Debitul Dunării, de 2 ori mai mic decât normalul în septembrie. Ce se întâmplă până la finalul lunii

Dunărea/ Apele Române Olt

Debitul Dunării la intrarea în țară este de două ori mai mic decât media normală pentru luna septembrie.

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în jurul valorii de 1.550 mc/s în primele două zile ale intervalului, apoi în creştere uşoară până la valoarea de 1.650 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 mc/s), potrivit prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 19 - 26 septembrie 2026, notează Agerpres.

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în creştere, exceptând prima parte a intervalului, când vor fi relativ staţionare pe sectorul Brăila - Tulcea.

În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna septembrie un debit maxim al Dunării de 1.800 mc/s şi unul minim de 1.400 mc/s.

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi relativ staţionare pe toată durata intervalului de prognoză. "Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte, cu o probabilitate mai mare la mijlocul intervalului, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării", estimează hidrologii.

În luna septembrie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei şi bazinele superioare ale Buzăului şi Ialomiţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bârlad, Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

Centrala Nucleară Cernavodă rămâne oprit

Seceta prelungită din această vară a împins debitul Dunării la minime istorice pe sectorul românesc. Această situație a forțat oprirea ambelor unități ale Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Chiar din ultima lună de primăvară, cea mai mare parte a continentului european a fost influențată de un așa-numit dom de căldură, care a afectat și România, după cum explica Florinela Georgescu într-un interviu la DC News în urmă cu trei luni.

Ca urmare a scăderii debitului pe Dunăre la Cernavodă la 178 mc/s, ambele unități ale Centralei Nucleare au fost oprite înainte de jumătatea lunii august. Eforturile autorităților române de a crește atât debitul, cât și nivelul în dreptul centralei au fost zadarnice. Detonarea unei stânci în aval de localitatea constănțeană Izvoarele și scufundarea mai multor barje încărcate cu bolovăniș au avut efect zero asupra nivelului Dunării la centrala nucleară.

Reamintim în acest sens că, într-un interviu oferit la începutul lunii august pentru DC News, Daniel Diaconu, hidrolog și conferențiar universitar, la Facultatea de Geografie, Universitatea din București, trăgea un semnal de alarmă din cauza deciziilor mai puțin bune care s-au luat în ultimele săptămâni.

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