Sorin Grideanu anunță decizia PSD după desemnarea lui Luca Niculescu. Update: Nu vrem continuarea măsurilor lui Ilie Bolojan / livetext / video

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a făcut declarații de presă, marți după-amiază, în legătură cu decizia Partidului Social Democrat.

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Potrivit președintelui PSD, vrea ca măsurile adoptate de partid la Consiliul Politic Național de la Sinaia să fie cuprinse în programul de guvernare al lui Luca Niculescu.

„Vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția de administrare a țării“, a spus Sorin Grindeanu.

„Ne așteptam ca după patru premieri de dreapta să aibă o șansă și cei care au câștigat alegerile. Am solicitat ieri acest mandat de prim-ministru. Soluția președintelui a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Aceste decizii arată că nu a existat niciodată o înțelegere între Nicușor Dan și PSD. Aceste scenarii au existat doar în mintea bolnavă a unora care încearcă să-și ascundă incompetența în justificări de acest tip“, a spus liderul PSD.

„Am sperat să nu avem dreptate când au început tăierile, f“

Știrea inițială:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că Nicușor Dan a făcut un „experiment“ prin numirea lui Luca Niculescu, dar le-a solicitat colegilor social-democrați un mandat pentru a vedea ce program are premierul desemnat.

„Toți colegii mei și-au exprimat revolta și dezamăgirea că președintele în loc să ia decizia firească și să încredințeze mandatul de premier Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice“, a spus Sorin Grindeanu.

„Din interacțiunile avute cu Luca Niculescu, nu am decât cuvinte apreciative. E o persoană care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCDE. Doar că acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu“, a mai zis liderul PSD.

„E prioritar să avem o rectificare bugetară, un Guvern stabil, un buget pentru 2027 aprobat anul acesta, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului și a tuturor angajamentelor financiare, dar în niciun caz, PSD nu va da votul pentru continuarea măsurilor de austeritate de tipul Ilie Bolojan, reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate“, a precizat Sorin Grindeanu.