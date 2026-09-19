Republica Moldova, lider în Europa la creșterea numărului de turiști în 2026. A depășit chiar şi Grecia

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Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turişti dintre toate ţările europene în prima jumătate a anului 2026, potrivit celui mai recent „World Tourism Barometer”.

În prima jumătate a anului 2026, Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști dintre toate ţările europene, cu un avans de 25%, potrivit celui mai recent „World Tourism Barometer” (Barometru al Turismului Mondial n.r.) publicat de UN Tourism, scrie Euronews.

Moldova a reușit să depășească chiar și Grecia, o destinație iubită de mulți europeni. Republica Elenă și Irlanda au consemnat, ambele, o creștere de 15%, potrivit aceluiași barometru.

Totuși, există posibilitatea ca până la sfârșitul anului 2026 situația să se schimbe. Spania, care acum nu se află în lista țărilor europene care au înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști, anunțase recent că se pregătește de un „Super Septembrie”, în contextul în care tot mai mulți turiști preferă această lună pentru vacanțe mai ieftine și mai puțin caniculare.

Turismul românesc, în scădere cu 6,8% în primul semestru din 2026

Cât despre România, precizăm că potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), în primul semestru din 2026 s-a înregistrat o scădere de -4,1% a numărului total de sosiri în structurile de primire turistică, față de perioada similară din 2025.

Reamintim totodată că numărul vizitatorilor străini în Grecia a ajuns la 43,31 milioane anul trecut, o creștere cu 6,4% față de 40,69 milioane în 2024, aceste evoluții contribuind la avansul cu 9,4% al veniturilor din turism, care s-au situat la 23,63 miliarde de euro.

Creșterile înregistrate de turismul european și cel internațional

În prima jumătate a anului 2026, Europa în ansamblu a înregistrat o creștere de 3% a numărului de turiști – dar sosirile au scăzut în Europa de Vest, parțial din cauza valurilor de căldură.

Turismul internațional a crescut cu doar 0,4% în prima jumătate a anului 2026, Europa înregistrând o creștere de 3% a sosirilor, potrivit barometrului citat. Doar Africa a inregistrat o creștere mai mare decât Europa, de 4%.

Aproximativ 350 de milioane de turiști internaționali au vizitat Europa între ianuarie și iunie anul acesta – dar această creștere nu a fost uniformă.

Atât regiunea mediteraneană din sudul Europei, cât și Europa Centrală și de Est au înregistrat o creștere de 4%, în timp ce Europa de Nord a consemnat un avans de 3%.

Pe de altă parte, sosirile în Europa de Vest au scăzut cu 1%, ONU Turism menționând că acest lucru s-a datorat „parțial valurilor de căldură din iunie și cererii mai slabe pe distanțe lungi în unele destinații în timpul celui de-al doilea trimestru al anului 2026”.

Orientul Mijlociu a înregistrat cea mai mare scădere a numărului de turiști la nivel mondial

Orientul Mijlociu a înregistrat o scădere de 22% a sosirilor, Asia de Sud o scădere de 5%, iar Asia de Sud-Est o scădere de 1%.

„Situația din Orientul Mijlociu a afectat destinații mult dincolo de regiunea în sine și servește ca o reamintire clară a faptului că, într-o lume atât de conectată, reziliența trebuie construită peste tot și nu doar atunci când începe o criză”, a declarat secretarul general al ONU pentru Turism, Shaikha Al Nuwais.

Raportul notează că în Europa și Asia Pacific, conflictul „a mutat parțial cererea turistică către destinații apropiate și mai accesibile”.

Care destinații au înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști la nivel global

La nivel global, destinațiile care au înregistrat cele mai mari creșteri includ El Salvador (+37%), Paraguay (+34%), Bhutan (+31%), Vanuatu (+30%), Palau (+29%), Mongolia (+27%), Uzbekistan (+25%) și Coreea de Sud (+21%).

Se preconizează că sosirile internaționale vor crește între 1% și 2% pentru 2026 - în scădere față de o prognoză de 3% până la 4% raportată în ianuarie.