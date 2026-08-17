Ce trebuie să faci când găsești mucegai pe fructe și legume: Regula simplă explicată de un medic

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Mucegaiul care apare frecvent pe unele fructe și legume îi face pe mulți oameni să se întrebe dacă alimentele mai pot fi consumate. Dr. David Callejo a explicat ce riscuri există și la ce trebuie să fie atenți cei care găsesc mucegai pe fructe și legume.

Într-un videoclip publicat pe contul de Instagram, dr. David Callejo a vorbit despre riscurile consumului fructelor care prezintă urme de mucegai și a explicat că, în cazul fructelor cu pulpă moale, mucegaiul se poate extinde în interior, chiar dacă nu se vede.

Acesta a atras atenția că mucegaiul poate produce micotoxine care pot provoca probleme digestive, iar consumul repetat poate afecta ficatul și rinichii și poate crește riscul apariției cancerului.

„Fructul cu puțin mucegai: trebuie aruncat sau poate fi consumat dacă tăiem partea afectată? Mare atenție, pentru că acest mucegai îți poate provoca probleme serioase de sănătate!

Imaginează-ți că mucegaiul este o plantă. Mucegaiul pe care îl vezi este floarea plantei, dar în interiorul fructului se află rădăcinile, iar uneori acestea afectează întregul fruct, chiar dacă nu le putem vedea. Acest lucru se întâmplă mai ales la fructele cu pulpă moale, cum sunt căpșunile.

Problema mucegaiului și a acestor rădăcini nu este doar faptul că ne provoacă repulsie. Ele produc micotoxine, substanțe toxice care pot provoca dureri de stomac, greață sau diaree. Consumul repetat poate duce chiar la afectarea ficatului sau a rinichilor și poate crește riscul apariției cancerului”, a spus dr. David Callejo.

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Ce trebuie să faci

Potrivit medicului, fructele și legumele moi sau cu frunze trebuie aruncate dacă au mucegai. În cazul alimentelor cu pulpă tare, partea afectată poate fi îndepărtată dacă alimentul este încă ferm.

„Dar atunci ce facem? Avem două situații posibile:

Prima: Dacă există mucegai pe fructe sau legume cu pulpă moale ori pe legume cu frunze verzi, trebuie să aruncăm alimentul. Este cazul căpșunilor, piersicilor, roșiilor, castraveților sau salatei.

A doua: Dacă există mucegai pe alimente cu pulpă tare, precum morcovii, napii sau dovlecelul, iar alimentul își păstrează fermitatea, zona afectată poate fi îndepărtată, urmând trei pași:

1. Taie cel puțin 2-3 centimetri în jurul zonei cu mucegai;

2. Ai grijă ca lama cuțitului să nu atingă mucegaiul;

3. După ce ai îndepărtat partea afectată, spală bine alimentul înainte de a-l consuma”, a spus dr. David Callejo.

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„Când ai dubii, cel mai bine este să arunci alimentul”

Dr. David Callejo a recomandat urmăritorilor săi să fie prudenți și a explicat că atunci când există îndoieli, este mai sigur ca alimentul cu mucegai să fie aruncat, chiar dacă partea afectată poate fi îndepărtată.

„Acestea fiind spuse, sunt puține alimente care pot fi salvate astfel și, chiar dacă mai multe agenții consideră această metodă sigură, eu personal nu aș risca. Când ai dubii, pentru sănătatea ta, cel mai bine este să arunci alimentul, chiar dacă îți pare rău să-l pierzi”, a spus dr. David Callejo în videoclipul publicat pe contul de Instagram.

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