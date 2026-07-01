Ilie Bolojan propune un guvern de armistițiu pentru depășirea crizei politice / video

Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

România traversează una dintre cele mai complicate perioade politice din ultimii ani, iar negocierile pentru formarea unui guvern stabil continuă într-un climat tensionat. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan vorbește despre o soluție pe care o consideră realistă pentru depășirea blocajului actual. El susține că refacerea actualei coaliții este greu de imaginat și propune o formulă temporară de guvernare, construită în jurul unui acord politic cu obiective și cu o durată bine stabilită.

Ilie Bolojan afirmă că orice înțelegere politică trebuie să fie construită pe reguli și pe respectarea angajamentelor asumate de toate părțile implicate. În opinia sa, un simplu document semnat între partide nu este suficient dacă nu există voința de a pune în aplicare măsurile convenite.

„Noi am solicitat un acord de reciprocitate să fie valabil în două sensuri. Care sunt garanţiile care pot fi puse în practică, în aşa fel încât o astfel de instalare să aibă ca efect punerea în practică a acelor măsuri de care are nevoie România? Pentru că nu s-au terminat lucrurile. Dacă noi ne imaginăm că dacă totuşi trecem de acest hop legat de absorţia de fonduri europene, lucrurile se stabilizează de la sine, ne înşelăm. Un acord poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu îl respectă”, a precizat premierul interimar în urmă cu scurt timp la Friendly Fire cu Moise și Vlad.

Bolojan consideră că soluțiile pentru ieșirea din actuala criză trebuie construite prin negocieri între partidele politice și prin asumarea unor compromisuri. El spune că discuțiile publice nu pot înlocui procesul de negociere și că fiecare formațiune trebuie să își evalueze capacitatea de a susține măsurile necesare.

„Trebuie să ne gândim la o formulă de înţelegere de care are nevoie ţara noastră în această situaţie complicată în aşa fel încât să deblocăm lucrurile. Dar asta nu poţi să o faci în emisiuni televizate, trebuie să vezi care sunt lucrurile pe care le poţi accepta şi, nu în ultimul rând, fiecare în partid să facă o analiză a susţinerii unor astfel de măsuri, împreună cu preşedintele României, care are şi el o responsabilitate în acest domeniu. Să se găsească o formulă pentru ca lucrurile să meargă mai bine”, a mai adăugat el.

Premierul interimar afirmă că evoluțiile politice din ultimele luni fac dificilă funcționarea unei formule similare.

„E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliţia mai poate funcţiona în această perioadă datorită evoluţiei pe care au avut-o în această perioadă”, spune Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI: Cine a ţipat la Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni? Premierul interimar a venit cu explicaţiile

Soluția propusă. Guvern minoritar sau guvern de armistițiu

În lipsa unei coaliții funcționale, Ilie Bolojan vorbește despre două variante care ar putea permite României să depășească actualul impas politic. Prima este formarea unui guvern minoritar. A doua este constituirea unui executiv pe care îl descrie drept un guvern de armistițiu, cu o misiune și cu un mandat limitat în timp.

„Şi, atunci, nu pot fi decât guverne minoritare sau o formă de guverne de tip armistiţiu cu durată cât se poate de clară, pentru a ieşi din blocajul legat de absorbţia de fonduri europene”, precizează premierul.