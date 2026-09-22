Actorul francez Arnaud Denis a decedat prin moarte asistată la vârsta de 43 de ani

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După o lungă suferință în urma urma unei intervenții pentru hernie inghinală dreaptă, actorul francez Arnaud Denis a murit asistat la vârsta de 43 de ani. El a precizat că „nu și-a imaginat niciodată” că va ajunge într-o zi în acest punct.

După o carieră distinsă pe scenă, regizorul și actorul Arnaud Denis a murit la vârsta de 43 de ani prin moarte asistată în Belgia. Sănătatea sa s-a deteriorat treptat în ultimii ani în urma unui implant pentru hernie inghinală dreaptă, scrie Le Figaro.

Arnaud Denis a regizat piese precum Legături periculoase și Doamnele învățate, pentru care a primit Premiul Brigadier.

Într-unul dintre ultimele sale interviuri, a declarat că „nu și-a imaginat niciodată” că va ajunge într-o zi în acest punct.

„Am terminat cu maltratările medicale... Am rezistat, cu orice preț, timp de trei ani de suferință atroce. Acum mă predau. Este dreptul meu. Cel puțin în Belgia. Și laud empatia profundă și sensibilitatea îngrijirilor medicale pe care le-am primit acolo”, a scris el într-o postare lungă publicată pe rețelele de socializare marți, după moartea sa.

Arnaud Denis, cauza morții

Arnaud Denis avea probleme după ce a făcut un implant în 2023, în urma unei hernii inghinale. El a experimentat numeroase efecte secundare, care au dus la îndepărtarea protezei într-o operație costisitoare în Statele Unite, în aprilie 2024. Starea sa s-a agravat din cauza sindromului ASIA, un acronim pentru o reacție inflamatorie în urma expunerii la un adjuvant. Pe Facebook, Arnaud Denis a specificat că a fost diagnosticat și cu encefalomielită mialgică, un sindrom de oboseală cronică.

Pe 5 ianuarie 2026, Denis a depus o plângere la secția de sănătate publică a Parchetului din Paris pentru „vătămare corporală din culpă”, însă aceasta a fost clasată la sfârșitul lunii august, „pe motiv că infracțiunea nu a fost suficient dovedită”, precizează Euronews.

Neavând altă soluție decât eutanasia pentru a pune capăt suferinței sale, actorul a declarat la începutul anului: „Un om știe, în sinea lui, când este condamnat”. Pe 18 martie, a fost internat într-o unitate de îngrijiri paliative dintr-un spital belgian, în așteptarea aprobării cererii sale de eutanasie asistată.

Franța a legalizat eutanasia asistată

În urmă cu două luni, Camera inferioară a parlamentului francez, Adunarea Naţională, şi-a dat acordul final prin vot asupra legii privind "dreptul la asistenţă pentru a muri", care include reglementarea eutanasiei şi a sinuciderii asistate în cazul pacienţilor cu boli grave ireversibile şi niveluri ridicate de suferinţă, au relatat agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 291 de voturi pentru şi 241 împotrivă. Acesta a fost votul final la a treia lectură, prin urmare legea a fost definitiv adoptată, după un parcurs complicat în care proiectul a primit sprijinul deputaţilor de două ori, dar a fost respins tot de două ori de Senat, ce are o majoritate conservatoare.