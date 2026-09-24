Premieră în Republica Moldova. A fost depistată prima dronă rusească Gerbera, dotată cu cameră

Componentă a unei drone prăbușite în Republica Moldova. Sursa foto: Poliția Republicii Moldova, Facebook

Polițiștii din Republica Moldova au anunțat că o dronă de tip „Gerbera”, utilizată de Federația Rusă și dotată cu o cameră de bord, a fost depistată pentru prima dată pe teritoriul țării. Aparatul face parte dintr-o serie de drone care au pătruns joi, 24 septembrie, în spațiul aerian al Republicii Moldova.

„Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției au stabilit preliminar că drona depistată în raionul Florești prezintă elemente specifice tipului 'Gerbera', utilizat de Federația Rusă”, se arată în comunicatul polițiștilor moldoveni.

Potrivit constatărilor preliminare, este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord.

Componentă a unei drone prăbușite în Republica Moldova. Sursa foto: Poliția Republicii Moldova, Facebook

„Experții au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac, ulterior căzând la sol și explodând. Polițiștii continuă examinările pentru stabilirea exactă a modelului, producătorului, caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor incidentului. Identificarea exactă a aparatului urmează să fie confirmată în urma expertizelor de specialitate”, a mai precizat Poliția din Republica Moldova.

Maia Sandu și Igor Grosu condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi şeful forului legislativ de la Chişinău, Igor Grosu, au condamnat joi noua incursiune ilegală de drone în spaţiul aerian al republicii. Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă, a afirmat Maia Sandu, indicând că dronele care au încălcat spaţiul aerian al republicii sunt de provenienţă rusească. La rândul său, Igor Grosu a indicat că două drone au explodat la sol, relatează NewsMaker.

„Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a ajuns din nou în această dimineaţă în Moldova. Patru drone ruseşti au încălcat spaţiul nostru aerian, iar cel puţin una a explodat în nordul ţării. Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă. Condamnăm acest război şi suntem alături de Ucraina”, a declarat preşedinta Maia Sandu pe o reţea de socializare.

Preşedintele parlamentului şi lider al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că, „în această dimineaţă, oamenii din Cunicea, Voloviţa, Cerniţa, Vadul Raşcov, Gura Căinarului şi alte localităţi din nordul Moldovei au fost treziţi de sunetul dronelor care survolau ilegal spaţiul nostru aerian”.

„Două dintre ele au explodat la sol. Preliminar, acestea au avut loc în zona oraşului Camenca, stânga Nistrului, şi în preajma satului Cerniţa, Floreşti. Din păcate, în ultimele săptămâni, mai multe aparate de zbor au violat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Acest lucru reprezintă un risc direct pentru securitatea noastră şi o încălcare flagrantă a suveranităţii noastre", a spus Grosu.

Totodată, el a făcut apel la cetăţeni „să fim calmi, vigilenţi şi să urmeze recomandările autorităţilor, iar orice obiect suspect să fie anunţat imediat instituţiilor statului”. „Condamnăm cu fermitate aceste încălcări ale Federaţiei Ruse. Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituţiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acţioneze coordonat şi să consolideze capacităţile de monitorizare şi protecţie a spaţiului aerian”, a adăugat Grosu.

Patru drone au survolat, joi, spațiul aerian al Republicii Moldova

Patru obiecte aeriene au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova în dimineaţa zilei de joi, 24 septembrie. Din motive de securitate, spaţiul aerian din nordul republicii a fost închis, iar la ora 07:46 a fost redeschis. Informaţia a fost comunicată de Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Ulterior, poliţia a anunţat că a fost sesizată de un locuitor al satului Vadul Raşcov, raionul Şoldăneşti, care a spus că a auzit în cursul dimineţii zgomote puternice, similare unor explozii. Poliţia a menţionat că, preliminar, explozia s-ar fi produs în Camenca, stânga Nistrului. Totodată, poliţia a fost sesizată și despre explozia din apropierea localităţii Cerniţa, raionul Floreşti, potrivit Agerpres.

Amintim că o dronă a survolat și spațiul aerian al țării noastre, în această dimineață, prăbușindu-se într-o localitate suceveană.