE EDITATĂ CU INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

După ce a surprins spunând că iarna ține în casă doar 12-15 grade Celsius și aproape că nu pornește centrala, Robert Negoiță a fost întrebat de Anca Murgoci cum procedează în sezonul cald. Primarul Sectorului 3 a explicat că nici vara nu este un fan al aerului condiționat.

Declarațiile lui Robert Negoiță despre temperatura din locuința sa au stârnit numeroase reacții în urmă cu ceva timp, după ce edilul spunea că iarna preferă să stea în casă la doar 12-15 grade Celsius. Pornind de la această mărturisire, Anca Murgoci l-a întrebat cum reușește să suporte căldura din timpul verii.

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„Domnule primar, ați spus că dormiți iarna la 12 grade. Acum, vara, la câte grade dormiți?”, a fost întrebarea adresată primarului Sectorului 3.

Robert Negoiță a explicat că încearcă să mențină în dormitor o temperatură de aproximativ 25 de grade Celsius.

Iată dialogul de pe TikTok:

Anca Murgoci: Domnule primar, ați spus că dormiți iarna la 12 grade. Acum, vara, la câte grade dormiți?

Robert Negoiță: În living e cald, dar în dormitor este diferit pentru că nu pot să dorm la cald. Cred că am în dormitor cam 25 de grade seara.

Anca Murgoci: Cam mult pentru o persoană friguroasă. Mă așteptam la mai puțin la dumneavoastră.

Robert Negoiță: Nu suport să meargă aerul condiționat când sunt eu acolo. Procedez așa: Îl las două-trei ore să răcească încăperea, după care îl opresc și dorm. Spre dimineață chiar se încălzește în dormitor, dar mă ajută faptul că se mai răcește afară. Deschid geamul, mă mai ciupește câte un țântar, dar aerul devine respirabil și pot dormi la o temperatură de maximum 25 de grade. Când trece peste, nu mai pot să dorm.

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