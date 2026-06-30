„A ajutat România politic și diplomatic în momente când noi aveam nevoie de sprijin”. Titus Corlățean propune decorarea Colettei Avital

Sursa Foto: Titus Corlatean Facebook

Titus Corlățean a propus decorarea Colettei Avital, membră a delegației oficiale a Statului Israel aflate în vizită în România, apreciind contribuția acesteia la relațiile bilaterale și sprijinul acordat României.

În contextul vizitei oficiale în România a Președintelui Statului Israel, Titus Corlățean, politician de marcă al Partidului Social Democrat, a rememorat întâlnirea cu Colette Avital, membră a delegației israeliene și una dintre figurile importante ale diplomației și vieții politice din Israel. Senatorul român a evocat parcursul acesteia, născută la București și supraviețuitoare a Holocaustului, precum și cariera sa diplomatică și politică, desfășurată la cel mai înalt nivel, inclusiv în cadrul Ministerului de Externe israelian și ca reprezentant al Israelului în posturi de ambasador. Aceasta a fost conectată la dosarul procesului de pace din Orientul Mijlociu, inclusiv la etapele sensibile ale relațiilor israeliano-palestiniene și la deciziile legate de retragerea israeliană din Fâșia Gaza în 2005. În același timp, Corlățean a subliniat legătura puternică a acesteia cu România și a sugerat că ar merita o recunoaștere oficială din partea statului român, printr-o distincție acordată la cel mai înalt nivel.

"A ajutat România politic și diplomatic în momente când noi aveam nevoie de sprijin"

"M-am bucurat să o revăd după mulți ani pe Colette Avital, în delegația Președintelui Statului Israel, care a vizitat oficial România.

Colette este născută în București în 1940, încă are, din câte știu, un mic apartament al familiei într-un bloc de lângă Sala Palatului. A supraviețuit Holocaustului și a emigrat ulterior în Israel. A avut o carieră foarte frumoasă în MAE israelian, inclusiv în funcția de ambasador al Israel în Portugalia și consul general cu rang de ambasador la New York. A fost membră a Parlamentului Israelian (Knesset) din partea Partidului Muncii (social-democrat) și mulți ani vicepreședinte al Internaționalei Socialiste, implicată în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Mi-a mărturisit odată că a fost între parlamentarii israelieni care au votat în Knesset în 2005 pentru retragerea israeliană din Fâșia Gaza, ceea ce a permis preluarea sub control palestinian a acestui teritoriu. Și cât de amară a fost dezamăgirea ulterioară a celor care crezuseră în procesul de pace israeliano-palestinian, după ce Hamas a preluat controlul cu forța, ucigând militanții palestinieni Fatah (social-democrați afiliați Internaționalei Socialiste) și demarând toată acțiunea armată de natură teroristă împotriva Statului Israel.

O doamnă distinsă, care a ajutat România politic și diplomatic în momente când noi aveam nevoie de sprijin. Pe scurt, un mare suflet românesc. Mă gândeam că de-a lungul anilor am văzut președinți ai României recompensând cu ordine naționale destule personalități din străinătate. Pe merit sau... ca să fie bine... Cu certitudine, Colette Avital ar fi meritat (și încă este posibil, la cei 86 de ani ai săi...) să fie onorată de Statul Român. Poate aude cineva de la Președinție...", a transmis Titus Corlățean pe pagina sa de Facebook.

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