Străzi Deschise – București, programul din acest weekend. Proiectul continuă până pe 10-11 octombrie

Primăria Capitalei organizează o nouă ediţie "Străzi Deschise", în acest weekend.

Acesta este weekendul 22 la Străzi Deschise – București din acest sezon. Evenimentele încep la ora 10.00, iar organizatorii anunţă că au o mulțime de surprize. Proiectul continuă până pe 10–11 octombrie.

"Timp de două zile, în Piața Revoluției, parcarea din partea de nord a Memorialului Renașterii devine un muzeu al memoriei. Avem aici un 'Muzeul Mobil: Istorie în Aer Liber', ce recreează fragmente din viața cotidiană din perioada comunistă, inclusiv o parte dintr-o locuință tipică, și 'Grădina Amintirilor', o expoziție dedicată Revoluției Române din 1989.

În zona Palatului CEC, puteți face sport în aer liber: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă. Iar duminică, de la 18:00 la 19:00, în Piața Revoluției, are loc dezbaterea 'Sport 360°', moderată de Virgil Stănescu, cu Ana Maria Brânză ca invitată, una dintre cele mai titrate scrimere ale României.

Cei mici sunt invitați la un atelier interactiv de colorat zmee, iar seara la concerte. Pentru adulți avem dezbateri interesante, expoziții și tururi ghidate", anunţă Primăria Municipiului Bucureşti.

Programul complet Străzi Deschise 26-27 septembrie



SÂMBĂTĂ, 26 SEPTEMBRIE

- 10.00–22.00 – Activități sportive: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal, hochei de masă etc., în zona Palatului CEC;

- 10.00–22.00 – „Muzeul Mobil: Istorie în Aer Liber”, în Piața Revoluției;

- 12.00–14.00 – Atelier interactiv de colorat zmee, dedicat copiilor și familiilor, în Piața Revoluției;

- 18.00–19.00 – „Părinți în Sport”, dezbatere despre rolul familiei în parcursul sportiv al copiilor, la Statuia lui Iuliu Maniu;

- 19.00–20.00 – Corul Cantus Mundi, în zona Teatrului Odeon;

- Pe tot parcursul zilei – Expoziția cu lucrările celor 50 de tineri artiști participanți la Competiția de artă vizuală, ediția a III-a, la intersecția Căii Victoriei cu Calea Griviței.

DUMINICĂ, 27 SEPTEMBRIE

- 10.00–22.00 – Activități sportive: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal, hochei de masă etc., în zona Palatului CEC;

- 11.00–22.00 – „Muzeul Mobil: Istorie în Aer Liber”, în Piața Revoluției;

- 13.30–15.30 – Tur ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei: Istoria unui bulevard celebru”, susținut de Ovidiu Neacșu. Traseul pornește de la Splaiul Independenței și ajunge la Ateneul Român. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere;

- 16.00–17.00 – Sesiune de mișcare cu Ambasadorii SANE ai Agenției Naționale pentru Sport: demonstrație de street workout, fitness și yoga, în zona Palatului CEC;

- 18.00–19.00 – „Sport 360°”, dezbatere moderată de Virgil Stănescu, cu Ana Maria Brânză ca invitată, în Piața Revoluției;

- 19.00–20.00 – Corul Cantus Mundi, în zona Teatrului Odeon.