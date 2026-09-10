Patru specii de ploșnițe, botezate după Taylor Swift de o cercetătoare

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O cercetătoare de la Universitatea California a numit un gen de insecte din Australia după celebra cântăreață Taylor Swift, deoarece coloritul acestora i-a amintit de părul blond și buzele roșii „emblematice” ale artistei.

Sarah Schroeder este coautoarea unei lucrări științifice publicate în revista Insect Systematics and Evolution, unde descrie 12 specii noi de insecte, printre care și un gen denumit Swiftiephylus, după Taylor Swift, notează HuffPost. Genul Swiftiephylus cuprinde patru specii cu denumiri în limba latină inspirate de artistă și albumele sale: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus și Swiftiephylus poetorum.

Schroeder a remarcat că insectele seamănă puțin cu vedeta ei favorită.

„Look-ul emblematic al lui Taylor Swift înseamnă părul blond și buzele roșii. Aceste insecte sunt de un galben pal, cu accente de roșu pe alocuri”, a declarat cercetătoarea într-un comunicat emis de UC Riverside. „În lucrare le descriu chiar ca fiind blonde”.

Cercetătoarea speră că celebritatea cântăreței se va răsfrânge asupra acestor mici vietăți

Jurnaliștii de la HuffPost au contactat reprezentanții artistei, însă aceasta nu a comentat deocamdată noul omagiu din lumea gâzelor. Totuși, Schroeder speră că celebritatea cântăreței se va răsfrânge asupra acestor mici vietăți și va „atrage atenția asupra diversității încă nedescoperite din lumea insectelor”.

Deși meritul denumirii speciilor le aparține cercetătoarei Sarah Schroeder și coautoarei sale, profesoara de entomologie Christiane Weirauch de la UC Riverside, specimenele au fost colectate de fapt între anii 1995 și 2004.

Schroeder speră ca numele inspirate de Taylor Swift să crească nivelul de conștientizare privind importanța taxonomiei.

„Dacă nu descriem speciile, nu știm că ele există și nu le putem proteja”, a subliniat cercetătoarea. „Faptul că o omagiem pe Taylor prin denumirea acestor specii după ea este o modalitate prin care onorăm conservarea naturii și atragem atenția asupra întregii biodiversități necunoscute”.

Noua asociere nu riscă să afecteze imaginea vedetei: insectele nu sunt dăunătoare pentru oameni sau animale și nici nu distrug plantele-gazdă unde își petrec cea mai mare parte a vieții. De altfel, micile viețuitoare australiene nu sunt primele nevertebrate botezate după Swift.

În 2022, un miriapod maro cu portocaliu descoperit într-o pădure din Tennessee a primit numele de Nannaria swiftae din partea omului de știință care l-a identificat, și el un mare fan al cântăreței.