PSD, gata de împăcare cu PNL, dar vor „să fie schimbată mireasa, de dragul copilașilor” . Sursa foto: Agerpres

Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședintele PSD și primarul municipiului Galați, susține că ieșirea din actuala criză politică depinde de reluarea negocierilor dintre partide.

Liderul social democrat a comparat colaborarea politică cu o căsnicie și a afirmat că PSD nu respinge ideea unei alianțe cu PNL, însă are rezerve față de premierul Ilie Bolojan.

„Țara asta era guvernată. Eu cred că mai contează și cum e guvernată, pentru că e ca într-o căsnicie, statutul marital contează într-o oarecare măsură. Contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu. În cazul de față, eu cred că România era guvernată prost. Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor”, a spus Ionuț Pucheanu în cadrul emisiunii „În fața ta”, la Digi24.

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Prim-vicepreședintele PSD a susținut că problema partidului este modul în care premierul pune în aplicare măsurile convenite în acordul de guvernare.

„Noi n-avem nicio problemă cu PNL. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tri-partid sau pluri-partid, acest plan pentru România.

Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în problemă, e ca atunci când te duci la doctor: îți spune doctorul că ai o problemă și îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile. Și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată are același efect”, a explicat Ionuț Pucheanu.