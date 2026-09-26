Social-democraţii critică programul de guvernare depus de Siegfried Mureșan: Ce obiecții majore ridică PSD la capitolele Sănătate și Familie

Sursă foto: Florin Răvdan, jurnalist DC News

Programul de guvernare depus sâmbătă în Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan a declanșat un val de critici din partea PSD. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat capitolul medical drept „o rușine” axată exclusiv pe tăieri și constrângeri bugetare și îi cere explicații publice Oanei Gheorghiu, propusă la conducerea ministerului. Totodată, Natalia Intotero acuză măsuri restrictive pentru mame, lipsa fondurilor pentru educație și ignorarea studenților care nu lucrează în timpul facultății.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, și deputata Natalia Intotero au taxat punctual punctele nevralgice ale programului, de la spitalele lăsate fără personal și fonduri, până la presiunea uriașă pusă pe tinerele mame și abandonarea studenților care vor să se dedice exclusiv facultății.

Alexandru Rogobete susține că propunerile din programul de guvernare al lui Siergfried Mureșan continuă linia restricțiilor financiare și ignoră criza de cadre medicale din țară. Fostul ministru a lansat o serie de întrebări.

„Am citit integral capitolul dedicat Sănătăţii din noul program de guvernare. Dincolo de formulările frumoase şi de principiile generale, lipsesc răspunsurile serioase la marile probleme care apasă astăzi sistemul public de sănătate. Unde este strategia pentru resursa umană? Unde este deblocarea posturilor din spitale? Unde este plata corectă a gărzilor şi reorganizarea lor? Unde sunt soluţiile pentru specialităţile deficitare şi măsurile concrete prin care păstrăm medicii, asistentele şi ceilalţi profesionişti în România? Unde este strategia reală pentru creşterea accesului pacienţilor la medicamente şi terapii inovative? Unde sunt investiţiile în inovaţie, cercetare clinică, dezvoltare şi industria farmaceutică din România? Unde este planul concret pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate? Unde este continuarea marilor investiţii în infrastructura spitalicească? Unde sunt investiţiile dedicate patologiilor critice, secţiilor ATI şi UPU? Unde este reforma sistemului de transfuzii şi modernizarea laboratoarelor? Şi, mai ales, unde este reforma reală a CNAS, instituţie care ar trebui reconstruită în jurul pacientului, nu doar transformată într-un mecanism de control al costurilor? În locul acestor răspunsuri găsim din nou principii, enumerări şi dorinţe: 'pacientul în centru', 'finanţarea urmează performanţa', 'banii urmează pacientul'”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina de Facebook.

Social-democratul subliniază că sănătatea trebuie privită ca un pilon de siguranță națională și generator de valoare economică, nu doar ca o gaură neagră din buget. În vizorul său a intrat Oana Gheorghiu, propusă să preia conducerea ministerului.

„În schimb, regăsesc prea mult din aceeaşi filosofie promovată de Ilie Bolojan şi de conducerea CNAS: cost, grad de ocupare, reducerea capacităţilor considerate insuficient utilizate şi presiune pe cheltuieli. Tăiem, tăiem, tăiem. Iar Oana Gheorghiu, propusă acum pentru Ministerul Sănătăţii, are o întrebare importantă la care trebuie să răspundă. Ani de zile, din societatea civilă, a vorbit despre accesul pacienţilor la tratament, despre bolnavii de cancer, despre dreptul pacienţilor la standarde moderne de îngrijire şi despre nevoia de schimbare a sistemului. Unde sunt toate acestea acum? Unde este acea voce în programul de guvernare pe care ar urma să îl pună în aplicare? Le-a uitat? Nu mai crede în ele? Sau au fost doar teme de campanie şi comunicare ale perioadei de ONG?”, a mai transmis fostul ministru.

Avertismentul lui Rogobete vizează riscul de subfinanțare cronică a unităților medicale de stat.

„Riscul este să continue aceeaşi politică de constrângere financiară care poate slăbi şi mai mult sistemul public. România nu are nevoie de încă o listă de dorinţe. Are nevoie de medici, asistente, medicamente, investiţii, infrastructură, cercetare, inovaţie şi acces real la sănătate”, mai scrie el.

Natalia Intotero avertizează asupra politicilor de familie: „Presiune pe mame, lipsă de creșe și studenți abandonați”

La rândul său, Natalia Intotero a criticat capitolele menite să sprijine familiile, copiii și tinerii și arată că Guvernul Mureșan urmărește doar grăbirea întoarcerii la serviciu, fără să creeze condiții minime de sprijin.

„Un program de guvernare nu înseamnă să înşiri intenţii frumoase. Înseamnă să spui clar ce faci, pentru cine, cu ce bani şi până când. Am citit propunerile din noul program de guvernare, în special capitolele referitoare la educaţie, familie şi tineret. Concluzia mea este că multe dintre măsuri pun accentul pe întoarcerea cât mai rapidă a oamenilor în câmpul muncii, în timp ce sprijinul concret pentru familii şi tineri rămâne insuficient conturat”, scrie Natalia Intotero pe pagina de Facebook.

În privința alocării a 6% din PIB pentru școli, deputata atrage atenția că lipsa unui calendar lasă promisiunea la stadiul de iluzie. Măsurile contra abandonului școlar sunt considerate sterile fără asistență socială.

„În acelaşi timp, programul vorbeşte despre reducerea abandonului şcolar. Dar acest flagel nu se rezolvă doar prin baze de date şi monitorizare. Un copil aflat în risc de abandon are nevoie, în primul rând, de sprijin real: hrană, consiliere, transport, servicii sociale şi o familie care să poată face faţă costurilor educaţiei”, mai spune Intotero.

„Părinţii pot păstra indemnizaţia dacă se întorc la muncă după 6 luni de la naşterea copilului. În teorie sună bine pentru venituri, dar în practică pune o presiune uriaşă pe părinţi, în condiţiile în care reţeaua de creşe este încă insuficientă, iar cumpărarea unei locuinţe devine un vis tot mai greu de atins pentru tot mai multe familii. Programul de guvernare vorbeşte despre locuinţe pentru tineri şi familii tinere, dar nu vedem un mecanism concret care să ne spună cine le construieşte, cu ce bani, câte locuinţe vor fi disponibile, pentru câte familii şi în ce condiţii vor fi alocate”, adaugă ea.

Social-democrata sancționează și condiționarea sprijinului pentru cazarea tinerilor.

„Ajutorul pentru chirie acordat studenţilor este condiţionat strict de angajare. Ce se întâmplă cu cei care vor să se dedice exclusiv studiului? Pe ei îi lăsăm de izbelişte? Un student care învaţă şi nu lucrează nu este mai puţin important pentru societate. Investiţia în educaţie este tot o investiţie în viitorul României”, mai spune Intotero.

„Natalitatea nu se creşte prin sloganuri. Educaţia nu se repară cu măsuri care sună bine pe hârtie, dar nu răspund problemelor concrete din viaţa copiilor şi familiilor. Iar tinerii nu rămân în România şi nu îşi întemeiază familii doar pentru că le promitem programe. Au nevoie de politici publice concrete, finanţate şi măsurabile”, conchide ea.

Siegfried Mureșan a depus lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și componența oficială a echipei ministeriale agreate în cadrul coaliției de dreapta.

Noul Guvern are 16 ministere și trei vicepremieri cu portofoliu, câte unul desemnat de fiecare partid al coaliției (PNL, USR și UDMR):

Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean (PNL)

Viceprim-ministru, ministrul Apărării Naționale: Radu Miruță (USR)

Viceprim-ministru, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Tánczos Barna (UDMR)

Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)

Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)

Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)

Secretar general al Guvernului (cu rang de ministru): Dan Reșitnec (USR)

Conform calendarului anunțat de premierul desemnat, miniștrii propuși vor intra în audieri în comisiile de specialitate la începutul săptămânii viitoare, pas urmat imediat de votul decisiv de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.