Valentina este tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt. Vlad, partenerul ei, de negăsit. ”Tată, eu îl iubesc” sunt ultimele cuvinte ale tinerei către tatăl ei

Valentina, tânăra din valiza găsită plutind pe râul Olt/ foto Observator

O tânără a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt. A fost identificată. Avea 28 de ani și locuia împreună cu iubitul ei, în Horezu, județul Vâlcea. Bărbatul este de negăsit acum. Tânăra prezenta pe corp urme de violență, cele mai multe în zona feței. Victima era originară din Filiași, județul Dolj.

Update: Se pare că tatăl tinerei, lăutar cunoscut în Filiași, a discutat chiar în noaptea de duminică spre luni cu cei doi, după ce a primit un mesaj de la bărbat în care-i spunea că fiica lui l-a înșelat.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, bărbatul a povestit: ”Știu că era cu iubitul ăsta, nenoricitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc”.

Mama tinerei locuiește în Germania.

Update: Au apărut imagini cu tânăra găsită decedată, dar și informații suplimentare despre iubitul său, Vlad, încă dispărut. Se pare că acesta era cunoscut ca având crize de gelozie. El este originar din Tomșani, de profesie frizer. Tânăra găsită decedată se numea Valentina Ioana Tănăsie.

Observator transmite că Valentina avea 28 de ani, nu 21, așa cum existau informațiile inițiale. Se pare că prezenta două lovituri puternice la nivelul capului, una fiindu-i fatală, dar și cinci coaste rupte. Valentina a fost înghesuită într-un geamantan impermeabil, de 80 x 50 cm, înainte de a fi aruncată în Olt.

Pentru sursa citată, tatăl Valentinei a spus că cei doi s-au certat duminică spre luni, având un istoric de certuri violente, pe fondul geloziei. Luni, Valentina nu a mai răspuns la telefon. Tatăl fetei l-a sunat la Vlad, care i-a spus că este la frizerie și nu poate vorbi. Când a constatat că nu dă de fiica sa, în niciun mod, bărbatul a pornit spre Vâlcea, dar nimeni nu se afla la domiciliu, moment în care a apelat 112.

”I-am zis că vreau să vorbesc cu fata mea, a zis că mi-o dă la telefon când ajunge de la serviciu. Probabil că deja o omorâse”

”Am vorbit cu el luni, pe zi şi l-am sunat şi mi-a răspuns. Zicea că Valentina nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. I-am zis că vreau să vorbesc cu fata mea, a zis că mi-o dă la telefon când ajunge de la serviciu. Probabil că deja o omorâse. L-am sunat la 9 seara şi mi-a zis că mai are 10 minute până ajunge acasă şi că mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns. M-am gândit că s-a întâmplat ceva şi am plecat spre Vâlcea. La Tomşani am aflat că mama lui nu ştie nimic de el de ieri. Şi nici de fată. Nenorocitul ăsta i-a făcut ceva la fata mea. Cum nu ştiţi de ei? Nu-i acasă? Am sunat la 112 şi am zis că fata mea nu e de găsit, fata mea a fost la omul ăsta acasă şi nu vor să răspundă la telefon şi nu mai e activă nici pe telefon, nici pe nimic. Nu ştiu unde a omorât-o” a spus tatăl Valentinei pentru sursa citată.

În România, în 2025, au fost ucise, în context familial, 52 de femei, una pe săptămână.

Valiza în care era ascuns cadavrul tinerei plutea în apele râului Olt, în zona barajului de la Ionești, județul Vâlcea. Era întredeschisă și a fost observată de mai mulți pescari, care au adus-o la mal. Când au văzut că în interior era un cadavru, a fost apelat numărul de urgență 112. La fața locului au ajuns echipajele de pe Ambulanță, urmate de polițiști și criminaliști. Victima era complet dezbrăcată și avea vânătăi pe corp, în special la nivelul feței.

Reprezentanții de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea au precizat că trupul nu s-ar fi aflat de mult timp în apă, se estimează 24 de ore. În momentul în care a fost descoperită, nu era într-o stare avansată de degradare. Necropsia urmează să stabilească cu exactitate cauza morții tinerei.

În luna noiembrie a anului 2025, o influenceriță de frumusețe din Austria a fost găsită moartă într-o valiză abandonată într-o pădure din Slovenia. Iubitul ei a mărturisit crima. În iunie 2024, în România, Henriett Toth, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită moartă într-o valiză acoperită cu nisip. A fost bătută cu corpuri dure și strivită, conform concluziei medicilor legiști. Leziune au provocat hemoragie internă, care a dus la deces. Atunci, un bărbat, concubina sa și o altă femeie au fost vizați de acuzații, prepunându-se posibilitatea implicării în trafic de carne vie. Sora victimei a fost găsită într-un apartament din apropiere, fiind grav malnutrită și prezentând urme de violență. În 2020, tot în România, în Giurgiu, pe marginea DN6, a fost găsită o valiză incendiată în care se aflau rămășițele unei femei. Victima a fost identificată ulterior ca fiind Sabina Mircea, o tânără de 32 de ani, mamă a unui copil. Agresorul a fost un identificat ca fiind un tânăr de 21 de ani, ajutat de mamă și de o altă rudă au pus trupul în valiză și i-au dat foc pe câmp, pentru a șterge urmele.