Orașul Voluntari a fost declarat municipiu. Legea a trecut de Senat și merge la promulgare

Ședință în Plen a Senatului. Sursa foto: Agerpres

Luni, Senatul a adoptat proiectul de lege prin care orașul Voluntari, din județul Ilfov, este declarat municipiu.

Legea a trecut de Senat cu 90 de voturi „pentru”, 14 voturi „împotrivă” și 3 abțineri.

„Urăm municipiului Voluntari viață lungă și prosperitate”, au spus senatorii.

Proiectul de lege a fost deja aprobat de Camera Deputaților și va fi transmis președintelui României pentru promulgare. După publicarea în Monitorul Oficial, Voluntari va dobândi oficial statutul de municipiu și va deveni primul oraș din județul Ilfov care primește această titulatură.

Potrivit informațiilor furnizate de inițiator, pe baza datelor transmise de Primăria Voluntari în 2026, localitatea îndeplinește criteriile necesare pentru dobândirea statutului de municipiu. Această schimbare facilitează accesul la finanțări mai mari și la resurse bugetare suplimentare pentru proiecte de infrastructură, educație, utilități și dezvoltare locală.

Orașul Voluntari îndeplinește criteriile pentru statutul de municipiu

Voluntari are, în 2026, o populație de 49.417 locuitori. Datele prezentate indică un nivel ridicat de acces la principalele servicii și utilități: 99,49% dintre locuințe sunt racordate la rețeaua de apă, iar 99,02% beneficiază de canalizare.

În ceea ce privește încălzirea centrală, aceasta este disponibilă în 84,07% dintre locuințe. La capitolul sănătate, Voluntari are 25 de paturi de spital la 1.000 de locuitori, peste pragul de minimum 10 paturi prevăzut în condițiile pentru dobândirea statutului de municipiu. De asemenea, sunt 2,34 de medici la mia de locuitori.

În ceea ce privește spațiile verzi, suprafața acestora ajunge la 220 de metri pătrați pentru fiecare locuitor.

În 2004, locuitorii din Voluntari au votat prin referendum pentru transformarea orașului în municipiu, iar în 2009 au susținut ideea ca localitatea să devină Sectorul 7 al Bucureștiului. Guvernul condus de Ilie Bolojan s-a opus însă declarării Voluntariului ca municipiu și a argumentat că referendumul din 2004 nu mai reflectă realitatea demografică actuală și că ar fi necesar un nou referendum.