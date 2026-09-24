O vedetă a revoltat după și-a ”licitat” copilul nou-născut și a obținut 1,2 milioane de lire pentru a-i pune un nume ciudat. ”Abia aștept să cheltui banii”

Foto: bonnieblue/Instagram

Bonnie Blue a găsit o metodă cel puțin neobișnuită de a-și rotunji averea: a pus numele propriului copil la licitație online. Vedeta susține că a încasat 1,2 milioane de lire sterline, iar bebelușul va purta numele companiei care a oferit suma câștigătoare.

Incredibil! Bonnie Blue, care se pare că este foarte cunoscută în Marea Britanie pentru aparițiile sale pe OnlyFans, i-a pus numele copilului său în urma unei licitații online. Practic, numele a fost pus de cel care a dat cei mai mulți bani. Așa aceasta a obținut nu mai puțin de 1,2 milioane de lire, iar copilul s-a ales cu un nume ciudat.

Vedeta de 27 de ani le-a dezvăluit fanilor numele neobișnuit al bebelușului, afirmând că acesta a fost ales în urma unei licitații online. Bonnie a declarat că micuțul ei, venit pe lume în urmă cu câteva săptămâni, va purta numele BetBolt, după compania care a câștigat licitația. Se pare că vorbim despre o platformă online de cazinou cripto și pariuri sportive, scrie TheSun.

”Pentru 1,2 milioane de lire sterline, copilul meu se va numi BetBolt”

Creatoarea de conținut pentru adulți afirmă că numele BetBolt a ieșit câștigător în fața altor opțiuni, precum Top G, Group Project și Clavicular. Ea a precizat că urmează să meargă la Oficiul de Stare Civilă din Westminster pentru a înregistra oficial numele.

Bonnie le-a transmis celor 416.000 de urmăritori ai săi: „Licitația s-a încheiat, iar pentru 1,2 milioane de lire sterline, copilul meu se va numi BetBolt”.

Deși a pus numele copilului BetBolt, Bonnie Blue a spus că nu știe cu ce se ocupă compania: ”Încă nu știu ce face BetBolt. Sunt nedumerită. Ar trebui să-i contactez? Ar trebui să le mulțumesc? Se vor implica în viața copilului meu? Sau legătura se rezumă doar la faptul că micuțul se numește BetBolt? Sper ca cei de la BetBolt să mă contacteze astăzi, pentru că am programare mâine la Oficiul de Stare Civilă din Westminster pentru a-i da oficial numele copilului”.

”De ce i-ai făcut asta copilului tău?”

Vestea a stârnit indignare în rândul utilizatorilor de internet; unul dintre aceștia a întrebat: ”De ce i-ai făcut asta copilului tău?”, iar un altul a comentat ironic: ”O mamă minunată”.

Bonnie a declarat: ”Celor care spun că e dezgustător sau că e doar o metodă de a stârni furie: voi nu v-ați redenumi copilul pentru 1,2 milioane de lire sterline? Pentru că eu știu că aș face-o”.

”Mulțumesc BetBolt, am câștigat 1,2 milioane de lire sterline și abia aștept să cheltuiesc acești bani. Sau poate că trebuia să cheltuiesc banii pe copil. Nu se va mai numi `copilul`, se va numi BetBolt. Și trebuie să plec, pentru că trebuie să-l hrănesc pe BetBolt” a mai spus ea.

Mai mult, Bonnie le-a sugerat fanilor că a născut primul ei copil în aceeași maternitate luxoasă folosită de Prințesa de Wales. Vedeta pentru adulți a prezentat ceea ce părea a fi o fotografie cu nou-născutul ei, după o operație de cezariană la Lindo Wing, în cadrul Spitalului St. Mary.

Aceasta este aceeași maternitate unde Prințesa Kate i-a născut pe George, Charlotte și Louis, iar Prințesa Diana i-a născut pe William și Harry. Fosta specialistă în recrutare de personal medical pentru NHS a declarat pentru Metro: „Îmi place la nebunie să fiu mamă, iar faptul că știu ce fel de viață îi pot oferi copilului meu face ca totul să fie și mai magic.”