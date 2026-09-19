Germania merge din nou la urne. AfD, favorit în sondajele din Berlin și Pomerania de Vest, în timp ce CDU e aproape de pragul electoral

Conducerea AfD. Foto: Agerpres

Germania se pregătește pentru alegerile din Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest, iar sondajele indică scoruri ridicate pentru AfD și un rezultat dificil pentru CDU.

CDU, partidul cancelarului german Friedrich Merz, se confruntă cu o nouă provocare electorală după rezultatul slab înregistrat în Saxonia-Anhalt. La doar zece zile după înfrângere din acest land, creștin-democrații riscă să sufere o nouă lovitură în Mecklenburg-Pomerania de Vest, unde alegătorii sunt chemați la urne duminică, 20 septembrie, relatează Bild.

În aceeași zi au loc alegeri și la Berlin. Cele mai recente sondaje, prezentate vineri seară de ZDF și citate de presa germană, indică o situație dificilă pentru formațiunea lui Merz în Mecklenburg-Pomerania de Vest, unde CDU ar obține doar 6% din voturi și ar risca să nu mai treacă pragul electoral.

Sondaj pentru alegerile din Mecklenburg-Pomerania de Vest

Potrivit unui sondaj citat de Bild, SPD se află în fruntea cursei electorale din Mecklenburg-Pomerania de Vest, cu 37%, în timp ce AfD este creditat imediat în spate cu 36%. Partidul Stângii ar obține 9%, CDU 6%, Verzii 5%, iar BSW 4%.

SPD: 37%;

AfD: 36%;

Partidul Stângii: 9%;

CDU: 6%;

Verzii: 5%;

BSW: 4%;

Sondaj pentru alegerile din Berlin

Situația este diferită în Berlin. Sondajul ZDF plasează CDU pe poziția a doua, cu 20%, la două puncte procentuale în fața AfD, care ar obține 18%. Partidul Stângii conducte cu 22% în timp ce Verzii sunt creditați cu 15%, SPD cu 12%, iar BSW cu 4%.

Partidul Stângii: 22%;

CDU: 20%;

AfD: 18%;

SPD: 12%;

Verzii: 15%;

BSW: 4%;

Rezultatul din Mecklenburg-Pomerania de Vest este urmărit cu atenție la nivel federal. Landul are peste 1,5 milioane de locuitori, iar o eventuală victorie a AfD ar putea avea consecințe politice pentru Friedrich Merz și pentru coaliția formată din creștin-democrați și social-democrați, potrivit Financial Times.

CDU pornește de la un rezultat deosebit de slab în regiune. Formațiunea lui Merz a coborât sub 7% în sondaje și, în cazul unui scor de 6%, ar rămâne foarte aproape de pragul electoral de 5% necesar pentru reprezentarea în parlamentul regional.

O asemenea evoluție ar reprezenta un nou obstacol în calea lui Merz, care se confruntă deja cu rezultate mai slabe în sondaje și cu nemulțumiri interne în cadrul CDU.

Dispută în CDU privind colaborarea cu AfD

Rezultatele preconizate au reaprins dezbaterea din interiorul CDU privind politica de excludere a AfD de la orice formă de cooperare. Mai mulți politicieni ai formațiunii consideră că partidul ar trebui să renunțe la așa-numitul "cordon sanitar", prin care CDU refuză colaborarea cu AfD.

Liderul organizației CDU din Mecklenburg-Pomerania de Vest, Daniel Peters, respinge însă această idee și susține menținerea distanței față de partidul de dreapta.

Printre cei care contestă actuala strategie se află Sascha Ott, vicepreședintele organizației districtuale CDU din Vorpommern-Greifswald. El susține că partidul trebuie să analizeze toate variantele de formare a unei majorități după alegeri.

"Trebuie să fim deschiși și să căutăm partenerul de coaliție care este posibil și cel mai potrivit pentru noi. Acesta ar putea fi, desigur, și AfD, dacă asta își doresc alegătorii", a spus Sascha Ott.

Ott consideră că CDU nu ar trebui să excludă din start o eventuală coaliție cu AfD. În opinia sa, strategia aplicată până acum nu și-a atins obiectivul, iar izolarea formațiunii nu a dus la diminuarea sprijinului pentru acesta.

Un alt critic al politicii CDU este Axel Hochschild, fost președinte al organizației creștin-democrate din Greifswald. Acesta contestă de doi ani excluderea sa din partid, după ce a susținut la nivel local cooperarea cu AfD.

"Ne-am împins susținătorii către AfD. 'Firewall-ul' și tabuurile de gândire trebuie să dispară", a spus Hochschild.

Fostul lider local a precizat că o eventuală guvernare comună cu AfD nu trebuie să reprezinte neapărat obiectivul CDU, însă partidul nu ar trebui să excludă această variantă dacă rezultatul alegerilor ar indica faptul că este soluția considerată potrivită pentru Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Conducerea CDU menține "cordonul sanitar"

În timp ce vocile critice cer o schimbare de strategie, conducerea CDU din land respinge explicit orice apropiere politică de AfD sau de Partidul Stângii.

Daniel Peters a declarat că "respingem coaliții sau forme similare de cooperare cu Partidul Stângii și cu AfD".

Liderul CDU din Mecklenburg-Pomerania de Vest a vorbit recent și despre o "luptă pentru supraviețuire" a partidului, într-un interviu acordat publicației Welt.

Disputa internă are loc într-un moment în care CDU este deja puternic divizat de ascensiunea AfD. Candidatul principal al formațiunii în Mecklenburg-Pomerania de Vest, Leif-Erik Holm, a folosit situația pentru a-i critica pe creștin-democrați.

"Presiunea crește", a afirmat Holm, susținând că CDU a devenit doar "o trambulină pentru politicile de stânga și ecologiste".

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