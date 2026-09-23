Singura șansă pentru ca Siegfried Mureșan să ajungă premier. Bogdan Chirieac: Ar ajuta eșichierul politic

Siegfried Mureșan, propunerea care schimbă jocul politic. Analiza lui Chirieac/ FOTO: Agerpres

Negocierile pentru formarea Guvernului condus de Siegfried Mureșan intră în linie dreaptă, dar analistul Bogdan Chirieac nu vede prea multe șanse reale pentru învestire.

UDMR merge până la capăt cu Siegfried Mureșan, iar negocierile pentru formarea noului Guvern intră pe ultima sută de metri. După întâlnirea cu premierul desemnat, Kelemen Hunor a anunțat că formațiunea va continua discuțiile privind programul de guvernare și componența Cabinetului.

Potrivit surselor România TV, Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au fost implicați în negocieri, iar premierul desemnat ar fi discutat telefonic cu liderul PSD, căruia i-ar fi transmis că îi va prezenta în cursul zilei principalele prevederi ale programului de guvernar. Analistul Bogdan Chirieac a comentat negocierile într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Ionuț Grigore.

"Singura dilemă pe care o am în legătură cu acesta"

"Singura dilemă pe care o am este dacă domnul Siegfried Mureșan ajunge în Parlament și pică sau își depune mandatul înainte să ajungă în fața parlamentarilor. Acest guvern nu are absolut nicio șansă să fie votat. Poate doar dacă s-ar întâmpla o minune Dumnezeiască și AUR să voteze guvernul Mureșan. Acest lucru ar ajuta eșichierul politic, pentru că ar opri ascensiunea AUR. Mai mult, ascensiunea s-ar transforma într-o prăbușire accentuată. Asta nu înseamnă că alt partid nu i-ar lua locul imediat dacă ar face așa ceva. Să vedem care va fi următoarea nominalizare după Siegfried Mureșan. În general, programul oricărui guvern, având în vedere situația în care ne aflăm, va conține automat austeritate.

"Viitorul program de guvernare va conține oricum măsuri de austeritate, fie că vrem sau fie că nu vrem"

După un an și câteva luni de conducere a lui Ilie Bolojan situația economică a României s-a agravat. Lipsa de bani este una imensă. Orice măsuri s-ar lua, acestea nu pot avea efecte de pe azi pe mâine. Fără un ajutor masiv din partea Uniunii Europene, că din altă parte nu prea văd cum, România nu poate fi redresată într-un mod mai abil. Viitorul program de guvernare va conține oricum măsuri de austeritate, fie că vrem sau fie că nu vrem. Siegfried Mureșan era persoana cea mai puțin chemată să conducă acest guvern. Dacă rămânea Ilie Bolojan, tot știai ceva. Persistam în greșeală și ne adaptam la un ritm pe care știam să-l recunoaștem. Acum suntem în haos", a explicat Bogdan Chirieac.

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Siegfried Mureşan a declarat, marţi seară, că aşteaptă mai multe discuţii cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, pe tema programului de guvernare.

Precizările au fost făcute după ce Mureşan s-a întâlnit cu grupurile parlamentare ale PNL şi USR.

"Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale PNL şi ale USR. Mâine dimineaţă ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susţin în mod oficial desemnarea mea. Şi ştiu că domnul Grindeanu este nerăbdător. Şi eu aştept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine. (...) Discuţiile cu UDMR au fost foarte bune", a afirmat premierul desemnat, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului, notează Agerpres.

Politicianul liberal arată că echipa formată din cele trei formațiuni partenere este gata să meargă în fața aleșilor pentru a cere votul de încredere. El consideră acest pas drept o probă de maturitate pentru întreg spectrul politic de la București.

Liderul desemnat să formeze guvernul a spus că votul va separa forțele reformatoare de cele care blochează evoluția țării.

"Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României.

Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să:

Arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România.

Prezentăm românilor viziunea noastră: o Românie modernă, reformată și proeuropeană.

Vedem cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susține un guvern proeuropean și cine dorește să țină România pe loc", a scris Siegfried Mureșan pe pagina de Facebook.

Mesajul premierului desemnat pune o presiune pe parlamentarii din afara coaliției de guvernare. Fiecare vot exprimat pe buletine va indica dacă opoziția își asumă riscul unei crize prelungite sau permite instalării unei formule guvernamentale cu orientare vestică. Zilele următoare vor arăta dacă apelul la responsabilitate va convinge numărul necesar de aleși pentru a atinge pragul minim de 233 de voturi.

În spatele ușilor închise

Dincolo de declarațiile publice, tensiunile au răbufnit în ședința internă a liberalilor. Conform stenogramelor din reuniunea de grup, premierul desemnat a reconfirmat că merge până la capăt la votul de învestitură și a exclus orice creștere de taxe sau TVA: „Nu e nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului”. Printre prioritățile enunțate s-au numărat reducerea numărului de parlamentari conform recensământului, comasarea agențiilor și reforma pensiilor speciale fără cumul cu salariul la stat.

Avertismentul a venit însă în privința riscului de dizolvare a Legislativului, unde Mureșan a pus o presiune pe aleșii din opoziție și pe grupurile mici.

„E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate, dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate”, a afirmat Siegfried Mureșan. „Nu aș vrea să fiu în pielea unui parlamentar PSD care riscă să rămână fără mandat dacă se ajunge la alegeri anticipate. Sau în pielea unui parlamentar dintr-un partid sau grup mic care riscă să nu mai facă pragul”.

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