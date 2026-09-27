Denise Rifai, Ramona Olaru și Gabriela Oțil apar împreună în noul videoclip lansat de Diana Matei, „Hora Nebunelor” / FOTO: captură video YouTube @Diana Matei

Denise Rifai surprinde din nou publicul după retragerea de la cârma emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1. Fosta prezentatoare TV a apărut într-o ipostază rară în cel mai nou videoclip lansat de artista Diana Matei, „Hora Nebunelor”, alături de Ramona Olaru, Gabriela Oțil și Doinița Oancea. În scena de final, Rifai a făcut deliciul fanilor cu o replică în stilul marilor interviuri care au făcut-o celebră.

Denise Rifai revine în fața publicului într-o ipostază total diferită față de platourile de televiziune. Cunoscuta realizatoare TV a ales să facă pasul către o producție inedită alături de nume sonore din showbizul românesc, la scurt timp după ce a predat ștafeta emisiunii de la Antena 1.

Fanii au avut parte de o surpriză de proporții când au văzut-o pe vedetă alături de Ramona Olaru, Gabriela Oțil, actrița Doinița Oancea și Ela Voineag într-un proiect artistic plin de energie.

Cântăreața Diana Matei a lansat melodia „Hora Nebunelor”, piesă însoțită de un videoclip dinamic regizat în jurul unui grup de femei celebre și pline de viață. Momentul culminant al videoclipului o are în prim-plan chiar pe Denise Rifai. În scena finală, fosta realizatoare a emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D a recreat atmosfera marilor interviuri care au consacrat-o și a aruncat o replică plină de umor: „Și acum întrebarea: Oare, care e cea mai nebună dintre voi?”.

Reuniune de forțe pe platoul de filmare: Diana Matei a adunat vedetele la un loc

Atmosfera relaxată și chimia dintre protagonistele din platou au stârnit reacții entuziaste pe internet încă din primele ore de la lansare. Dincolo de prezența Ramonei Olaru și a Gabrielei Oțil, clipul a adunat laolaltă comunități mari de urmăritori din mediul online.

Despre culisele acestei filmări, artista Diana Matei a împărtășit detalii pe contul personal de socializare: „Hora Nebunelor a fost exact așa cum îi spune numele! Ne-am adunat o grămadă de fete, am dat REC și a ieșit ceva ce abia aștept să vedeți”.

Imaginile s-au răspândit rapid pe platformele sociale, iar autoironia și naturalețea de care a dat dovadă Denise Rifai au transformat clipul într-un adevărat magnet de reacții în rândul publicului.

Schimbarea de la Antena 1: De ce a renunțat la emisiunea „Furnicuțele”

În luna august, după doar o jumătate de an de colaborare la cârma formatului „Furnicuțele”, Denise Rifai a decis să facă un pas în lateral, iar conducerea show-ului de după-amiază a fost preluată de Cătălin Măruță.

La momentul despărțirii de proiect, vedeta a explicat ce a însemnat această experiență pentru cariera sa: „Pentru mine, aventura «Furnicuțele» ajunge la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională.

Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi.

Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuţele», un nou capitol frumos.

Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziam spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”.