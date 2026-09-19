SUA au aprobat vineri o posibilă vânzare de arme de 2,68 miliarde de dolari pentru Ucraina

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

SUA au aprobat o posibilă vânzare de echipamente militare Ucrainei în valoare de 2,68 miliarde de dolari, inclusiv rachete, lansatoare și radare antidronă.

SUA au aprobat vineri o posibilă vânzare de echipament de apărare antiaeriană Ucrainei în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei contra ţării vecine, transmite AFP.

Contractul vizează rachete, lansatoare de rachete, radare antidronă şi alte echipamente militare, a indicat Departamentul de Stat american, într-un comunicat.

Costul total estimat este de 2,68 miliarde de dolari

Dacă achiziţionarea va fi parafată, Ucraina ar finanţa-o printr-o combinaţie de contribuţii europene şi fondul de finanţare militară externă al SUA alocat sub administraţia precedentă, a precizat Departamentul de Stat.

Costul total estimat este de 2,68 miliarde de dolari.

Ucraina a cerut, în mai multe rânduri, sprijin suplimentar extern pentru a respinge invazia rusă de pe teritoriul său, începută în februarie 2022, conform Agerpres.

Zelenski cere aliaților mai multe interceptoare, după ce Rusia a lansat 2.200 de drone într-o săptămână

Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei în mijlocul verii, lansând într-o singură săptămână din iulie aproximativ 2.200 de drone, peste 1.730 de bombe aeriene ghidate și 106 rachete, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. El le cerea aliaților mai multe interceptoare pentru apărarea antiaeriană.

Într-un mesaj publicat pe Telegram duminică, 5 iulie, Zelenski a evidențiat caracterul neîntrerupt al atacurilor care vizează infrastructura civilă și comunitățile din apropierea frontului din întreaga Ucraină.

Potrivit acestuia, în ultimele șapte zile Rusia a folosit: aproximativ 2.200 de drone de atac, peste 1.730 de bombe aeriene ghidate (KAB) și 106 rachete de diferite tipuri, dintre care aproape jumătate au fost balistice.

„Practic în fiecare zi, regiunile Sumî, Zaporijjea, Herson, Harkov, Dnipro, precum și comunitățile de la graniță și din apropierea frontului sunt supuse bombardamentelor rusești”, a declarat Zelenski.

Acesta a precizat că, deși apărarea antiaeriană ucraineană reușește în prezent să intercepteze peste 90% dintre dronele de atac, armata rămâne foarte vulnerabilă în fața rachetelor balistice și a bombelor aeriene ghidate de mare putere.

El a amintit, în acest context, de unul dintre atacurile cu rachetă balistică asupra Kievului din această vară, în urma căruia au murit 31 de persoane și alte 102 au fost rănite, ca dovadă a acestei vulnerabilități.

Pentru a face față numărului mare de atacuri, Zelenski a subliniat că Ucraina colaborează cu partenerii europeni și nord-americani pentru a asigura livrări constante de rachete interceptoare, inclusiv prin inițiative precum mecanismul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

„Ne consolidăm apărarea aeriană colaborând cu europenii pentru dezvoltarea capacităților anti-balistice. Avem nevoie de răspunsuri din partea partenerilor noștri la solicitările privind apărarea aeriană. Fiecare pachet de rachete interceptoare înseamnă protejarea unor vieți”, a declarat Zelenski.

Ucraina primește noi interceptoare Patriot

Totodată, Ucraina a primit recent, în august, un număr mic de interceptoare Patriot de fabricaţie americană, capabile să doboare rachete balistice ruseşti, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

De asemenea, Ucraina a primit confirmarea viitoarelor livrări ale sistemului francez de rachete sol-aer Crotale, a declarat preşedintele, citat de postul de televiziune Suspilne. El nu a precizat câte unităţi au sosit şi nici cine le-a furnizat, potrivit Agerpres.

Zelenski a cerut în repetate rânduri Statelor Unite suplimentarea stocurilor de interceptoare Patriot, însă Donald Trump a transmis că Washingtonul are nevoie, la rândul său, de aceste rachete pentru propria apărare.

Kievul şi Washingtonul au ajuns, însă, la un acord de principiu privind posibilitatea ca Ucraina să producă pe teritoriul său interceptoare pentru sistemele Patriot, în luna iulie. Potrivit lui Zelenski, acordul politic a fost obţinut în urma discuţiilor cu preşedintele american.

Donald Trump a anunţat public acordarea unei licenţe Ucrainei pentru fabricarea rachetelor Patriot, în timpul întâlnirii cu Zelenski de la summitul NATO de la Ankara. Preşedintele american a precizat însă că producătorul sistemului nu fusese încă informat în acel moment, urmând ca aspectele comerciale şi tehnice să fie clarificate ulterior.

Pentru Ucraina, producţia locală ar putea reprezenta o soluţie pe termen mai lung la problema deficitului de interceptoare. Atacurile repetate ale Rusiei consumă rapid muniţia disponibilă, iar accesul la noi rachete Patriot depinde în prezent de capacitatea Statelor Unite şi a celorlalţi parteneri occidentali de a furniza astfel de sisteme şi muniţii.

Problema stocurilor a devenit deosebit de importantă după ce armata ucraineană nu a reuşit să intercepteze rachete balistice ruseşti în mai multe atacuri recente, pe fondul numărului insuficient de interceptoare disponibile.

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