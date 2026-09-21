Siegfried Mureșan a anunțat când va depune programul de guvernare: „Urmează momentul adevărului pentru PSD”

Siegfried Mureșan, europarlamentar și premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni, că PNL, USR și UDMR au început să lucreze la programul de guvernare, pe care intenționează să îl prezinte în această săptămână, urmând ca dialogul cu partidele parlamentare, inclusiv PSD, să înceapă ulterior.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni, 21 septembrie, că cele trei partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR, s-au „pus de acord să înceapă munca la programul de guvernare”, dorindu-și ca procesul de formare a noului guvern să fie „extrem de transparent”: „Oamenii să știe, în fiecare etapă, unde suntem”.

Mureșan susține că are pregătit un program de guvernare încă din primăvară, dar acesta trebuie actualizat. El va prezenta „elementele principale ale programului în prima parte a săptămânii, cel mai probabil mâine (n.r. marți): „Avem din cursul primăverii deja idei principale, ele trebuie actualizate; la momentul la care cele trei partide au propus numirea mea prioritățile erau închiderea PNRR, finalizarea programului SAFE. În momentul de față, PNRR-ul este închis, dar trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană, iar SAFE a intrat în etapa de implementare”, a declarat Siegfried Mureșan, într-un interviu RFI România.

„Transparență, unitate între cele trei partide, un program de guvernare reformator, proeuropean și responsabil, dar ambițios” - Siegfried Mureșan, premier desemnat.

Siegfried Mureșan discută cu PSD pentru susținerea Guvernului în Parlament

După prezentarea programului de guvernare, prim-ministrul desemnat va „începe dialogul cu partidele parlamentare”, inclusiv cu PSD.

„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare și că, până la finalul acestei săptămâni, voi depune programul de guvernare şi Cabinetul de miniştri în Parlamentul României şi că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament.

(...) Mă bucur să am un dialog și cu parlamentari de la alte grupuri parlamentare, (...) cu grupul Minorităților Naționale, și apoi urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă-și dorește să susțină un guvern proeuropean sau dacă-și consolidează parteneriatul cu AUR. Toată lumea știe că eu nu sunt pesedist, dar voi fi deschis dialogului și, tot ce ține de mine pentru a înlesni formarea unui guvern și trecerea lui, voi face. Un dialog cu PSD este firesc, să fim deschiși. Trebuie să înțelegem dacă dinspre ei există vreo disponibilitate reală la dialog sau dacă sunt doar în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui Guvern.

Unele dintre lucrurile pe care le voi include în programul de guvernare sunt lucruri pe care și ei (n.r. PSD) pretind că le doresc: nu i-am văzut opunându-se unui stat modern, eficient, care să servească cetățeanul, doar că până acum a existat o discrepanță între ceea ce PSD spunea și ceea ce făcea. Trebuie să decidă dacă vor realmente un guvern proeuropean, cum au susținut mereu că vor, sau dacă sunt, de fapt, într-un parteneriat consolidat cu AUR. De asta va depinde trecerea Guvernului”, a declarat Siegfried Mureșan.

Mureșan vrea ca noii miniștri să fie audiați în Parlament cel puțin 60 de minute

„Voi solicita Parlamentului, voi solicita preşedinţilor celor două Camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puţin 60 de minute. Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase şi ca miniştri să aibă şansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiţi să ocupe aceste portofolii (...) Miniștrii pe care-i voi propune vor fi bine pregătiți. Nu ești capabil să fii ministru în Guvernul României dacă ți-e teamă de o sesiune de întrebări și răspunsuri de 60 de minute cu parlamentarii.

Voi anunța membrii Cabinetului la un moment dat, nu voi anunța înainte câte un ministru. Ordinea este următoarea: întâi finalizăm programul de guvernare, după ce vedem ce ne propunem în fiecare domeniu vom identifica persoanele cele mai potrivite pentru a aduce acele politici la implementare”, a declarat Siegfried Mureşan.

El a spus și ce îl diferențiază de primele două desemnări ale președintelui pentru funcția de premier: „Deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că pornesc cu sprijinul explicit și transparent a trei partide; primul candidat (n.r. Eugen Tomac) venea din partea unui partid extraparlamentar, iar al doilea (n.r. Adrian Veștea) a fost desemnat contra voinței propriului partid”.