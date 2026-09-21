Siegfried Mureșan pune presiune pe parlamentari să îi voteze Guvernul ca să nu își piardă mandatele la anticipate

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan; Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declanșat o presiune asupra aleșilor din Parlament, pe care îi avertizează că refuzul noului Guvern poate duce la alegeri anticipate și la pierderea mandatelor. Prezent la Știrile PRO TV, liberalul a exclus categoric o guvernare alături de PSD, a refuzat orice negociere cu AUR și a pus parlamentarii în fața unei alegeri: un vot pentru un guvern Mureșan sau riscul dizolvării Parlamentului.

Imediat după apariția decretului prezidențial în Monitorul Oficial, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a ales să transmită un mesaj clasei politice. Invitat în platoul Știrilor PRO TV, politicianul liberal a renunțat la discursul diplomatic și pare că a pus presiune pe membrii Parlamentului: ori susțin noul Guvern, ori își asumă riscul uriaș de a merge la judecata poporului prin alegeri anticipate.

Siegfried Mureșan: „Nu aș vrea să fiu parlamentar și să aflu de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul”

Siegfried Mureșan atrage atenția că refuzul noului Guvern deschide drumul spre o criză majoră, din care mulți aleși riscă să nu se mai întoarcă în băncile Parlamentului.

Andreea Esca: „Vă gândiți că am putea ajunge și la alegere anticipate?”

Siegfried Mureșan: „Păi, mai ales parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul, să afle de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci, e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment și nu poate fi oprit de nimeni din Parlament”.

Liniile roșii cu social-democrații: „Fie ei, fie noi, dar nu împreună”

Deși are nevoie acută de susținere pentru a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii, liberalul respinge o „nouă căsătorie” de conveniență cu PSD la Palatul Victoria.

Andreea Esca: „Haideți să vă întreb din nou, credeți că PSD se poate răzgândi?”

Siegfried Mureșan: „Vom discuta cu ei. Astăzi a apărut în Monitorul Oficial decretul de nominalizare. Primii parlamentari cu care voi discuta, în mod firesc, sunt parlamentarii de la Partidul Național Liberal, USR și UDMR, partenerii noștri pentru a le prezenta programul de guvernare pe care îl finalizăm, cel mai probabil în cursul zilei de mâine. După care vom discuta cu grupul minorităților naționale și apoi voi căuta să avem un dialog civilizat și cu PSD”.

Întrebat dacă ia în calcul o formulă guvernamentală extinsă alături de social-democrați, răspunsul a fost categoric.

Andreea Esca: „Vă gândiți chiar și la cooptarea PSD în guvern, pentru că am văzut că au spus că ei nu vor, dacă nu vor fi parte din guvern, nu vă vor susține”.

Siegfried Mureșan: „Cred că România poate fi guvernată de Partidul Național Liberal împreună cu USR și UDMR sau de PSD. Noi, împreună cu ei, nu mai putem guverna după experiența din ultimul an, când nu și-au respectat angajamentele și când au dărâmat guvernul din care făceau parte. Ca atare, fie ei, fie noi, dar nu împreună”.

Andreea Esca: „Vă gândiți însă, de exemplu, să vorbiți cu fiecare parlamentar în parte, care poate că v-ar putea susține și să nu asculte neapărat de regulă impusă de la centru?”

Siegfried Mureșan: „În Parlamentul European, mereu când am fost responsabil de negocierea unei legi, de altfel am avut socialiști europeni mereu de partea mea și mereu am tratat grupurile parlamentare cu respect și am discutat cu grupul parlamentar în ansamblu. Ca atare, vom avea un dialog organizat, franc, cu PSD-ul. Ei știu că eu nu sunt PSD-ist, sunt multe lucruri pe care le avem ca puncte de vedere comune, dar va fi un moment al adevărului pentru ei. Va susține PSD-ul un guvern pro-european care să facă lucruri bune pentru România sau își va consulta parteneriatul cu AUR. Deci, îi vom trata cu respect ca grup parlamentar. Nu vom încerca să divizăm grupul parlamentar”.

Mureșan: „Nu mă veți vedea la sediul AUR”

În timp ce exclude orice negociere cu liderii curentului suveranist, Mureșan încearcă o abordare empatică față de oamenii care au pus ștampila pe acest partid.

Andreea Esca: „Veți vorbi și cu alte partide? Adică veți începe negocieri? Vă gândiți? Tocmai ați menționat, vă gândiți și la AUR?”

Siegfried Mureșan: „Eu nu voi purta dialog cu AUR, nu mă veți vedea la sediul AUR sau la grupul parlamentar AUR, fiindcă cred că viziunea lor pentru România este fundamental diferită de ceea ce noi, Partidul Național Liberal, alături de partenerii de la USR și UDMR, o Românie modernă, europeană, este. Deci, diferențele noastre de opinie sunt mari. De aceea, momentul testului adevărului va fi, de fapt, pentru PSD, dacă ei vor rămâne cu AUR sau dacă vor da votul acestui govern”.

Andreea Esca: „Ce înseamnă pentru România niște alegeri anticipate?”

Siegfried Mureșan: „Sunt absolut convins că alegerile, fie acum, fie la termen în 2028, vor însemna o polarizare între AUR și forțele reformatoare conduse de PNL-USR, alături de Ilie Bolojan. Oamenii care au votat AUR nu trebuie acuzații, trebuie înțeleși. Mulți dintre oamenii care au votat aur sunt dezamărgiți de partidele tradiționale. Și partidul meu, Partidul Național Liberal, a făcut greșeli la guvernare în trecut. Trebuie să înțelegem oamenii, trebuie să înțelegem votanții AUR și sunt convins că un program de guvernare care să îndrepte nedreptățile din statul român, să corecteze inechitățile, va convinge unii dintre votanții AUR să voteze Partidul Național Liberal în viitor. Nu cred că trebuie să intrăm într-o competiție ideologică cu AUR, ci trebuie să prezentăm soluții reale la problemele oamenilor”.