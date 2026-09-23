Cum ne protejăm inima. Prof. dr. John Deanfield, la DC Medical și DC News

La cea de-a 65-a ediție a Congresului Național de Cardiologie, prof. dr. John Eric Deanfield a explicat pentru DC Medical de ce prevenția cardiovasculară trebuie să înceapă cu mult înainte de apariția bolii și cum schimbările mici, făcute devreme și menținute în timp, pot reduce riscul cardiovascular.

John Eric Deanfield, profesor la University College London și director al National Centre for Cardiovascular Prevention & Outcomes, care include NICOR, s-a aflat în România pentru evenimentul organizat de Societatea Română de Cardiologie, în perioada 16–19 septembrie 2026, la Sinaia.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. John Eric Deanfield ne-a vorbit despre:

Când apar, de fapt, bolile de inimă

"Trebuie să încetăm să ne gândim la bolile cardiace ca și cum ar apărea din senin"

Prevenția începe din copilărie

"Cred că ar trebui să realizeze că sănătatea copiilor lor este cel mai important atu pentru viitorul lor, așa că este ceva la care toată lumea ar trebui să se gândească, iar implicarea tinerilor pentru a schimba comportamentele către comportamente sănătoase este absolut esențială ca investiție"

Obezitatea, amenințare care trebuie abordată înainte de vârsta adultă

"Obezitatea este una dintre cele mai importante noi amenințări pentru populație, care s-a amplificat în ultimele decenii și reprezintă o amenințare enormă pentru sănătatea viitoare"

Reducerea riscului, importantă

"Trebuie să-i facem pe oameni să înțeleagă, iar profesia medicală, politicienii și toată lumea trebuie să înțeleagă că eliminarea sau reducerea riscului mai târziu în viață este o consecință a micilor schimbări"

Prevenția este o oportunitate, nu o amenințare

"Trebuie să le spunem oamenilor că ei sunt parte din soluție, că micile schimbări în stilul lor de viață, pe care le pot realiza și menține, le vor oferi nu doar o reducere a riscului unei boli, ci și o schimbare în modul în care trăiesc ei și familiile lor în viitor"

Sănătatea populației trebuie privită și prin impactul economic

"Sănătatea populației va fi măsurată nu doar ca un cost pentru sănătate, ci și ca un potențial de a menține populația de vârstă activă mai sănătoasă și mai productivă, de asemenea"

Interviul va fi difuzat joi, 23 septembrie, de la ora 10:00, pe:

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