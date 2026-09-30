Radu Leca: Femicidul realizat în prezența episodului psihotic apărut ca rezultat al consumului de droguri

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Femicidul este cea mai gravă formă de violență îndreptată împotriva femeilor, iar specialiștii îl definesc ca pe uciderea unei femei motivată, total sau parțial, de faptul că victima este femeie.

Când crima se petrece în sânul familiei sau în cadrul unei relații de cuplu, vorbim despre femicid intim, o tragedie care rupe nu doar o viață, ci întreaga rețea afectivă a celor rămași în urmă. Imaginea publică a unui astfel de gest tinde să fie simplificată: un bărbat „nebun", o crimă inexplicabilă, un capăt de drum. Realitatea psihologică este însă mult mai complicată și, tocmai pentru că este complicată, merită înțeleasă cu seriozitate de către oricine lucrează în domeniul sănătății mintale sau trăiește lângă o persoană cu consum problemat de substanțe. Unul dintre scenariile cele mai studiate în literatura de specialitate este femicidul comis în timpul unui episod psihotic apărut pe fondul consumului de droguri.

Nu orice consumator devine violent, nu orice psihoză se termină cu sânge, însă combinația dintre o substanță care alterează profund percepția, o vulnerabilitate psihică preexistentă și un conflict de cuplu nesoluționat crește riscul într-un mod pe care niciun terapeut nu îl ignoră. Articolul de față pornește de la o convingere umanistă: a înțelege mecanismul nu înseamnă a justifica fapta, ci înseamnă a oferi familiei, terapeutului și societății instrumentele prin care viitoarele tragedii să fie oprite la timp.

Vom parcurge împreună definițiile clinice, substanțele implicate, mecanismele neurobiologice, dinamica de cuplu, semnele de alarmă și căile de intervenție disponibile în România. Fiecare secțiune se încheie cu întrebări de reflecție, pentru ca lectura să nu rămână doar o acumulare de informații, ci să devină un exercițiu de conștientizare. Ce anume diferențiază femicidul de o crimă obișnuită? De ce contextul de cuplu schimbă atât de mult interpretarea psihologică a faptei? Unde începe, de fapt, responsabilitatea celor care înconjoară o astfel de relație? Sursa: Organizația Mondială a Sănătății, „Violence against women" definiții și clasificări privind femicidul, Geneva, 2021.



Un episod psihotic reprezintă o rupere bruscă sau progresivă a contactului cu realitatea, în care persoana experimentează gânduri, percepții și convingeri nefondate în realitate. Clinicianul recunoaște două grupuri mari de simptome: halucinațiile, adică percepții fără obiect real vocile care insultă, foșnetele amenințătoare, mirosurile înțepătoare care nu există și delirurile, adică convingeri false, imposibil de corectat prin argument logic, fie că vorbim de grandoare, de persecuție, de gelozie sau de idei bizare despre identitate. Pe lângă ele se adaugă dezorganizarea gândirii și a comportamentului: discurs incoerent, mutism, agitație motorie inexplicabilă, privirea pierdută sau, dimpotrivă, fixă și înfricoșătoare. Este esențial de înțeles că psihoza indusă de substanțe nu apare la fel la toți consumatorii. Factorii care contează includ substanța folosită, doza, frecvența, vârsta de debut, istoricul familial de tulburări psihotice, consumul combinat cu alcool și prezența unui stresor major în viața persoanei o despărțire, o pierdere de loc de muncă, un conflict juridic. În context de cuplu, cel mai periculos delir rămâne cel de gelozie: bărbatul devine convins, cu o certitudine de nestărunit, că partenera îl înșeală, că îl otrăvește, că îl urmărește cu cineva.

O astfel de convingere, alimentată de o substanță care amplifică suspiciunea și diminuează inhibițiile, construiește pas cu pas scenariul unei „apărări" care, în mintea agresorului, pare justificată. Familia nu percepe întotdeauna gravitatea situației, pentru că delirul se construiește lent și pentru că persoana își păstrează, între episoade, o aparență de normalitate. Ce simptome diferă între halucinație și delir? Care este rolul stresorilor de viață în declanșarea episodului? De ce aparența de normalitate dintre crize îi induce în eroare pe cei apropiați? Sursa: Asociația Americană de Psihiatrie, DSM-5-TR criterii de diagnostic pentru tulburarea psihotică indusă de substanțe, Washington, 2022.



Nu toate drogurile au același potențial de a declanșa psihoze și nu toate psihozele au aceeași agresivitate

Literatura de specialitate a conturat un clasament clar al riscurilor. Stimulentele cocaina, amfetaminele, metamfetamina ocupă primul loc: ele cresc brutal nivelul de dopamină, produc iritabilitate intensă, insomnie prelungită, idei de persecuție și, la consumatorii cronici, deliruri solide, bine sistematizate. A doua categorie o reprezintă canabisul cu conținut ridicat de THC, a cărui legătură cu psihozele a fost confirmată de numeroase studii de cohortă: cu cât debutul consumului este mai timpuriu și cu cât THC-ul este mai concentrat, cu atât riscul de episod psihotic crește, iar o parte dintre cazuri evoluează spre schizofrenie. Halucinogenele, precum LSD sau ciupercile psihoactive, produc tulburări acute de percepție care, de regulă, trec odată cu eliminarea substanței, însă la persoanele vulnerabile lasă în urmă anxietate persistentă și idei delirante. Chiar și consumul îndelungat de alcool, prin sindromul de sevraj delirant, generează confuzie, halucinații vizuale și agitație violentă.

Trebuie subliniat un aspect adesea ignorat: combinarea substanțelor multiplică periculozitatea, iar policonsumul este regula, nu excepția, în cazurile grave ajunse în atenția psihiatrilor de urgență. Pentru familie, mesajul practic este că schimbarea bruscă a comportamentului unui membru consumator nopți nedormite, verificări obsesive ale telefonului, acuzații de infidelitate, vorbire fără sens nu este o capriciu și nu este doar „farmecul drogurilor", ci un semnal de alarmă medical. Ce substanțe prezintă cel mai mare risc de delir de gelozie? De ce canabisul modern este mai periculos decât cel de acum treizeci de ani? Ce înseamnă, concret, policonsumul pentru evaluarea riscului de violență? Sursa: National Institute on Drug Abuse (NIDA), „Drug Facts Comorbidity: Substance Use and Other Mental Disorders", Maryland, 2023.



Pentru a înțelege de ce un bărbat în psihoză ajunge să omoare femeia pe care, cu câteva luni în urmă, o iubea, trebuie să coborâm la nivelul creierului. Substituție complicată de cuvinte mai precis, substanțele psihoactive deturnează sistemul dopaminergic, rețeaua chimică responsabilă cu plăcerea, motivația și atribuirea de sens. Când dopamina crește anormal, creierul începe să atribuie importanță exagerată unor semnale lipsite de valoare: o privire întâmplătoare devine dovadă de trădare, un mesaj necitit devine conspirație, o ușă închisă devine închisoare. Oamenii de știință numesc fenomenul saliență aberantă: lucruri mărunte primesc greutate uriașă, în timp ce ceea ce este cu adevărat important sănătatea, copiii, viitorul se estompează.

La nivelul cortexului prefrontal, responsabil cu judecata și cu frânarea impulsurilor, substanțele produc o adevărată ceață, astfel încât semnalele de alarmă pe care o minte sănătoasă le-ar citi corect sunt ignorate. Adăugați aici tulburarea somnului uneori cinci-șase nopți fără odihnă și obțineți terenul fertil al dezorganizării totale.

Studiile imagistice au arătat că, în psihozele legate de consum, conectivitatea dintre regiunile responsabile cu emoția și cele responsabile cu controlul este alterată vizibil. Din perspectiva psihoterapiei de cuplu, înțelegerea acestor mecanisme nu scuză comportamentul, dar explică de ce bărbatul pare un alt om: pentru că, la nivel de funcționare cerebrală, chiar este. Partenera trebuie să știe că nu ea a provocat episodul, nu vina ei a aprins delirul și nu dragostea ei mai mare putea opri chimia dereglată a creierului. Ce este saliența aberantă și cum se manifestă în viața de zi cu zi? Ce rol joacă insomnia în escaladarea riscului? De ce nu există argument emoțional capabil să oprească un delir activ? Sursa: Howes, O. și colab., „The role of genes, stress, and dopamine in the development of schizophrenia", Biological Psychiatry, 2017.



Legătura dintre psihoză și violență este una dintre cele mai delicate teme din psihiatrie, pentru că mass-media o exagerează și stigma o hrănește

Datele riguroase arată că majoritatea persoanelor cu psihoză nu comit acte de violență, însă riscul de comportament agresiv crește semnificativ atunci când psihoza se combină cu consum de substanțe. Un studiu suedez de referință, realizat pe sute de mii de persoane, a constatat că riscul de violență la persoanele cu schizofrenie și consum de droguri este de câteva ori mai mare decât la persoanele fără combinația dintre cei doi factori iar combinația psihoză plus substanțe este mult mai periculoasă decât fiecare factor luat separat. Ceea ce contează cel mai mult pentru siguranța partenerului este natura simptomelor: delirurile de persecuție și de gelozie, comenzile acustice vocile care îl îndeamnă să lovească și furia nemedicată ridică riscul imediat. Factorii de protecție tratament antipsihotic constant, absența consumului, relații sociale solide, un terapeut care monitorizează reduc riscul în mod demonstrabil.

Pentru familie, mesajul este dublu: pe de o parte, teama nu trebuie alimentată către toți oamenii cu diagnostic psihotic, pe de altă parte, negarea riscului în cazul unui consumator cu delir de gelozie este o greșeală potențial fatală. Evaluarea riscului nu este o etichetare, ci o procedură clinică standardizată, cu întrebări concrete despre gânduri, planuri, acces la arme, istoric de agresiune și respectarea tratamentului. Ce arată studiile despre combinația psihoză-consum comparativ cu fiecare factor separat? Care simptome cresc imediat pericolul pentru partener? Ce factori de protecție pot fi activați de familie și de echipa terapeutică? Sursa: Fazel, S. și colab., „Use of risk assessment instruments to predict violence", systematic review, PLOS Medicine, 2012.



În spatele multor femicide comise în psihoză se ascunde un delir care poartă un nume clinic: sindromul lui Othello, adică gelozia delirantă. Bărbatul nu mai bănuiește el știe, cu o certitudine rece, că partenera îl înșeală, deși dovezi reale nu există. Începe verificarea telefonului, urmărirea la serviciu, interogatoriile lungi din noapte, interzicerea contactului cu prietenii și familia. Pentru femeie, este o detenție emoțională mascată în dragoste: „te controlez pentru că te iubesc". Psihologia de cuplu ne învață că gelozia delirantă nu are legătură cu valoarea femeii sau cu comportamentul ei real, ci cu mecanismele interne ale agresorului insecuritatea adâncă, modelele din familia de origine unde violența era limbaj obișnuit, fragilitatea narcisică care nu suportă ideea de pierdere. Drogurile nu nasc din nimic tabloul descris; ele aprind o scânteie care exista deja sau amplifică până la explozie o vulnerabilitate latentă. Tocmai de aceea, prietenii și rudele trebuie să ia în serios poveștile ciudate pe care femeia le rostește cu jumătate de glas: „se închide în baie cu telefonul", „crede că am un iubit imaginar", „mi-a ars hainele".

Asemenea fraze nu sunt exagerări feminine, ci relatări de simptome. Un delir de gelozie netratat, combin cu metamfetamină sau cocaină, are un parcurs previzibil: izolarea victimei, escaladarea acuzațiilor, prima agresiune fizică „doar ca să recunoască", iar tragedia finală, adesea comisă cu credința sinceră că agresorul se apără. Ce este sindromul lui Othello și cum se deosebește de gelozia normală? De ce frazele rostite cu jumătate de glas de parteneră sunt semnale de alarmă? Ce legătură există între modelul parental al agresorului și fragilitatea lui actuală? Sursa: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5-TR, capitolul despre delirul de gelozie; Miyata, K. și Matsui, M., revizuire clinică asupra sindromului Othello, 2021.



Familia nu dispare odată cu femeia ucisă. Familia rămâne și poartă rana pentru generații

Copiii care asistă la femicidul mamei sau care îl descoperă sunt supuși unui traumatism complex, cu consecințe asupra dezvoltării emoționale, a capacității de atașament și a imaginii despre sine și despre lume. Literatura de traumatologie vorbește despre pierderea simultană a mamei, a tatălui încarcerat, mort sau bolnav psihic și a siguranței locuinței, într-o singură clipă. Bunicii care preiau copiii se confruntă cu un conflict sfâșietor: durerea pentru fiica pierdută, furia față de fiul sau ginerele autor, rușinea față de comunitate și teama pentru viitorul nepoților. Din perspectiva psihoterapiei de familie, recuperarea presupune stabilirea unui nou echilibru, în care povestea mamei să fie păstrată vie fără ca identitatea copilului să fie definită doar prin tragedie.

Terapeții folosesc tehnici de restructurare a narațiunii familiale: mama este amintită pentru iubirea ei, nu doar pentru moartea ei, iar copilul primește permisiunea de a iubi și de a se supăra în același timp pe mamă pentru plecare, pe tată pentru faptă, pe lume pentru nedreptate. Grupurile de suport pentru supraviețuitorii femicidului, deși încă rare în România, s-au dovedit eficiente în reducerea sentimentului de izolare și a vinovăției persistente. Familia extinsă are nevoie, la rândul ei, de spațiu de doliu, pentru că și rudele se îndoiesc de propriile semnale pe care le-au ignorat. Ce înseamnă traumatismul complex la copiii care asistă la femicid? De ce păstrarea narațiunii despre mamă este centrală în recuperare? Cum reușește familia extinsă să-și asume propriul doliu fără să transfere povara asupra copiilor? Sursa: Worden, J. W., „Grief Counseling and Grief Therapy", ed. a 5-a, Springer, 2018.



Cea mai crudă întrebare pe care o pun rudele după tragedie este: „De ce nu am văzut?"

Răspunsul psihologic este că semnele există aproape întotdeauna, dar sunt citite greșit. Prima categorie de semnale ține de schimbarea comportamentului față de substanțe: trecerea la consum zilnic, consumul singur, sevraj vizibil, neglijarea igienii și a mesei. A doua categorie vizează modificările de percepție: acuzații fără sens, „auzi" lucruri, certuri pornite din senin, frica inexplicabilă a partenerului de a rămâne singură în cameră cu el. A treia categorie este cea mai importantă pentru prevenție: deteriorarea relației de cuplu sub forma unui control crescând dictarea programului, interzicerea hainelor, citirea mesajelor, amenințări veșnic repetite: „dacă mă părăsești, te omor".

Ultima frază, rostită serios, nu este o ieșire afectivă, ci un semnal de risc major, mai ales la un consumator cu episoade psihotice. Psihologii recomandă familiei să evite două greșeli opuse: confruntarea directă în plin episod psihotic care riscă să escaladeze situația și tăcerea complice care prelungește expunerea victimei. Calea de mijloc implică contactarea unui psihiatru sau a unei linii de urgență, documentarea calmă a comportamentelor, pregătirea unui plan de siguranță pentru femeie și, dacă există copii, protejarea lor ca prioritate absolută. Cum arată, concret, cele trei categorii de semnale de alarmă? De ce fraza „te omor dacă mă părăsești" trebuie luată întotdeauna în serios? Ce plan de siguranță construiește o familie înainte de a fi nevoie de el? Sursa: Centro de Investigaciones Sociológicas și linee guida OMS pentru identificarea riscului de violență domestică, adaptate de Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie, România, 2022.



Psihoterapia de cuplu are limite clare, iar una dintre ele este episodul psihotic activ

Terapeutul nu reușește să conducă un proces de comunicare autentică atunci când unul dintre parteneri trăiește în altă realitate decât ceilalți. De aceea, prima regulă etică spune: stabilizarea psihiatrică înaintea oricărui demers conjugal. În faza acută, munca terapeutică se mută pe axa siguranță-evaluare-tratament. După stabilizare, însă, terapia de cuplu devine un spațiu prețios pentru refacerea încrederii, pentru clarificarea responsabilităților și pentru decizii mature privind viitorul relației. Multe femei își pun întrebarea vinovată: „dacă rămân, îl trădez sau mă trădez pe mine?" Terapeutul nu dă răspunsul în locul clientului, dar ajută cuplul să evalueze sincer câțiva parametri: există aderență reală la tratament? Există acceptarea responsabilității pentru faptă sau doar raționalizări? Există un context de siguranță verificabil, nu doar promisiuni? Dacă răspunsurile sunt negative, terapia devine terapie de despărțire, cu accent pe siguranța femeii și pe procesarea traumei.

Este esențial ca terapeutul să nu devină avocatul relației cu orice preț; rolul lui este să servească adevărul și viața clienților. De asemenea, terapeutul are obligația de a cunoaște legislația privind violența domestică și de a informa victima despre drepturile ei, chiar când mesajul este incomod. Ce spun etica profesională despre terapia de cuplu în episod psihotic? Cum arată parametrii de evaluare a șanselor relației după stabilizare? Care este diferența dintre a sluji relația și a sluji adevărul? Sursa: American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT), Codul de etică, 2020; Goldenthal, P., „Doing Contextual Therapy", 1993.



Evaluarea riscului de violență este o procedură clinică structurată, nu o ghicire intuitivă

Instrumentele validate internațional HCR-20, VRAG, SAPAS în variante adaptate cer clinicianului să verifice istoricul de agresiune, simptomele psihotice active, consumul de substanțe, stresorii recenti, planurile concrete și accesul la mijloace letale. În România, evaluarea riscului este obligatorie în serviciile de psihiatrie, iar internarea involuntară este reglementată de Legea 487/2002 privind sănătatea mintală, care permite reținerea pacientului care prezintă pericol pentru sine sau pentru alții. Familia trebuie să știe că nu există consimțământ necesar în fața pericolului imediat: dacă omul cu delir de gelozie și pumnul ridicat refuză spitalizarea, medicul și instanța pot decide în locul lui. După externare, riscul nu dispare primele săptămâni sunt critice, mai ales dacă pacientul abandonează tratamentul.

De aceea, planul de siguranță include programarea rapidă la control, implicarea unui aparținători responsabil, evitarea stresorilor majori și o listă scrisă de semne de alarmă semnată de familie și medic. Evaluarea riscului trebuie reînnoită la fiecare schimbare: nou episod de consum, nou delir, nouă amenințare. Violența împotriva partenerului nu este o întâmplare, ci un proces cu trepte; fiecare treaptă coborâtă face următoarea mai ușoară. Care sunt dimensiunile minime ale unei evaluări de risc serioase? Ce permite Legea 487/2002 în situația pericolului imediat? De ce primele săptămâni după externare sunt cele mai periculoase? Sursa: Legea nr. 487/2002 privind sănătatea mintală, republicată, și manualul HCR-20 V3, versiunea 3, 2013.



Tratamentul tulburării psihotice induse de substanțe are două brațe, iar ambele sunt obligatorii: întreruperea consumului și tratamentul antipsihotic. Prima parte este adesea cea mai grea, pentru că dependența nu se lasă învinsă de bunăvoință; dezintoxicarea medicală, în spital sau în centre specializate, oferă supraveghere în primele zile, când sevrajul și confuzia sunt la maxim. A doua parte antipsihoticele cere timp și răbdare: delirul se stinge treptat, iar insistența pacientului că „nu sunt bolnav" este ea însăși simptom, numită lipsă de înțelegere a bolii. Familia joacă un rol decisiv în aderență: organizarea medicamentelor, notarea efectelor secundare, asigurarea controalelor. Depistarea consumului reînceput este o a doua muncă de zi cu zi, delicată, pentru că urmărirea excesivă alimentează paranoia. Terapeții recomandă o strategie de echilibru: observare calmă, întrebări directe puse cu grijă, teste toxice când medicul le solicită, și sprijin pentru dezvoltarea unor activități alternative care umple golul lăsat de substanță. Recăderile fac parte din istoria multor pacienți; nu semnalează eșecul definitiv, ci necesitatea ajustării planului. Pentru cuplu, tratamentul este și un test al adevărului: cine continuă să consume în secret, cine minte medicul, cine pune relația înaintea bolii, se descoperă pe parcurs. Ce presupune, concret, dezintoxicarea medicală? Cum reușește familia să susțină aderența fără a alimenta paranoia? De ce recăderea nu înseamnă eșec definitiv și cum trebuie interpretată? Sursa: NIDA, „Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide", ed. a 3-a, 2018.



Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței familiei rămâne scutul juridic principal al femeii aflate în pericol. Legea definește violența domestică larg fizică, psihică, sexuală, economică, socială și oferă victimei un instrument rapid: ordinul de protecție, emis de judecător în cel mult 72 de ore de la sesizare, fără a aștepta finalul unui proces penal. Ordinul îl scoate pe agresor din locuință, îi interzice apropierea de victimă și stabilește plata unei amenzi pentru fiecare zi de nerespectare. Un aspect puțin cunoscut: ordinul de protecție se obține și când autorul este soț, concubin sau fost partener, iar dovarea psihică nu anulează răspunderea instanța dispune internarea medicală paralel cu măsura de protecție. Pentru femeia care trăiește lângă un consumator psihotic, pasul practic este simplu: apel la 112 sau la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse, unde consilieri specializați construiesc planul de siguranță, iar apoi cererea de ordin de protecție. Multe femei amână pasul din frică, din rușine sau din speranța că dragostea va repara; statistica crudă arată că amânarea ucide. Sistemul juridic românesc nu este perfect, iar sincopele lui sunt documentate de organismele internaționale, dar instrumentele există și funcționează atunci când sunt folosite la timp. Ce forme de violență recunoaște expres Legea 217/2003? În cât timp se emite un ordin de protecție și ce efecte produce? De ce boala psihică a agresorului nu anulează măsurile de protecție? Sursa: Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței familiei, cu modificările din 2012 și 2020; ANES ghid practic pentru victime, 2023.



Cifrele privind femicidul în România și în lume nu sunt doar statistici sunt măsuri ale unei nedreptăți persistente. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ una din trei femei din lume a fost supusă violenței fizice sau sexuale de-a lungul vieții, iar cea mai frecventă scenă a agresiunii rămâne casa. În România, datele oficiale indică o suta de femei ucise anual în context de violență domestică, cu precizarea că subraportarea este semnificativă, deoarece multe crime sunt înregistrate ca omoruri simple. Raportările poliției, ale medicinii legale și ale centrelor de plasament se adună greu într-un tablou complet, însă direcția este stabilă: femeile mor, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, din mâinile unui partener actual sau fost. Rolul consumului de droguri în respectivele tragedii este din ce în ce mai vizibil: rapoartele autopsierelor și anchetele penale menționează frecvent substanțe psihoactive în sângele autorilor, iar psihiatrii de urgență descriu o creștere a episoadelor psihotice legate de stimulente și canabis de mare potență. Contextul social contează la fel de mult: sărăcia, izolarea rurală, accesul la arme, cultura tăcerii din jurul cuplului („ce se întâmplă în casă rămâne în casă"). Fiecare număr din respectivele tabele a avut un nume, o voce, un copil care a rămas. Înțelegerea cifrelor nu este un exercițiu rece, ci un act de responsabilitate colectivă. Ce proporție dintre femeile din lume au trăit violența, potrivit OMS? De ce femicidul rămâne subraportat în statisticile oficiale? Ce rol joacă cultura tăcerii în perpetuarea tragediilor? Sursa: Organizația Mondială a Sănătății, „Global and regional estimates of violence against women", 2021; INS România, comunicate privind criminalitatea, 2023.



În spatele oricărui episod psihotic indus de droguri se află adesea o istorie de viață, nu doar o chimie cerebrală

Psihologia dezvoltării ne învață că vulnerabilitatea psihotică se construiește timpuriu: abuzuri în copilărie, neglijare emoțională, atașamente nesigure, modele parentale violente sau absente. Când o astfel de structură fragilă întâlnește o substanță care amplifică emoțiile și slăbește controlul, rezultatul devine exploziv. În psihodinamica cuplului, terapeții remarcă adesea un joc tragic de proiecții: bărbatul își proiectează propria rușine, propriile trădări interioare sau propria furie asupra partenerului, iar delirul de gelozie devine scena unde se joacă un război vechi, familial, transgenerațional. Mama care a trăit ea însăși violența, tatăl absent, bunicul alcoolic toți pătrund, nevăzuți,, nevăzuți, în dormitorul cuplului. A înțelege astfel de straturi nu înseamnă a elibera agresorul de răspundere, ci a deschide uși pentru prevenție: dacă rana din copilărie este recunoscută și tratată, substanța își pierde funcția de anestezie, iar furia nu mai are nevoie de un țap ispășitor. Pentru familiile tinere, mesajul este unul de speranță concretă: cererea de ajutor timpurie, terapia individuală, grupurile de suport pentru consumatori schimbă traiectoria. Nimeni nu se naște viitor agresor; contextele îl construiesc, iar contextele pot fi, cu efort, reconstruite. Ce rol joacă istoria de atașament în vulnerabilitatea psihotică? Cum funcționează proiecția în delirul de gelozie? De ce prevenția timpurie în copilărie este cea mai eficientă formă de protecție? Sursa: van der Kolk, B., „The Body Keeps the Score", Penguin, 2014; teoria atașamentului Bowlby, J., „Attachment and Loss", 1969.



Copiii care trăiesc în case unde tatăl consumă și mama se teme nu sunt spectatori neutri sunt victime cu drepturi depline, chiar când pumnul nu le atinge. Literatura despre trauma infantilă a stabilit că expunerea cronică la violență între părinți produce aceeași amprentă neurobiologică ca abuzul direct: hipervigilență, somatizări, tulburări de somn, regresie, anxietate de separare, iar la adolescență risc crescut de consum propriu, ca încercare de autoprotecție. Sistemul nervos al copilului se calibrează la pericol: micul om învață că lumea este nesigură, că vocea ridicată precede durerea, că iubirea și frica merg mână în mână. În psihoterapia de familie, copilul are nevoie de o triadă de intervenții: siguranță fizică garantată, un adult stabil cu care să se atașeze și o poveste adevărată despre ce se întâmplă, adaptată vârstei. Minciuna protectoare („tatăl e doar obosit") îl lasă singur cu imaginația, care desenează monștri mai mari decât realitatea. Specialiștii recomandă și evaluarea permanentă a riscului ca părintele consumator să primească acces la copii doar în condiții controlate, decizie care aparține, în caz de pericol, autorității, nu cuplului. Bunicii, profesorii, medicul de familie formează rețeaua de ochi vigilenți care pot raporta timpuriu. Ce urme lasă expunerea cronică la violența domestică asupra dezvoltării copilului? De ce minciuna protectoare dăunează mai mult decât adevărul adaptat vârstei? Cine decide, în situație de risc, condițiile în care părintele consumator are acces la copii? Sursa: UNICEF, „Behind Closed Doors The Impact of Domestic Violence on Children", 2006; psihotraumatologie infantilă Scheeringa, M., 2009.



După tragedie, familia rămasă nu primește doar un certificat de deces primește o viață nouă, reconstruită printre procese, anchete, știri și priviri. Psihologia doliului în cazul femicidului vorbește despre un doliu complicat, în care durerea este contaminată de furie, de traumă și de întrebările fără răspuns. Supraviețuitorii raportează frecvent simptome de stres post-traumatic: flashback-uri cu scenele anchetă, coșmaruri, evitarea locurilor legate de tragedie, sentimentul de irealitate. Vinovăția supraviețuitorului este oaspetele insistent: „dacă aș fi venit mai devreme", „dacă aș fi insistat să plece", „dacă aș fi crezut-o". Terapeții lucrează metodic cu astfel de gânduri, separând responsabilitatea reală care aparține autorului de responsabilitatea imaginată, pe care familia o asumă ca mecanism de control retroactiv. Grupurile de suport oferă ceva ce terapia individuală nu oferă: întâlnirea cu alți oameni care știu, fără explicații, cum arată diminețile după. În România, organizații neguvernamentale precum ANAIS sau Fundația Sensiblu oferă consiliere și sprijin, iar programele de asistare a victimelor violenței domestice includ adăposturi sigure și terapie gratuită. Recuperarea nu înseamnă uitare înseamnă ca amintirea să nu mai facă rău în fiecare clipă. Familia merită ajutor calificat, la fel de mult cum o merita victima în viață. Ce particularități are doliul după femicid comparativ cu doliul natural? Cum se lucrează terapeutic cu vinovăția supraviețuitorului? Ce resurse concrete de suport există în România pentru familia rămasă? Sursa: Worden, J. W., „Grief Counseling and Grief Therapy", ed. a 5-a, 2018; ANAIS Asociația raport de activitate, 2023.



Prevenția primară începe departe de camera de urgență, în școli, în familii și în comunități. Educația despre emoții, consimțământ și egalitate, începută timpuriu, construiește băieți care nu ajung să confunde iubirea cu proprietatea și fete care își recunosc dreptul la siguranță. Programele de prevenire a consumului de droguri, când sunt făcute cu onestitate, nu cu spectacole de groază, funcționează: elevii care înțeleg cum funcționează creierul și ce riscă psihic iau decizii mai sănătoase. A doua linie de prevenție ține de detectarea timpurie: medicii de familie, profesorii, asistenții sociali și preoții pot fi primii care văd semnele unei relații toxice sau ale unui consum periculos, iar formarea lor trebuie susținută constant. A treia linie este legislația aplicată cu fermitate: ordine de protecție executate, condamnări reale pentru violență, confiscarea armelor deținute ilegal. Experiența altor țări arată că femicidul scade acolo unde statul se implică serios modelele spaniole și portugheze, cu comisii specializate și protocoale clare, sunt demonstrate. România a făcut pași, dar drumul este lung: o societate care își protejează femeile își protejează viitorul. Fiecare dintre noi are șansa de a fi un ochi deschis, o ureche disponibilă, o mână întinsă la timp. Ce verifică eficiența programelor de prevenire a consumului de droguri? Cine sunt actorii comunitari cheie în detectarea timpurie a riscului? Ce lecții oferă modelele spaniole pentru reducerea femicidului? Sursa: UNODC, „World Drug Report", 2023; Consiliul Europei, Convenția de la Istanbul raport de implementare, 2022.



Etica este coloana vertebrală a oricărui profesionist care atinge respectiva temă. Primul principiu este că a înțelege nu înseamnă a justifica: mecanismul psihotic explică fapta, dar nu o iartă, iar victimă nu devine niciodată autorul. Al doilea principiu privește confidențialitatea și limitele ei: când există pericol iminent pentru o persoană identificabilă, terapeutul are obligația de a acționa, chiar cu prețul rupturii confidențialității. Al treilea principiu este evitarea dublei vinației: victima nu este întrebată de ce a rămas, ci este ajutată să fie în siguranță, iar „de ce nu a plecat" este înlocuit cu „cum o putem adăposti". Al patrulea principiu vizează onestitatea despre risc: familia și partenerul trebuie informați realist, nu liniștiți artificial, pentru că teama excesivă și negarea oarbă sunt la fel de periculoase. Pentru terapeutul de cuplu mai există și o prudență specială: neutralitatea terapeutică nu se aplică în fața violenței atunci când siguranța unui membru este în pericol, terapeutul iese din neutralitate și trece de partea vieții. Supervizarea clinică regulată este obligatorie, pentru că lucrul cu trauma, cu agresorii și cu riscul de suicid uză profesioniștii. Standardele profesionale există pentru a proteja atât clienții, cât și pe cei care îi slujesc. Ce înseamnă, concret, că înțelegerea nu justifică fapta? Care sunt limitele confidențialității în fața pericolului iminent? De ce terapeutul nu reușește să rămână neutru când e vorba de siguranța unei vieți? Sursa: AAMFT, Codul de etică, 2020; Consiliul Național al Ordinului Psihologilor din România, Codul deontologic, 2019.



Formarea continuă a psihologilor, psihiatrilor și asistenților sociali care lucrează cu cupluri și familii trebuie să includă obligatoriu trei module. Primul este evaluarea riscului de violență nu teoretic, ci practic, cu studii de caz, simulări și instrumente validate. Al doilea este lucrul cu consumul de substanțe în context de psihoză, unde greșelile de evaluare costă vieți, iar diferența dintre o criză transitorie și un delir persistent se învață doar prin experiență îndrumată. Al treilea module este traumatologia și intervencția în criză, pentru că primele ore după dezvăluirea violenței sau după tragedie decid parcursul recuperării. În România, programele de rezidențiat în psihiatrie și de masterat în psihologie clinică includ teme despre violența domestică, însă adesea rămân la nivel declarativ; practica cu actor real, supervizarea de grup și analiza de cazuri reale sunt rare și insuficient finanțate. Organizațiile profesionale pot umple golul prin cursuri de formare acreditate, iar clinicienii tineri își datorează clienților o astfel de pregătire. La fel de importantă este autocunoașterea terapeutului: propriile istorii de familie, propriile atitudini despre consum și despre femeile care „rămân" pot contamina judecata. Un terapeut nevăzut de sine însuși nu va vedea pericolele din camera de ședință. Ce trei module sunt indispensabili în formarea specialiștilor? De ce practica cu studii de caz reale contează mai mult decât teoria? Ce riscuri aduce terapeutul nevăzut de propria istorie? Sursa: European Federation of Psychologists' Associations, meta-competențe în psihologie, 2020; training interviu motivațional Miller, W. și Rollnick, S., „Motivational Interviewing", ed. a 3-a, 2013.



Comunitatea este primul și ultimul sistem de protecție. Satele și cartierele învecinate, colegii de serviciu, rudele îndepărtate, vecinii de palier toți au văzut, la un moment dat, o ușă închisă cu zgomot, o femeie cu ochelari de soare într-o zi mohorâtă, o noapte lungă de țipete. Cultura tăcerii, moștenită din generații, transformă fiecare martor în complicitate involuntară. Schimbarea începe cu normalizarea întrebării directe: „Ești în siguranță acasă?" și a ofertei concrete: „Dacă ai nevoie, ușa mea e deschisă". Liniile de urgență 112 pentru pericol imediat, linia telefonică gratuită a ANES 0800.500.333, telefonul copilului 116.111 sunt instrumente care funcționează doar dacă oamenii le cunosc și le folosesc. Bisericile, școlile și cluburile sportive pot deveni spații de informare, iar media reușește să învețe să relateze femicidele fără a glamoriza autorul și fără a culpabiliza victima. Fiecare tragedie mediatizată este și o lecție publică, dacă este povestită cu responsabilitate. Mesajul final aparține tuturor celor care iubesc pe cineva cu probleme de consum: monitorizează, întreabă, cere ajutor, nu aștepta dovada supremă. Siguranța partenerului nu este o chestiune privată, ci una de viață și de moarte, iar o societate matură este cea în care nimeni nu moare singur, cu teama, în propria casă. Ce întrebare directă schimbă destinul unei femei? Care sunt liniile de urgență disponibile gratuit în România? Cum contribuie media la prevenție fără a dăuna? Sursa: ANES linia de consiliere gratuită; Convenția de la Istanbul, ratificată de România, 2016.



Familia de origine a agresorului poartă o povară dublă, pe care puțină literatură o abordează direct: durerea pentru fapta comisă și vinovăția pentru semnele nerecunoscute. Părinții unui om care și-a ucis partenera în psihoză se întreabă unde au greșit, iar răspunsul terapeutic este complicat. Educația contează, dar nu determină totul: copii crescuți cu iubire pot ajunge consumatori, iar copii din familii dificile pot deveni adulți empatici. Ceea ce familia însă reușește să facă, și adesea nu face, este să recunoască devreme semnele de boală și să susțină tratamentul fără rușine și fără protejarea simptomelor. Tăcerea din jurul consumului, cosmetizarea episoadelor („a avut o criză de nervi"), marginalizarea partenerei care cere ajutor toate acestea sunt verigi ale lanțului tragic. După faptă, familia autorului are și ea nevoie de doliu și de terapie, pentru că stigma lovește fără milă rudele unui femicid. Copiii rămași în grija bunicilor paterni trăiesc un conflict identitar imposibil: să iubească memoria tatălui și să-l urască pentru faptă. Terapeții de familie lucrează aici cu multă delicatețe, permițând ambele adevăruri să coexiste. Niciun copil nu trebuie să aleagă între mamă și tată pentru a primi dragoste. Ce greșeli comune fac familiile de origine ale consumatorilor? De ce tăcerea protejează boala, nu familia? Cum se lucrează cu copiii care au doi adevăruri contradictorii despre părinți? Sursa: Bowen, M., teoria sistemelor familiale, „Family Therapy in Clinical Practice", 1978; cercetări asupra stigmei familiilor agresorilor Corrigan, P., 2004.



Încheiem cu o reflecție despre speranță, pentru că psihoterapia este, în esență, o profesie a încrederii în schimbare. Femicidul comis în episod psihotic indus de droguri este o tragedie cu multiple porți de intrare biologică, psihologică, relațională, socială, juridică și tocmai de aceea are și multiple puncte de oprire. Un medic de familie care întreabă direct despre consum, un psihiatru care insistă pentru internare, un terapeut care nu se lasă păcălit de aparențe, o prietenă care crede o poveste „exagerată", un judecător care emite ordinul de protecție în 72 de ore fiecare este un zid între viață și moarte.

Pentru cuplurile care trec prin infernul consumului și al psihozei, mesajul specialistului este sobru și realist: recuperarea este posibilă, dar numai cu tratament real, cu responsabilitate asumată și cu siguranță garantată. Dragostea nu vindecă psihoza; medicina o realizează, iar dragostea matură înseamnă, uneori, să lași specialistul să lucreze și să aperi copiii de furtună. Pentru familiile care au pierdut deja pe cineva, rămâne promisiunea că durerea se transformă în sens prin memoria vie, prin ajutorul dat altora, prin construirea unor comunități mai sigure. Articolul își propune un singur lucru: ca următoarea femeie să fie crezută, ca următorul bărbat să fie tratat, ca următorul copil să nu asiste la nimic. Care dintre porțile multiple ale tragediei este cea mai apropiată de profesia ta? Ce înseamnă dragoste matură în prezența unei boli psihice grave? Cum se transformă durerea pierderii în sens pentru comunitate? Sursa: Yalom, I., „Staring at the Sun: Overcoming the Terror of Death", 2008; Frankl, V., „Omul în căutarea sensului vieții", 1946.



În jurul femicidului legat de psihoză circulă mituri care blochează prevenția și îngreunează recuperarea

Primul mit spune că „oamenii buni nu fac așa ceva" de parcă bunătatea interioară ar anula o boală. Realitatea este că episodul psihotic anulează, temporar, chiar și cea mai caldă personalitate; delirul nu cere permisiunea caracterului. Al doilea mit susține că victima „a știut la ce se expune" o cruzime logică, pentru că nimeni nu își asumă, la căsătorie, riscul de a fi ucis. Semnele de boală și de violență apar adesea după ani de relație aparent normală, iar responsabilitatea aparține întotdeauna agresorului și sistemului care nu a intervenit. Al treilea mit confundă drogul cu destinul: „s-a întâmplat din cauza drogurilor", ca și cum substanta ar fi o scuză magică. Drogul este un factor de risc major, nu o forță autonomă; decizia de a consuma și refuzul tratamentului păstrează răspunderea umană intactă.

Al patrulea mit promite că iubirea și răbdarea rezolvă totul partenera devine, fără să vrea, asistent medical neoficial, terapeut și gardian, până când epuizarea o lasă fără apărare. Demontarea acestor mituri nu este o miză academică: fiecare mit relaxat lasă o familie fără gardă și o victimă fără sprijin. De ce mitul omului bun împiedică familia să vadă pericolul? Cum funcționează victim-blamingul în cazurile de femicid? De ce iubirea nu este un tratament pentru psihoză? Sursa: Myhill, A. și Hohl, K., „Victim blaming in the context of femicide", Journal of Gender-Based Violence, 2019.



Un aspect aproape invizibil al femicidului este ce se întâmplă cu autorul imediat după faptă

Literatura clinică descrie un risc major de suicid în zilele și săptămânile care urmează unii bărbați își iau viața la locul crimei, alții așteaptă arestarea pentru a-și duce la capăt planul, alții fac tentative repetate în arest. Din perspectiva psihoterapiei, fereastra aceea scurtă este ultima ocazie de a salva două vieți: a femeii nu se mai întoarce, dar a lui are șansa de a fi păstrată pentru justiție, pentru adevărul procesului și pentru răspunsurile pe care copiii lor le vor căuta ani de zile. Familia agresorului trăiește un coșmar dublu: pierderea unei nurori sau a unei fiice prin alte încuietori învinovățirea, ancheta, ura publică și teama de a-și pierde și fiul. Serviciile de urgență și penitenciarul trebuie să aplice protocoale clare de prevenire a suicidului, iar terapeții care lucrează cu detinuți știu că luciditatea vine adesea târziu, împreună cu remușcarea care arde. Există și o dimensiune juridică: autodistrugerea suspectului lasă procesul neterminat și familia victimei fără recunoașterea oficială a vinovăției. De aceea, vigilența suicidară după femicid este parte a respectului datorat victimei și a datoriei sociale față de adevăr. Ce șanse reale de salvare există în fereastra de după faptă? Cum trăiește familia agresorului dubla pierdere? De ce prevenirea suicidului autorului servește și interesele victimei? Sursa: Fazel, S. și Danesh, J., „Serious mental disorder in prisoners", The Lancet, 2002; protocoale penitenciare privind riscul suicidar, Administrația Națională a Penitenciarelor, 2021.



Femicidul nu se oprește la pragul casei el ajunge, prin anchete, în cabinetele medicilor legiști și pe masa judecătorilor, iar calitatea intervenției profesionale influențează vindecarea familiei. Autopsia psihologică, realizată prin reconstituirea istoriei bolii, a consumului și a semnalelor transmise, oferă răspunsuri fără de care familia rămâne blocată în întrebări. Polițistul care preia apelul, medicul legist care descrie leziunile, procurorul care formulează acuzația, judecătorul care gestionează procesul fiecare poartă o parte din povara narațiunii oficiale.

Când respectivii profesioniști sunt formați în perspectiva victimelor, familiile primesc nu doar acte, ci sens: înțeleg ce s-a întâmplat, de ce sistemul a reacționat cum a reacționat și ce se va întâmpla mai departe. Din nefericire, realitatea românească include și sincope: anchete tergiversate, expertize psihiatrice contestate, presiunea media asupra rudelor, resurse insuficiente pentru consilierea judiciară a victimelor. Organizațiile neguvernamentale au început să umple golul cu avocați ai victimelor și cu programe de sprijin în timpul procesului, iar respectivele servicii se dovedesc esențiale o femeie care simte că legea o crede are șanse mai mari să ceară ajutor din nou, iar o familie care primește explicații reușește, într-o zi, să doarmă. Ce aduce autopsia psihologică în plus față de ancheta clasică? Cum influențează profesioniștii narațiunea prin care familia își explică tragedia? Ce rol joacă avocatul victimelor în recuperarea supraviețuitorilor? Sursa: INML „Mina Minovici" practici de medicină legală; Consiliul Europei, ghiduri pentru drepturile victimelor, 2021.



Fiecare cititor care a ajuns până aici poartă, de-acum, o parte din responsabilitatea temei abordate

Rugămintea noastră este să nu închidă pagina fără o scurtă autoevaluare. Prima întrebare pentru sine: cunosc o persoană care consumă substanțe și care și-a schimbat recent comportamentul verificări obsesive, acuzații fără sens, frică în ochii partenerului? A doua: dacă da, am încredere să întreb direct „Ești în siguranță acasă?" și să știu încotro s-o îndrept dacă răspunsul este nu? A treceea: știu numărul 112, linia ANES 0800.500.333, telefonul copilului 116.111, și știu că ordinul de protecție se obține în maximum 72 de ore? A patra: dacă sunt profesionist, când mi-am actualizat ultima dată cunoștințele despre evaluarea riscului de violență și despre tulburările psihotice induse de substanțe?

Niciunul dintre pașii enumerați nu este complicat; toți cer însă curajul de a privi tragedia în ochi și de a recunoaște că ea se petrece, în fiecare an, și în casele pe care le cunoaștem. Sănătatea mintală nu este o prerogativă de specialiști, ci o responsabilitate de vecinătate. Iar femeile care mor în casele lor nu au nevoie de pietate după moarte, ci de mâini întinse înainte. Ce persoană din cercul meu are nevoie de o întrebare directă săptămâna viitoare? Ce număr de urgență îmi lipsește astăzi din memorie? Ce pas concret îmi asum, aici și acum, din ce am citit? Sursa: sinteză a recomandărilor OMS, ale Convenției de la Istanbul și ale legislației românești în vigoare, 2026.



Cercetarea viitorului deschide drumuri pe care articolul de față le lasă doar schițate

Neuroimagistica funcțională avansează spre identificarea biomarkerilor de risc: tipare de activare cerebrală care precedă cu săptămâni recidiva violenței. Inteligența artificială, folosită etic pe date anonimizate, ajută serviciile de urgență să prioritizeze apelurile unde combinația consum-psihoză-anamneză de violență indică pericol iminent nu pentru a eticheta oameni, ci pentru a trimite echipa potrivită în prima oră. Farmacogenetica promite antipsihotice adaptate metabolismului individual, reducând abandonul tratamentului. Pe plan social, experimentele de polițienită centrată pe victimă, derulate în mai multe state europene, arată că femeile care primesc o singură persoană de contact, care le ghidează prin sistemele medicale, juridice și sociale, semnalează mai devreme, colaborează mai mult cu ancheta și revin mai rar în relații periculoase.

România are șansa să sară peste etape, preluind modele deja testate și adaptându-le realităților locale cu formarea specialiștilor, cu finanțarea centrelor de criză, cu digitalizarea dosarelor de violență domestică. Speranța nu este un moft optimist, ci o obligație profesională: fiecare studiu citat în paginile de mai sus a început cu o tragedie pe care cineva a refuzat să o accepte ca inevitabilă. Ce biomarkeri promite neuroimagistica pentru anticiparea riscului? Cum folosește inteligența artificială datele etic, fără a stigmatiza?

Ce avantaj aduce modelul polițienită centrat pe victimă pentru sistemul românesc? Același viitor aduce și întrebări grele: cine răspunde atunci când un algoritm greșește, cât din libertatea unui pacient psihotic se cedează în numele siguranței publice, cum se construiește încrederea unei comunități într-un sistem care își propune să o protejeze fără a o controla. Terapeții de familie vor avea un rol nou: traducători între tehnologie și suflet, între protocol și povestea concretă a oamenilor. Iar familia unitatea veche, rezistentă, reinventată rămâne locul unde prevenția începe cu o cină la care toți au voie să spună adevărul. Dincolo de orice inovație, gestul care salvează vieți rămâne același: a observa, a crede, a întreba, a rămâne. Articolul se închide aici, dar conversația sperăm abia începe, în cabinete, în bucătării, în clasă și în instanțe. Care este întrebarea pe care cititorul o ia cu sine de pe ultima pagină? Ce inovație viitoare schimbă cel mai mult felul în care privim siguranța familiei? Ce gest simplu, repetat zi de zi, ține tragedia departe de propria casă? Sursa: reflexii de sinteză bazate pe literatura citată pe parcursul articolului. Sursa: Nature Mental Health, editoriale privind riscul de violență și sănătate digitală, 2024; implementarea Convenției de la Istanbul rapoarte de progres, 2025.