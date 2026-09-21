Google, amendat de UE cu 403 milioane de euro. Ce nereguli au găsit în tratarea datelor de localizare

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Gigantul tech Google a fost amendat cu 403 milioane de euro pentru nereguli privind prelucrarea datelor de localizare, în urma unei investigații a Comisiei pentru Protecția Datelor din Irlanda.

Comisia pentru Protecţia Datelor din Irlanda (DPC) a anunţat luni că a amendat Google cu 403 milioane de euro pentru nereguli în prelucrarea datelor de localizare, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Această comisie din Irlanda supervizează compania Google în UE, întrucât sediul european al companiei americane vizate se află în capitala irlandeză Dublin.

De asemenea, DPC a menţionat că a dispus companiei Google să-şi ajusteze sistemele de prelucrare a datelor în conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) din UE în termen de şase luni.

Google face în prezent obiectul altor trei investigaţii

Comisia a precizat că decizia sa survine unei investigaţii deschise asupra societăţii Google Ireland Limited ("Google") în februarie 2020, în urma plângerilor depuse de mai multe organizaţii europene de protecţie a consumatorilor referitoare la "prelucrarea de către companie a datelor de localizare în legătură cu anumite servicii şi produse".

DPC şi-a concentrat investigaţia asupra a trei funcţii ale Google care au încălcat GDPR, respectiv "Activitatea web şi în aplicaţii", "Istoricul locaţiilor" şi "Precizia locaţiei", de la intrarea în vigoare a GDPR, în mai 2018, până în februarie 2020, când a fost deschisă ancheta.

În replică, un purtător de cuvânt al Google a transmis că "acest caz priveşte reguli istorice care au fost actualizate între timp". "Începând cu 2019, practicile noastre au evoluat semnificativ şi am lansat instrumente robuste care simplifică gestionarea datelor de localizare", a adaugat acesta.

Google face în prezent obiectul altor trei investigaţii ale DPC, "toate într-un stadiu avansat", potrivit acestui organism.

Cea mai mare amendă decisă de către DPC a fost aplicată în 2023 societăţii Meta, respectiv 1,2 miliarde de euro pentru transferul de date către Statele Unite în pofida îngrijorărilor de la acea vreme cu privire la acţiunile de supraveghere desfăşurare de către serviciile secrete americane, conform Agerpres.

Google, amendă de aproape 900 de milioane de euro de la Comisia Europeană

Google a fost amendat de instituții europene sau internaționale și în alte spețe. De exemplu, Comisia Europeană a aplicat, în iulie, gigantului american din domeniul tehnologiei două amenzi, de 460 de milioane euro, respectiv 430 de milioane euro, după ce a constatat nerespectarea de către companie a Regulamentului privind pieţele digitale (DMA), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Compania este acuzată că a favorizat propriile servicii pe Google Search şi că a instituit restricţii pentru întreprinderi, în vederea direcţionării consumatorilor către canale alternative, adesea mai ieftine, de achiziţionare pe Google Play.

Aceasta este cea mai mare sancţiune impusă vreodată de Bruxelles unei companii în temeiul Regulamentului european privind pieţele digitale (DMA), o lege europeană puternică care vizează combaterea abuzurilor de poziţie dominantă comise de giganţii din domeniul tehnologiei.

"Cele mai bune produse ar trebui să reuşească pentru că sunt mai bune, nu pentru că sunt deţinute de compania care rulează motorul de căutare. Iar consumatorii europeni au dreptul să li se spună de către dezvoltatorii de aplicaţii unde să se înscrie la cele mai bune oferte, chiar şi atunci când proprietarul magazinului de aplicaţii nu primeşte o reducere", a declarat comisarul european pentru Concurenţă, Teresa Ribera.

Tratament preferenţial pentru propriile servicii

Executivul comunitar a constatat că Google acordă un tratament preferenţial propriilor servicii, inclusiv rezultatelor privind cumpărăturile, hotelurile, transportul şi sportul, faţă de cele ale terţilor în Google Search, încălcându-şi astfel obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale. Potrivit Bruxelles-ului, Google îşi afişează propriile servicii într-un mod mai vizibil în rezultatele căutării, inclusiv în partea de sus a paginii cu rezultatele căutării sau prin utilizarea unor elemente vizuale şi filtre îmbunătăţite, în timp ce serviciile similare furnizate de terţi nu au aceeaşi importanţă.

De asemenea, în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale, dezvoltatorii de aplicaţii care îşi distribuie aplicaţiile prin intermediul Google Play ar trebui să poată informa clienţii - gratuit - cu privire la ofertele alternative, adesea mai ieftine, şi să îi direcţioneze către aceste oferte pentru a face achiziţii, de exemplu pe site-uri web sau în magazine de aplicaţii alternative. Comisia a constatat că Google nu a respectat această obligaţie. În special, Google împiedică dezvoltatorii de aplicaţii să comunice şi să promoveze în mod liber oferte şi să încheie contracte cu utilizatorii în canalele de distribuţie alese de aceştia, inclusiv în magazinele de aplicaţii terţe.

Ca parte a celor două decizii de astăzi, Comisia a ordonat Google să pună în aplicare măsuri astfel încât să trateze serviciile terţilor care apar în rezultatele căutării Google într-un mod echitabil şi nediscriminatoriu în raport cu propriile servicii şi, totodată, să permită dezvoltatorilor de aplicaţii care îşi distribuie aplicaţiile prin intermediul Google Play Store, atât din punct de vedere tehnic, cât şi contractual, să comunice liber, să promoveze oferte şi să încheie contracte cu utilizatorii nu numai în interiorul, ci şi în afara magazinului de aplicaţii Google Play.

Google trebuie să se conformeze deciziilor Comisiei în termen de 60 de zile, în caz contrar riscând penalităţi de până la 5% din cifra sa de afaceri totală la nivel mondial.

Shein, investigată de autoritățile irlandeze pentru transferuri de date către China

