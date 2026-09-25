Copil de 4 ani, dispărut în județul Bacău. Polițiștii cer ajutorul românilor pentru a-l găsi

Imagine cu băiatul dispărut. Sursa foto: Facebook

Un copil de doar 4 ani a dispărut de acasă, în județul Bacău. Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari îl caută.

Un copil de 4 ani din comuna Dofteana a dispărut de acasă, joi, 24 septembrie. Mai mulți poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari din judeţul Bacău au participat, joi seară, la acţiunile de căutare ale băiatului, dar deocamdată fără succes.

Oamenii legii cer ajutorul oamenilor care l-ar fi putut vedea pe băiat. Cine deține informații despre acesta este rugat să sune la 112.

Băiatul se numește Avram Iosif Laurențiu. El ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, însă nu a revenit până în prezent. Copilul are 19 kilograme, ochi albaştri și păr şaten deschis.

Precizările polițiștilor

"La data de 24 septembrie 2026, polițiștii din Onești au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorului Avram Iosif Laurențiu, de 4 ani, din comuna Dofteana. Minorul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, însă nu a revenit până în prezent.

La momentul plecării, era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri, tricou albastru și fără încălțăminte.

Încă de la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și au fost constituite echipe de căutare formate din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari care au desfășurat activități specifice în teren pentru depistarea minorului.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, iar forțele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorului.

Rugăm persoanele care dețin informații care pot conduce la găsirea acesteia sau care o observă să apeleze de urgență 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție", a transmis IPJ Bacău.

Băiatul e căutat și cu dronele

Salvamont Bacău intervine cu dronele din dotare pentru căutarea băiatului.

"La solicitarea IPJ Bacău, salvatorii montani din cadrul SPJPTCA Salvamont Bacău intervin cu dronele din dotare pentru căutarea unui copil de 4 ani dispărut în zona comunei Dofteana", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Bacău.

Sursa fotografiilor: Facebook Salvamont Bacău

Operațiunile de căutare continuă și vineri

"Activitățile de căutare a minorului au continuat pe parcursul nopții și sunt în desfășurare și în această dimineață.

Au fost mobilizate peste 250 de persoane, inclusiv voluntari care ni s-au alăturat în sprijin și cărora le mulțumim. A fost folosită inclusiv o cameră cu termoviziune și un elicopter din partea IGAV.

Operațiunile de căutare și salvare sunt așadar în desfășurare, fiind luate toate măsurile necesare depistării în siguranță a minorului" a mai transmis IPJ Bacău, vineri dimineața.

Dispariții cu final fericit

Reamintim de cazul lui Alexandru Zerestea, băiețelul de 5 ani din județul Sibiu care a dispărut de acasă în luna mai și a fost găsit după 40 de ore de căutări într-o zonă cu vegetație deasă și teren accidentat. Ca printr-o minune, după multe ore petrecute singur în natură și în ploaie, copilul este în viață.

Povestea lui s-a repetat, în aceeași lună, în Suedia, unde un băiețel român, de doar 2 ani, a fost dat dispărut. El a fost găsit în viață, după 14 ore de căutări. Băiatul dispăruse din curtea unor rude din localitatea suedeză Nyaker. Nimeni nu l-a observat în timp ce se îndepărta de casă. Părinţii, români stabiliţi acolo, au chemat ajutoare, iar întreaga comunitate s-a alăturat căutărilor.