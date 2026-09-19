Premierul desemnat Mureșan, în cheia relației României cu SUA. Chirieac: SUA nu cred că sunt în alertă. E mai rău de atât. Pur și simplu nu ne bagă în seamă

Siegfried Mureșan, propunerea care schimbă jocul politic. Analiza lui Chirieac/ FOTO: Agerpres

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a readus în discuție poziționările sale față de administrația Trump și relația România-SUA. Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Siegfried Mureșan l-a atacat pe Donald Trump în decursul mai multor ani, l-a comparat cu Vladimir Putin și l-a numit "un pericol la adresa Uniunii Europene". Mai mult, atacul nu s-a oprit doar la președintele american, ci și la fiul cel mare al șefului de stat, Donald Trump Jr. Siegfried Mureșan spunea despre Trump Jr. că "nu are nimic în comun cu statul de drept".

Astfel, în tot acest climat internațional tensionat, unde România a suferit încă din 2024 o răcire în relațiile cu partenerul său strategic, clasa politică continuă să aducă în funcțiile vitale personalități care nu sunt ancorate în realitatea geopolitică a momentului, ci care acționează strict în baza unor criterii greșite sau ideologice. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea lui Dragoș Bistriceanu.

"SUA nu cred că e în alertă. E mai rău de atât. Pur și simplu nu ne bagă în seamă"

"Eu nu cred că PSD și AUR vor susține un guvern Siegfried Mureșan. De altfel, doar președinții de partide au spus în primele declarații că nu vor vota trecerea guvernului în Parlament. Domnul Siegfried Mureșan, în prima declarație prezentată de dumneavoastră, la România TV, a atacat PSD-ul. AUR are mai multe declarații împotriva lui Siegfried Mureșan, dar înțeleg că negocierile se vor purta la greu. De altfel, am văzut că Ilie Bolojan nu a avut nicio problemă să racoleze 12 parlamentari care au intrat în Parlament cu partidele SOS și POT. În privința antiamericanismului lui Siegfried Mureșan, SUA nu cred că sunt în alertă. E mai rău de atât. Pur și simplu nu ne bagă în seamă. Relațiile sunt foarte jos în acest moment, dar nu trebuie să ne mirăm pentru asta.

"Dacă PSD riscă pe varianta alegerilor anticipate, atunci îl vor respinge pe Siegfried Mureșan"

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, l-a atacat înspăimântător pe președintele Trump. Ambasadorul României la Washington, Excelența Sa, domnul Muraru, a susținut-o deschis pe doamna Kamala Harris, contracandidata domnului Trump. Deci, relațiile cu americanii sunt oricum reci, din nefericire pentru noi. Siegfried Mureșan deja nu mai contează în relația noastră deja afectată. Șansa lui Mureșan ține de PSD și AUR. Dacă PSD riscă pe varianta alegerilor anticipate, atunci îl vor respinge pe Siegfried Mureșan. AUR dorește alegeri anticipate, deci la membrii AUR mă aștept să fie mai hotărâți în a respinge propunerea. Într-un final, totul va depinde de PSD. Dacă cele două partide mari, aflate pe locul 1 și 2, îl resping pe Mureșan, atunci acesta nu va trece. Parte a doua e că Siegfried Mureșan a fost pus ca o glumă, la mișto pur și simplu, de domnul Ilie Bolojan, la începutul verii, pentru că știa că nu va fi ales și că nu poate fi luat în considerare. A fost pus ca să nu se zică că nu vor să coopereze. Uite că președintele le-a făcut-o și l-a nominalizat. Hai să vedem ce fac", a explicat Bogdan Chirieac.

PSD va cere explicații de la Fitch, după ce un analist al agenției a vorbit despre riscul ca România să intre în Junk. Sorin Grindeanu: Face foarte mult rău

