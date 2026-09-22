Putea România să evite criza energetică? Bogdan Ivan, LIVE la DCNews / video

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei. Foto: Crișan Andreescu

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, revine la interviurile DC NEWS, miercuri, 23 septembrie.

Miercuri, 23 septembrie, Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News, LIVE, de la ora 15:00.

Iată principalele subiecte de discuție:

Putea România să evite criza energetică?

De ce nu s-au dat autorizații pentru parcuri eoliene, fotovoltaice și proiecte de stocare?

Ce trebuie făcut în perioada următoare?

Cum combateți birocrația din sistemul energetic?

Este nevoie de o reformă a principalelor instituții din energie? Când începe?

Interviul poate fi urmărit LIVE, miercuri, 23 septembrie, de la ora 15:00, pe DC News și DC News TV.

Cine este Bogdan Ivan?

Bogdan-Gruia Ivan este un politician român, deputat în Parlamentul României și fost ministru în mai multe guverne. A fost ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, apoi ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În vara anului 2025, a preluat conducerea Ministerului Energiei.

Bogdan Ivan a intrat în Parlament în 2020 și a fost reales în 2024. Înainte de activitatea parlamentară, a fost consilier și purtător de cuvânt al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Este absolvent al Universității Babeș-Bolyai, unde a studiat administrație publică și comunicare și relații publice, și are un doctorat la Universitatea din București.

În mandatul de ministru al Energiei, Bogdan Ivan s-a aflat în centrul unor decizii importante pentru sectorul energetic. Miercuri, 23 septembrie, discută cu Bogdan Chirieac despre criza energetică, investițiile în energie, proiectele eoliene și fotovoltaice, birocrația din sistem și reforma instituțiilor din energie.