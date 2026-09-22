E.S. Gen. (r.) Josef Blotz, Marele Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta, invitat la DC News. Ce proiecte pregătește în România / video

E.S. Gen. (r.) Josef Blotz este invitatul lui Bogdan Chirieac la Interviurile DC News.

E.S. Gen. (r.) Josef Blotz, Marele Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta, este invitatul lui Bogdan Chirieac, miercuri, 23 septembrie 2026, începând cu ora 12:00, la Interviurile DC News.

„Excelența Sa întreprinde o scurtă vizită în România, unde are întâlniri cu importante personalități din țara noastră. Dânsul este născut în Germania, este un general NATO în retragere, în acest moment, și are funcția de Mare Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta.

Ordinul Suveran de Malta este și un ordin religios. În același timp este și un stat recunoscut oficial de România. Este un stat special fiindcă nu are teritoriu, dar are o activitate politică, diplomatică, socială, cu adevărat impresionantă.

Titlul de „Mare Ospitalier” înseamnă că domnia sa grupează patru ministere, cum ar fi într-un stat obișnuit, și anume Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Sociale, Ministerul Afacerilor Umanitare și Ministerul Cooperării Internaționale. Deci o poziție extrem de importantă în acest Ordin”, a spus Bogdan Chirieac.

Dialogul dintre E.S. Gen. (r.) Josef Blotz și Bogdan Chirieac se va axa pe următoarele teme:

Care este scopul vizitei sale în România?

Ce proiecte intenționează să desfășoare în România în perioada următoare?

Urmează o colaborare între doctorul Raed Arafat și Ordinul de Malta în spiritul protecției sociale și al ajutorării oamenilor?

Cum sunt finanțate proiectele?

Cum poate cineva deveni voluntar și cum poate ajuta Ordinul în activitățile pe care le întreprinde?

Interviul va fi difuzat miercuri, 23 septembrie 2026, începând cu ora 12:00, pe DC News, DC News TV, paginile de Facebook ale acestora și canalul de YouTube DC News.

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