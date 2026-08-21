Ce s-a ales de visul american al lui Harry și Meghan?

Imagine cu Prințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: Agerpres

Când Ducele și Ducesa de Sussex au renunțat, în 2020, la rolurile lor de membri activi ai Familiei Regale și s-au mutat în California, au adus cu ei ceva ce nici Hollywoodul nu poate fabrica, statutul regal.

Harry și Meghan au avut parte de un anumit succes în industria divertismentului, însă domnia lor la Hollywood a fost de scurtă durată, notează BBC. California a primit cu indiferență vestea despre întoarcerea lor în Regatul Unit. Când și-au urmat visul american, cei doi au spus că își doreau mai mult decât independență financiară. În interviul lor devenit celebru, acordat lui Oprah Winfrey în 2021, Meghan a descris libertatea de a face propriile alegeri drept „eliberatoare”. Harry a spus mai târziu că America îi oferă familiei sale un nivel de intimitate și libertate de care „fără îndoială nu ar putea beneficia” în Regatul Unit. El a adăugat că aceasta era viața pe care mama sa, Diana, și-ar fi dorit-o pentru el.

Cuplul s-a stabilit în Montecito, o zonă exclusivistă din California, situată la câteva ore la nord de Los Angeles. Printre vecinii lor se află Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow și Rob Lowe. Au urmat contracte de milioane de dolari pentru podcasturi și producții Netflix.

„Erau atât de căutați, iar numele lor ajungeau imediat în presă și atrăgeau atenția”, spune Stacy Jones, director executiv al Hollywood Branded, o agenție de marketing și relații publice. „La Hollywood există nenumărate petreceri, evenimente și lucruri pe care le poți face dacă ești o celebritate. Dar îți dai repede seama că toate aceste activități au un scop, promovarea unui produs sau a unui lucru pe care cineva vrea să îl vândă”.

Iar cuplul regal avea multe de oferit.

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Nu toată lumea regretă plecarea lor din SUA

Elizabeth Holmes, jurnalistă și expertă în Familia Regală, stabilită în Los Angeles, este autoarea volumului „HRH: So Many Thoughts on Royal Style”. Ea spune: „Cred că plecarea soților Sussex din SUA m-a surprins, deoarece părea că se instalaseră și își construiseră o viață în California”.

Nu toată lumea regretă plecarea lor. New York Post, publicație care i-a criticat adesea pe cei doi, a primit vestea plecării lor cu titlul „Throne Back!”, care poate fi tradus prin „Tronul s-a întors!”. Ziarul a declarat că „lungul coșmar național al Americii s-a încheiat”. Ironiile din presa tabloidă au ignorat, în mare parte, o reușită rară a cuplului la Hollywood. Harry și Meghan au reușit ceva ce majoritatea celor care ajung în capitala cinematografiei nu reușesc, au convins unele dintre cele mai mari companii din industrie să investească sume importante în ei.

A fost mai ușor să atragă investiția inițială decât să o mențină. Contractul lor cu Spotify, încheiat pe mai mulți ani și estimat la o valoare de până la 25 de milioane de dolari, aproximativ 18,3 milioane de lire sterline, a dus la apariția podcastului lui Meghan, „Archetypes”, format din 12 episoade. Printre invitați s-au numărat Serena Williams și Mariah Carey. În 2023, Spotify și Archewell Audio, compania de producție audio a cuplului, au anunțat că au decis „de comun acord să se despartă”.

Contractul lor cu Netflix, semnat în 2020 pentru cinci ani și estimat la o valoare cuprinsă între 60 și 100 de milioane de dolari, a dus la realizarea mai multor programe. Ulterior, Netflix a înlocuit acest acord cu o înțelegere mai puțin profitabilă, în condițiile în care întreaga industrie a divertismentului a trecut printr-o perioadă de scădere.

Și compania de producție a soților Sussex s-a confruntat cu o fluctuație mare de personal. Unele relatări au arătat că foști angajați își spuneau, în privat, „Clubul supraviețuitorilor Sussex”.

Și Harry a avut succes comercial, însă mai ales atunci când și-a vândut propria poveste despre viața din Familia Regală. Memoriile sale, „Spare”, au devenit un fenomen editorial. Potrivit informațiilor apărute în presă, Harry a primit un avans de 20 de milioane de dolari. Cartea s-a vândut în peste șase milioane de exemplare la nivel mondial și a devenit cea mai rapid vândută carte de nonficțiune din istorie. Ca parte a campaniei de promovare, Harry a participat la o discuție publică alături de specialistul în traumă, dr. Gabor Mate. Cei doi au discutat despre modul în care copilăria lui Harry în Familia Regală l-a influențat. Într-un interviu acordat joi emisiunii BBC Newsnight, Mate a spus că Harry i s-a părut „foarte agreabil și foarte sensibil” și un om care face tot posibilul pentru a se asigura că „nu transmite propriile traume copiilor săi”.

Ducele de Sussex rămâne o figură cu un potențial comercial uriaș atunci când vorbește despre propria persoană, despre Familia Regală sau despre cauzele pe care le susține de mult timp. El a devenit director de impact în cadrul companiei de coaching BetterUp din Silicon Valley. De asemenea, a creat și a fost producător executiv al serialului Apple TV+ despre sănătatea mintală, „The Me You Can’t See”, realizat împreună cu Oprah Winfrey. Proiectele sale pentru Netflix s-au bazat în mare măsură pe interesele pe care le are de mulți ani. „Heart of Invictus” a urmărit veterani militari răniți care se pregăteau pentru Jocurile Invictus, competiția fondată de Harry. Documentarul „Polo” a explorat o altă pasiune a ducelui de Sussex, sportul ecvestru.

Niciunul dintre aceste proiecte nu a atras o atenție apropiată de cea generată de documentarul în șase episoade „Harry & Meghan” sau de dezvăluirile lui Harry din volumul său de memorii, „Spare”. Într-una dintre aparițiile sale publice importante, care au fost destul de rare, Harry a susținut și discursul principal la o reuniune informală a Adunării Generale a ONU, organizată la New York, în 2022, cu ocazia Zilei Internaționale Nelson Mandela. El a vorbit despre mama sa, despre legătura lui cu Africa și despre moștenirea lăsată de Nelson Mandela. Totuși, Harry părea să întâmpine dificultăți în încercarea de a se desprinde, în Statele Unite, de imaginea sa de membru al Familiei Regale. Meghan, fosta actriță din serialul „Suits”, a ales o altă direcție și a lansat, prin Netflix, un serial despre gătit și stil de viață. Producția a prezentat viața lor idilică, găinile de salvare pe care le-au adoptat și căpșunile cultivate proaspăt, toate pe fundalul peisajului oferit de Munții Santa Ynez.

„With Love, Meghan” s-a încheiat după două sezoane, însă a primit o nominalizare la premiile Emmy, la categoria „Cel mai bun serial despre stil de viață”. Netflix a pus capăt și colaborării cu brandul de stil de viață al lui Meghan, As Ever, la începutul acestui an.

„Netflix produce filme. Netflix nu produce gem”, spune Jones, specialistă în strategie de brand.

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Criticii au atacat stilul de viață atent construit și prezentat de Meghan

Criticii au atacat stilul de viață atent construit și prezentat de Meghan, pe care l-au considerat rupt de realitatea oamenilor obișnuiți. Jones recunoaște însă că, din punctul de vedere al unui brand, chiar și publicitatea negativă poate avea o anumită valoare dacă menține o persoană în centrul atenției și al discuțiilor publice. Proiectele lui Meghan au ajutat-o să rămână vizibilă și le-au oferit publicului produse pe care le putea urmări sau cumpăra.

„Mutarea lor în Regatul Unit pare să arate că încearcă în continuare să rămână aproape de Familia Regală pentru a-și valida propria poziție sau, în unele cazuri, pentru a transforma această asociere într-o sursă de venit”, spune Kinsey Schofield, realizatoarea unui podcast care poartă numele său și care se concentrează pe Familia Regală. „De la lansarea As Ever, Meghan se comportă ca un membru al Familiei Regale, în timp ce își vinde ceaiurile și produsele sale din fructe prin acest brand”.

Soții Sussex au în continuare proiecte în pregătire. Recent, au lansat un documentar despre organizația Girl Scouts. De asemenea, pregătesc un serial de ficțiune care se va desfășura în lumea exclusivistă a echipelor de polo. Producătorii serialului „Gossip Girl” se vor ocupa de această producție. Experiența lor din America arată însă, în ansamblu, și limitele statutului de celebritate la Hollywood. Celebritatea îți poate deschide ușa, însă nu îți garantează succesul pe termen lung.

„Hollywoodul trece acum printr-o perioadă extrem de dificilă, iar industria este fragmentată”, spune Jones. Concedierile, restructurările repetate și fluctuația mare de personal au destabilizat companii din întreaga industrie.

„Este destul de greu să înființezi o companie, să o lansezi și să o menții pe termen lung”, spune ea. „Atunci când o astfel de companie este lansată de o persoană care este o mare vedetă a industriei media, aceasta are nevoie de oameni foarte competenți care să o susțină”. Este posibil ca Harry și Meghan să nu mai ocupe poziția pe care o aveau atunci când au ajuns pentru prima dată în America. Cei doi pot spune că se întorc în Regatul Unit pentru a trăi ca persoane private, însă este puțin probabil să dispară din atenția publică.

„Nu vor putea fi niciodată persoane private, indiferent unde vor trăi”, spune Jones. „Nu sunt oameni care pot ajunge vreodată în plan secund. Ei sunt vedetele propriei povești sau vedetele poveștii altcuiva. Chiar dacă vor avea un statut mai puțin important, vor rămâne tot vedete”.

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