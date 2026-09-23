Cine decide cum ne amintim trecutul? Conferința „Memoria interzisă” aduce la Piatra Neamț istorici, clerici și juriști

Institutul Conservator și Asociația ROST organizează sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 18:00, conferința „Memoria interzisă - Sau cum ne apărăm eroii, martirii și sfinții de cenzură”. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț.

Potrivit organizatorilor, conferința va aborda memoria istorică, libertatea de exprimare și felul în care personalitățile și simbolurile importante pentru memoria colectivă sunt păstrate și discutate în prezent.

La eveniment vor participa arhimandritul Hariton Negrea, starețul Mănăstirii „Petru Vodă”, scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă, europarlamentarul Claudiu Târziu, istoricul Elena Chiaburu și avocatul Toni Neacșu. Discuțiile vor privi raportarea la trecut și păstrarea memoriei colective, din perspective istorice, culturale, juridice și spirituale.

Conferința va fi moderată de Cristina Ilie. Programul include și un moment artistic susținut de Corul psaltic „Melozii Neamțului”.

Iată comunicatul transmis de organizatori către redacția DC News:



„Memoria interzisă” – conferință despre memoria istorică, libertatea de exprimare și apărarea reperelor identitare, la Piatra Neamț

Institutul Conservator și Asociația ROST organizează sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț, conferința „MEMORIA INTERZISĂ – Sau cum ne apărăm eroii, martirii și sfinții de cenzură”.

Evenimentul este dedicat memoriei istorice, libertății de exprimare și felului în care personalitățile și simbolurile importante pentru memoria colectivă sunt păstrate și discutate în societatea contemporană.

La conferință vor participa Arhim. Hariton Negrea, starețul Mănăstirii „Petru Vodă”, scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă, europarlamentarul Claudiu Târziu, istoricul Elena Chiaburu și avocatul Toni Neacșu.

Întâlnirea propune o dezbatere despre raportarea la trecut și despre responsabilitatea pe care o avem față de memoria personalităților care au marcat istoria și spiritualitatea românească.

Participanții vor aborda, din perspective istorice, culturale, juridice și spirituale, întrebări privind păstrarea memoriei colective și limitele intervenției asupra discursului public.

Programul va cuprinde și un moment artistic susținut de Corul psaltic „Melozii Neamțului”, iar conferința va fi moderată de Cristina Ilie.