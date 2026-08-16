Victor Ponta: Bolojan e prizonierul USR. Au pus mâna pe Guvern

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Victor Ponta a făcut o radiografie dură a situației economice și politice din România, la 100 de zile de la căderea Guvernului Bolojan.

Întrebat cât de gravă este situația în acest moment, acesta a vorbit despre recesiune, inflație și prețurile ridicate la energie, dar și despre actuala configurație a puterii.

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"Din punct de vedere economic, datele sunt foarte clare și pentru cei care le înțeleg, nu ai ce să dezbați foarte mult. Este cea mai proastă situație economică a României după 2010. Deci, în ultimii 16 ani, toate datele arată scădere economică, arată recesiune, arată inflația cea mai mare din Europa, cele mai mari prețuri la energie.

Aceste probleme, o criză, de asemenea, în floare, poate fi rezolvată printr-o strategie a unui guvern legitim. Un guvern care are sprijin parlamentar, un guvern care are specialiști. Guvernul actual nu mai este nici măcar Guvernul Bolojan. Haideți să vă spun foarte direct că nu domnul Bolojan mai conduce acum.

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Sunt USR-iștii care au pus mâna pe România, ei se fac de râs. Noi râdem când îl vedem pe Miruță că salvează el centrala de la Cernavodă sau pe Buzoianu închizând terasele de la mare, dar nu-i de râs.

Acești inconștienți, acești impostori au pus mâna pe Guvern, au pus mâna și pe Bolojan. Bolojan este prizonierul lor. Și ei vor trage în continuare din România cât de mult vor putea.

Cum au făcut cu banii de SAFE, au încercat cu companiile din energie, au diverse sarcini pe care le primesc și nu vor pleca de acolo. Iar strategia domnului Nicușor Dan, că-i cheamă el la Cotroceni, vorbește cu ei, e deja naivă, e ridicolă.

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Normal că nu vor să plece, că ei sunt acolo trimiși cu niște scopuri foarte clare, scopuri anti-România, în detrimentul României și nu vor pleca de acolo decât în măsura în care avem o propunere de prim-ministru pe care eu cred că Parlamentul o va vota", a explicat Victor Ponta la RomâniaTV.







