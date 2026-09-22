Bateriile externe, periculoase în avion. Cezar Osiceanu, după incidentul de la bordul unui Boeing 777-300: Pot duce la o catastrofă!

Pasagerii unui avion. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

O banală baterie de extrenă poate deveni un pericol serios la bordul unui avion, iar un incident produs recent în timpul unui zbor KLM readuce în atenție riscurile acestor dispozitive. O baterie s-a supraîncălzit și a luat foc la bordul unui Boeing 777-300, determinând echipajul să revină la Amsterdam. Fostul pilot Cezar Osiceanu avertizează în acest context că astfel de incidente pot duce la catastrofe aeriene majore.

Am tot scris despre cât de periculoasă este o banală baterie externă la bordul unui avion și mai ales ce trebuie să facem sau să nu facem în cazul nedorit în care se încinge sau ia foc un astfel de dispozitiv pe timpul zborului.

Am dat și exemple arzătoare, la propriu și la figurat, arătând că situația se poate întâmpla oricând, consecințele ei putând conduce la catastrofe aeriene majore.

Focu’ la ei!

Ultima situație provocată de o baterie externă s-a petrecut în timpul zborului KLM KL-735 efectuat cu un avion Boeing 777-300 care decolase după circa două ore de întârziere, pe 17 septembrie la ora locala 15:20, de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam către aeroportul Willemstad din Curaçao.



Dupa aproximativ două ore de zbor din cele nouă programate, când avionul era la circa 9.000 de metri înălțime deasupra Oceanului Atlantic, controlorii de trafic aerian au recepționat mesajul standard de alertă de la echipajul zborului KLM urmat de solicitarea de dirijare pentru revenirea la aeroportul Schipol din Amsterdam. Interogați despre cauza solicitărilor piloții au comunicat ca s-a înregistrat un incendiu la bord și care a fost stins, dar ca măsură de precauție au luat decizia revenirii la Amsterdam.

Când Prometeu nu se uită la cine este pasagerul

În cazul nostru proprietarul bateriei externe care a luat foc era un pasager aflat la clasa business și care era chiar nimeni altul decât fostul director general al companiei olandeze KLM aflat la bordul avionului.

Acesta a neglijat instrucțiunile echipajului de cabină cu privire la deconectarea bateriei după încetarea folosirii ei și se pare ca ar fi adormit cu bateria conectată fie la telefonul mobil, fie la priza de încărcare situată în scaun. Bateria la început s-a supraîncălzit, apoi a luat foc și în final a explodat, provocând arsuri consolei scaunului, jaluzelei ferestrei și peretelui lateral.

Echipajul a intervenit imediat și a aplicat procedura standard în astfel de cazuri punând într-un vas cu apă părțile arzând ale bateriei explodate, izolând locul, acordând primul ajutor unuia dintre pasageri, care a fost rănit ușor și anunțând piloții despre situație.

Congestia termică a bateriilor, cauza principală a incendiilor

Ca și în cazul de față, totul se petrece din cauza fenomenului denumit "congestie termică a bateriei" tipică bateriilor Litiu Ion. Problema devine critică în momentul în care una dintre celulele bateriei începe să se supraîncălzească deoarece de aici începe supraîncălzirea și a celorlalte celule, iar de aici la incendiu este doar o problemă de timp. Scurt!

Din punct de vedere al siguranței aeriene bateriile externe sunt cele care îngrijorează acum cel mai mult companiile aeriene, deoarece sunt - ca și mărime, mult mai mari decât bateriile din telefoanele mobile.

În plus, bateriile exterioare nu au precum telefoanele mobile sisteme de stabilizare si oprire a încărcării/folosirii în funcție de nivelurile de căldură detectate în cazul apariției unei defecțiuni.

Ca și măsură de prevenție și reducere a gradului de risc operatorii aerieni recomandă în scris și verbal în mod insistent tuturor pasagerilor să nu mențină bateriile externe conectate la device-urile lor sau la prizele de încărcare în timp ce dorm, deoarece în acest caz nu pot monitoriza dispozitivul dacă acesta începe să prezinte semne de supraîncălzire.

Noile reguli privind transportul bateriilor externe la bordul avioanelor

Pentru că astăzi există o gamă foarte mare și diversă de baterii externe transportate la bordul avioanelor, situație coroborată și cu incidentele și accidentele cauzate de acestea, a fost nevoie de o standardizare a metodelor de învățare, testare și calificare legate de acestea pentru personalul de sol și aeronautic.

Noile reguli cu privire la bateriile externe pe care pasagerii aerieni trebuie să le cunoască și să le respecte mai ales sunt următoarele:

1. Limitarea pasagerilor la doar una sau două baterii externe de persoană.

2. Interzicerea depozitării lor în compartimentele de gunoi de deasupra.

3. Interzicerea utilizării prizelor de curent în scaune pentru încărcarea bateriilor externe.

4. Interzicerea completă a utilizării bateriilor externe în timpul rulajului, decolării și aterizării.

Aceste noi reguli se adaugă celor anterioare care interziceau de exemplu transportul bateriilor externe în interiorul bagajului de cală tocmai în ideea ca dacă se află acolo, în loc de cabina de pasageri a avionului, echipajul de cabină nu poate interveni pentru stingerea incendiului.

Pasagerii însă trebuie să înțeleagă că chiar dacă își vor ține bateriile externe în compartimentul de bagaje din cabina de pasageri, riscul de a lua foc acolo nu este exclus. Și aici exemplul avionului Airbus 321 al companiei sud-coreene Sir Busan este printre cele mai elocvente pentru că o astfel de baterie care a luat foc pe timpul procedurilor de îmbarcare a pasagerilor a condus la arderea completă a avionului.