Gărzile care epuizează medicii, șefii de secție care rămân ani la rând și managerii evaluați după reguli vechi. Rogobete își prezintă bilanțul și spune că a schimbat legislația / video

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. - Foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că una dintre problemele asupra cărora a intervenit în cele 10 luni de mandat a fost chiar organizarea timpului de lucru al medicilor. Într-un videoclip publicat pe Facebook, acesta a prezentat o serie de modificări legislative și administrative pe care le consideră parte din reforma sistemului sanitar.

Printre schimbările invocate se află posibilitatea ca spitalele să organizeze gărzile în ture de 12 ore, obligativitatea ocupării funcției de șef de secție prin concurs și introducerea unor criterii de performanță pentru evaluarea anuală a celor care conduc secțiile și spitalele.

Prima schimbare prezentată de fostul ministru se referă la timpul de lucru și la organizarea gărzilor. Alexandru Rogobete spune că modificarea legislativă apare în Monitorul Oficial, prin Ordinul nr. 1.077 din 21 aprilie 2026, și oferă spitalelor posibilitatea de a organiza gărzile în ture de 12 ore.

„Vreau să vă mai prezint o modificare legislativă importantă pe care am făcut-o în cele 10 luni de mandat ca ministru al Sănătății, care se află în Monitorul Oficial, Ordin nr. 1.077 din 21 aprilie 2026, și care aduce mari avantaje unităților sanitare. Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă este considerată muncă suplimentară și se compensează potrivit prevederilor legale. Programul de lucru pentru medici. Am dat posibilitatea spitalelor să-și organizeze gărzile în ture de 12 ore. De ce? Pentru a nu mai epuiza atât de mult personalul medical”, a declarat Rogobete.

La Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, reprezentanții instituției spun că măsura a fost aplicată și că a fost bine primită.

„Aici, în unitatea de primiri urgențe unde ne aflăm, cu sprijinul deciziei pe care ați luat-o dumneavoastră cu privire la programul de gărzi diferențiat, lucru care a fost extraordinar de binevenit”, a declarat Andi Nodiț, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”.

La rândul său, Viorel Mihai Prună, directorul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, a spus: „Cred că a fost o decizie foarte bună, cel puțin la noi în spital a fost aplicată”.

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„Micii Dumnezei” din spitale, o expresie pe care Rogobete o pune în centrul reformei

Fostul ministru pornește de la o critică pe care spune că a auzit-o ani la rând în spațiul public, aceea a unor șefi de secție care acumulează o putere prea mare și rămân în funcție perioade îndelungate.

„Ați urlat ani de zile despre șefii de secție care se cred mici Dumnezei. Am schimbat legislația și am impus ca un șef de secție să poată ocupa această funcție doar prin concurs. Nu prin numiri făcute de la o generație la alta ca și cum o secție ar fi moștenirea cuiva”, a declarat Rogobete.

Mesajul vizează o problemă care a generat numeroase discuții în sistemul medical. Funcția de șef de secție înseamnă mai mult decât un titlu administrativ. Persoana care ocupă această poziție are un rol important în organizarea activității, în coordonarea echipei medicale și în funcționarea unei secții. Rogobete susține că accesul la această funcție trebuie să depindă de un concurs și de criterii care pot fi evaluate.

Prin această schimbare, fostul ministru afirmă că a încercat să oprească situațiile în care funcțiile de conducere ajung să fie privite ca poziții care se transmit sau se păstrează fără o evaluare reală.

Formularea folosită de Rogobete, „ca și cum o secție ar fi moștenirea cuiva”, sintetizează direcția pe care acesta spune că a urmărit-o. Conducerea unei secții ar trebui să reprezinte o responsabilitate profesională limitată de reguli și evaluări, nu o poziție permanentă.

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Șefii de secție, evaluați în fiecare an. Rogobete spune că performanța trebuie să decidă

Fostul ministru spune că schimbarea nu se oprește la modul în care un medic ajunge șef de secție. Potrivit declarațiilor sale, legislația a fost modificată și pentru ca performanța să devină un criteriu de menținere în funcție.

„Mai mult decât atât, am considerat că un șef de secție nu poate rămâne pe viață acolo, decât dacă este performant. Am introdus pentru prima dată în România criterii de performanță pentru șeful de secție cu evaluare anuală”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Rogobete susține că evaluarea anuală schimbă logica funcției. Un șef de secție nu ar trebui să ocupe postul pentru o perioadă nedeterminată fără să își demonstreze rezultatele. Această idee se regăsește și în mesajul mai larg al fostului ministru despre conducerea spitalelor. Pentru el, reforma trebuie să introducă mecanisme prin care performanța să poată fi măsurată.

Managerii de spitale, judecați după bani europeni, proiecte și satisfacția pacientului

O altă schimbare prezentată de Alexandru Rogobete se referă la criteriile după care sunt evaluați managerii spitalelor.

Fostul ministru spune că regulile au fost actualizate pentru a răspunde situației din anul 2026 și că evaluarea ar trebui să țină cont de capacitatea unui manager de a atrage finanțări și de a dezvolta proiecte.

„Am schimbat criteriile de performanță și de evaluare pentru managerii spitalelor. Am actualizat aceste criterii la realitatea anului 2026”, a declarat Rogobete.

Acesta a explicat și indicatorii pe care îi consideră relevanți.

„Am introdus criterii corecte prin care evaluăm un manager în funcție de câți bani europeni aduce în spital, de câte proiecte derulează, de câte studii clinice produce, precum și indicatori care țin de satisfacția pacientului. Asta este reformă în spitale și în domeniul sănătății”, susține fostul ministru al Sănătății.

Rogobete prezintă aceste măsuri ca parte a unei schimbări de direcție în sistemul medical.

„Am reușit să impunem performanța în conducerea secțiilor. Mai sunt multe de făcut. Nu povești, nu lozinci, nu zgomot politic și atât. O să fie bine!”, a declarat fostul ministru.