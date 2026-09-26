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Momentul tensionat dintre Viorica Dăncilă și Angela Merkel: S-a enervat și a ridicat tonul

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
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Momentul tensionat dintre Viorica Dăncilă și Angela Merkel: S-a enervat și a ridicat tonul
Viorica Dăncilă, fost premier al României. Sursa Foto: DC News

Viorica Dăncilă a povestit despre o discuție tensionată pe care susține că a avut-o cu Angela Merkel, fost cancelar federal al Germaniei, în perioada în care era premier al României.

Potrivit fostului premier, Merkel i-ar fi cerut să pună proiectul Nord Stream 2 pe masa Consiliului European, însă răspunsul său a fost "nu”.

Dăncilă: "Trebuia să iau decizia care avantaja România"

Viorica Dăncilă a explicat că poziția sa de atunci a avut la bază atât interesele României în domeniul energetic, cât și parteneriatul strategic cu Statele Unite.

„Statele Unite erau partenerul care asigura securitatea României și eu trebuia să fiu de partea partenerului nostru strategic. Și atunci am spus "nu", pentru că trebuia să iau decizia care avantaja România. Și acest lucru știu că m-a costat.

Ce i-ar fi cerut Angela Merkel fostului premier

Fostul premier a relatat apoi momentul în care ar fi fost contactată de Angela Merkel, la acea vreme cancelar federal al Germaniei.

Am fost la mai multe reuniuni și mi s-a spus că vrea cancelarul Germaniei, Angela Merkel, să avem o discuție. Am mers la ambasada României la Strasbourg, mi s-a făcut legătura și mi s-a spus: "Bună ziua, sunt Angela Merkel, cancelarul Germaniei, și vreau să puneți proiectul Nord Stream 2 pe masa Consiliului European".

Aceasta susține că a refuzat solicitarea și i-a explicat Angelei Merkel motivele deciziei sale.

I-am spus: "Bună ziua, sunt premierul României, dar eu nu pot face acest lucru. Pentru că eu trebuie să fiu de partea României, iar noi construim BRUA și trebuie să fiu, în primul rând, de partea partenerului nostru strategic, Statele Unite ale Americii, care nu vor fi de acord cu această abordare".

„Cred că știți cu cine vorbiți”

Doamna cancelar s-a enervat, a ridicat tonul și a spus: "Cred că știți cu cine vorbiți. Sunt Angela Merkel, cancelarul Germaniei, și vă spun că trebuie să puneți acest proiect pe masa Consiliului".

Viorica Dăncilă susține că și-a menținut poziția în ciuda insistențelor cancelarului german.

Și am spus: "Doamnă cancelar, știu cu cine vorbesc. Eu sunt Viorica Dăncilă, premierul României, și răspunsul meu este tot nu, pentru că eu întotdeauna mă voi poziționa de partea țării mele". Și această discuție s-a terminat", a explicat Viorica Dăncilă.

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Comentarii (1)

Pacat   •   26 Septembrie 2026   •   10:03

Pacat ca aflam foarte tarziu aceste probleme pe care le ati intampinat cu mai marii Europei. Acum inteleg mai bine cat de mici ne cred unii si cum suntem vanduti de unii europarlamentari romani si unii premieri. Cati dintre ei ne au vandut ,de presedinti numai spun. Din aceasta cauza am decazut atat de mult, de am ajuns sclavii Europei din cauza slugilor de la varful statului. Va multumim ptr adevarul spus. Imi doresc ca tarile acestor puternici europeni sa ajunga si mai jos decat sunt acum. Prea si au batut joc de tara noastra si de poporul roman. Nimic nu ramane ne platit. Tarziu , dar Dumnezeu nu doarme . Se intorc ca un bumerang peste ei nenorocirile facute. Marea Merkel a ajuns sa fie urata de propriu popor si are tupeu sa vina cu nesimtire sa isi lanseze cartea, pe care o citeste “Dracu”. S au a venit sa mai transmita niste ordine , cu privire la premier. La cat este de nesimtita. Urat om!

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