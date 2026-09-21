Mirabela Grădinaru, la New York, la o reuniune fondată de Melania Trump, dedicată siguranței copiilor în era AI

Mirabela Grădinaru la New York, @„Fostering the Future Together”, fondată de Melania Trump / Foto Presidency

Mirabela Grădinaru a participat luni, la New York, la o întâlnire dedicată protejării copiilor în contextul dezvoltării rapide a tehnologiei și inteligenței artificiale, inițiativa denumită „Fostering the Future Together”, fondată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Întâlnirea a reunit Prime Doamne și Primi Domni din mai multe țări, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai companiilor de tehnologie. Discuțiile s-au axat pe modalitățile prin care noile tehnologii pot să fie mai sigure pentru copii, dar și pe pregătirea acestora pentru mediul digital.

Prima Doamnă a României a evidențiat că Inteligența Artificială face deja parte din viața copiilor, influențând felul în care aceștia învață, se informează și descoperă lumea. Astfel, ea a evidențiat importanța educației, îndrumării și dezvoltării capacității copiilor de a utiliza tehnologia în mod responsabil.

Obiectivul „Fostering the Future Together” fondat de Melania Trump

„Fostering the Future Together” are ca scop dezvoltarea cooperării internaționale, în vederea protejarea copiilor și crearea unui mediu digital mai sigur pentru ei. Dialogul inițiat în urmă cu câteva luni la Washington continuă prin găsirea unor soluții concrete cu privire la siguranța și educația copiilor în era digitală.

Foto Presidency.ro

Participarea Mirabelei Grădinaru la reuniunea de la New York se desfășoară în contextul vizitei oficiale pe care o face alături de președintele Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii, cu prilejul Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În timp ce președintele Nicușor Dan merge la reuniuni și întâlniri bilaterale la New York, Mirabela Grădinaru are o agendă concentraă în special pe teme privind copiii, educația și siguranța în mediul digital.

Amintim că Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au depus flori, duminică, la Memorialul 9/11 din New York, în memoria victimelor atentatelor teroriste din data de 11 septembrie 2001.

Mirabela Grădinaru va participa și la Summitul First Ladies and Gentlemen, organizat de Olena Zelenska

Pe 23 septembrie 2026, Mirabela Grădinaru va lua parte și la Summitul First Ladies and Gentlemen, organizat de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, cu tema „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”.

Mirabela Grădinaru îl va însoți pe președintele Nicușor Dan și la recepția organizată de președintele american Donald Trump, pentru șefii de delegații prezenți la Adunarea Generală a ONU.