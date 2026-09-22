Percheziții în București și 16 județe, la o săptămână de la violențele din Piața Victoriei. Au fost emise 30 de mandate de aducere

Imagine de la protestul fermierilor. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Poliţiştii şi procurorii efectuează, marţi, 22 septembrie, zeci de perchiziții în București și 16 județe, într-un dosar privind violențele și distrugerile produse la protestul din 15 septembrie 2026, din Piața Victoriei.

Poliţiştii şi procurorii efectuează, marţi, 29 de percheziţii într-un dosar penal deschis după incidentele violente și distrugerile produse la protestul din 15 septembrie 2026, din Piața Victoriei, după ce mai mulți instigatori s-au infiltrat în rândul fermierilor care veniseră acolo pentru a manifesta pașnic.

Polițiștii pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei transmis Agerpres, marţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui.

Acuzațiile din dosar: infracţiuni de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovirea sau alte violenţe

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovirea sau alte violenţe, faţă de 40 de persoane, dintre care, faţă de zece inculpaţi, au fost dispuse anterior măsuri preventive, iar cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfăşurat la data de 15 septembrie, în Piaţa Victoriei din municipiul Bucureşti, se precizează în comunicat.

"În fapt, la data de 15 septembrie, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi", arată Poliţia Capitalei.

Instigatorii au agresat fizic jandarmi și jurnaliști

De asemenea, poliţiştii amintesc că unii dintre instigatori au adoptat un comportament fizic agresiv, lovind cu pumnii, picioarele şi cu obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulţi jandarmi, iar unii dintre autori ar fi exercitat acte de violenţă fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la faţa locului în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Pe timpul protestului, echipajele medicale au oferit sprijin pentru 32 de persoane ce au prezentat diverse stări de rău, respectiv lipotimie, dureri toracice, ameţeli. Nouă persoane au fost transportate la unităţi medicale.

Totodată, în timpul manifestaţiei mai multe persoane au provocat distrugeri unei autospeciale, precum şi altor bunuri aparţinând Jandarmeriei.

"În vederea administrării materialului probator şi documentării activităţii infracţionale, astăzi (marţi - n.r.) sunt puse în executare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere", informează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciului de Investigaţii Criminale Central, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi a participaţiei fiecărei persoane în cauză.

Reamintim că în data de 16 septembrie, unul dintre instigatorii la violenţele din Piaţa Victoriei a fost prins în trafic de polițiști, după ce a postat un mesaj pe TikTok. Totodată, liderul instigatorilor și alți patru indivizi care au atacat forțele de ordine au fost duși atunci în instanță cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. La final, unul a fost arestat preventiv, iar alți patru au fost plasați în arest la domiciliu.