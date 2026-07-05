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PSD, gata de împăcare cu PNL, dar vor „să fie schimbată mireasa, de dragul copilașilor”

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 05 Iul 2026
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Premierul Ilie Bolojan (stânga), președintele PSD, Sorin Grindeanu (dreapta). În plan îndepărtat, președintele USR, Dominic Fritz.
PSD, gata de împăcare cu PNL, dar vor „să fie schimbată mireasa, de dragul copilașilor” . Sursa foto: Agerpres

Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședintele PSD și primarul municipiului Galați, susține că ieșirea din actuala criză politică depinde de reluarea negocierilor dintre partide.

Liderul social democrat a comparat colaborarea politică cu o căsnicie și a afirmat că PSD nu respinge ideea unei alianțe cu PNL, însă are rezerve față de premierul Ilie Bolojan.

„Țara asta era guvernată. Eu cred că mai contează și cum e guvernată, pentru că e ca într-o căsnicie, statutul marital contează într-o oarecare măsură. Contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu. În cazul de față, eu cred că România era guvernată prost. Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor”, a spus Ionuț Pucheanu în cadrul emisiunii „În fața ta”, la Digi24.

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Prim-vicepreședintele PSD a susținut că problema partidului este modul în care premierul pune în aplicare măsurile convenite în acordul de guvernare.

„Noi n-avem nicio problemă cu PNL. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tri-partid sau pluri-partid, acest plan pentru România.

Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în problemă, e ca atunci când te duci la doctor: îți spune doctorul că ai o problemă și îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile. Și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată are același efect”, a explicat Ionuț Pucheanu.

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