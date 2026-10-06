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Sorin Grideanu anunță decizia PSD după desemnarea lui Luca Niculescu. Update: Nu vrem continuarea măsurilor lui Ilie Bolojan / livetext / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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Sorin Grindeanu
Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a făcut declarații de presă, marți după-amiază, în legătură cu decizia Partidului Social Democrat.

Update:

Potrivit președintelui PSD, vrea ca măsurile adoptate de partid la Consiliul Politic Național de la Sinaia să fie cuprinse în programul de guvernare al lui Luca Niculescu.

„Vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția de administrare a țării“, a spus Sorin Grindeanu.

„Ne așteptam ca după patru premieri de dreapta să aibă o șansă și cei care au câștigat alegerile. Am solicitat ieri acest mandat de prim-ministru. Soluția președintelui a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Aceste decizii arată că nu a existat niciodată o înțelegere între Nicușor Dan și PSD. Aceste scenarii au existat doar în mintea bolnavă a unora care încearcă să-și ascundă incompetența în justificări de acest tip“, a spus liderul PSD.

„Am sperat să nu avem dreptate când au început tăierile, f“

Știrea inițială:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că Nicușor Dan a făcut un „experiment“ prin numirea lui Luca Niculescu, dar le-a solicitat colegilor social-democrați un mandat pentru a vedea ce program are premierul desemnat.

„Toți colegii mei și-au exprimat revolta și dezamăgirea că președintele în loc să ia decizia firească și să încredințeze mandatul de premier Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice“, a spus Sorin Grindeanu.

„Din interacțiunile avute cu Luca Niculescu, nu am decât cuvinte apreciative. E o persoană care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCDE. Doar că acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu“, a mai zis liderul PSD.

„E prioritar să avem o rectificare bugetară, un Guvern stabil, un buget pentru 2027 aprobat anul acesta, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului și a tuturor angajamentelor financiare, dar în niciun caz, PSD nu va da votul pentru continuarea măsurilor de austeritate de tipul Ilie Bolojan, reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate“, a precizat Sorin Grindeanu.

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Comentarii (8)

GB   •   06 Octombrie 2026   •   22:00

Grindene nu te fâstâci, ia-l de mână pe Simion și curăță scena politică. Demiterea pantomimului, preluarea puterii și formarea unui guvern, iar PNL+USR+UDMR în opoziție. Învață de la premierul Spaniei ce dracu!

Thorwald   •   06 Octombrie 2026   •   20:08

Sunt de acord cu Mihai1. PSD a gresit grav intrand in coalitia Bolojan&USR.

Cuza,   •   06 Octombrie 2026   •   19:58

Daca Luca Nniculescu nu va sustinut pentru un nou guvern este clar ca dl presedinte Nicusor Dan trebuie demis. Si repede. La primaria Capitalei a facut numai bolmoaje, amanand decizii pregatite de consilierii sai pana cand toata administratia s-a facut zob. Ciuca stie mai bine. Zilele astea ne confirma ca jocul cu psd e fel de sah intre smecheri, pe anuntate. Olguta, Mandea si Oprea decid tot si sah-ul dat de Nicusor e o gluma pentru a pacali alegatorii din 2025 care l-au votat. Mare pacaleala am luat. Nicusor! ONG-ist ai fost , ong-ist ai ramas! Matematician in ONG esti bun dar in politica noi avem nevoie de alde Basescu! Lasa-ne!!

31   •   06 Octombrie 2026   •   18:12

Între timp jaful lui Bolojan continuă! 105 minione de euro dați de UE pentru toată țara pentru achiziția de vehicule electrice au fost direcționați INTEGRAL către șpăgarul Ciucu, sluga lui Bolojan.
Deci banii pentru întreaga țară dați din pixul lui Bolojan care prietenul lui penal.

Doarme redactia   •   06 Octombrie 2026   •   17:32

Ce ziceti, pana la alegerile din 2028 scoateti prostia de "sondaj" cu "pe cine ar trebui sa desemneze mucusor"???, L-a desemnat, de 24 ore... Sau stie morsa ceva si asteapta INCA o desemnare?!?!?!?

Mihai1   •   06 Octombrie 2026   •   17:05

Grindeanu are vina că a votat un guvern cu Bolojan. Toată țara i-a spus că Mincinosul de Oradia nu are ce căuta la guvern. Toți știm că Bolojan este incapabil să administreze ceva și că Oradia este o gaură neagră în care se aruncă bani.
Aeroportul din Oradea are venituri proprii de 11,6 milioane și cheltuieli de 55,4 milioane.
PRACTIC, TOATĂ ȚARA PLĂTEȘTE PENTRU MOFTUL LUI BOLOJAN DE A AVEA UN AEROPORT CARE ZACE NEFOLOSIT!

la fel Terente!   •   06 Octombrie 2026   •   16:44

"Frumos" te exprimi!

Terente   •   06 Octombrie 2026   •   16:25

Hai sictir Grindene !!!

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