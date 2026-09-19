Donald Trump promite că va crea o "forță AI" și caută un "țar" care s-o stăpânească: "Se pot înscrie doar persoane cu IQ ridicat"

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump, promite că va crea o "forță AI" și caută un "țar" care s-o stăpânească, pe fondul apelurilor de reglementare a dezvoltării tehnologiei.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, sâmbătă, 19 septembrie, că intenționează să creeze o "Forță AI" și să numească un țar al Inteligenței Artificiale, în contextul în care guvernul american se confruntă cu apeluri tot mai mari de a impune bariere în calea dezvoltării rapide a acestei tehnologii.

Trump a susținut într-o postare pe Truth Social că temerile legate de AI sunt o farsă. Totuși, a părut să recunoască unele dintre riscurile pe care le prezintă tehnologia, spunând: "vom căuta și răul și putem face acest lucru foarte ușor, cu sistemul nostru de justiție penală și civilă deja existent".

"În acest scop, formez Forța AI, la fel cum am făcut și cu Forța Spațială, care a fost un succes extraordinar, în primul meu mandat. În acest scop, voi anunța, în viitorul apropiat, "Țarul" AI - Doar persoanele cu IQ ridicat trebuie să aplice!", a mai spus Donald Trump în postare.

CNN a contactat Casa Albă pentru a afla mai multe detalii despre atribuțiile țarului AI, dacă președintele american are pe cineva în minte pentru acest rol și dacă "Forța AI" va fi o ramură a armatei, precum Forța Spațială, dar nu a primit deocamdată un răspuns. Crearea Forței Spațiale de către Trump în 2019 a marcat primul nou serviciu militar american din 1947 încoace.

Donald Trump, despre AI: Nu vom împiedica în niciun fel creșterea acestei industrii incredibile

Anunțul lui Trump vine în contextul în care Casa Albă și Congresul SUA s-au confruntat cu tot mai multe presiuni în ultimele săptămâni pentru a adopta măsuri de protecție în fața Inteligenței Artificiale. Chiar vineri CNN relatase despre faptul că un raport făcut cu AI de un analist militar „aproape a declanșat un război” între SUA și China.

Amintim și că Jacob Coxon, un cercetător în Inteligență Artificială care a lucrat la Anthropic și anterior la OpenAI, a declarat în urmă cu câteva săptămâni că AI ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului.

Totuși, președintele american a minimalizat îngrijorările, susținând că se pune la cale o "conspirație bolnavă" pentru a submina AI.

"Nu vom împiedica sau înăbuși în niciun fel creșterea acestei industrii incredibile. Suntem în fața Chinei și a restului lumii și intenționez să păstrez lucrurile așa!", a declarat Trump în postarea sa de sâmbătă.

Trump a precizat clar că pentru el depășirea Chinei și conservarea câștigurilor economice generate de Inteligența Artificială sunt o prioritate mai mare decât abordarea preocupărilor publice tot mai mari. Problema a ajuns rapid să domine dezbaterea politică din Statele Unite, după ce liderii industriei au cerut o încetinire globală a dezvoltării.

Evoluția rapidă a Inteligenței Artificiale a dus la câștiguri majore pe piața bursieră și a stimulat sectorul manufacturier prin construirea de centre de date - pe care Trump le numește "găina de aur". Cu toate acestea, temerile legate de potențialul tehnologiei de a elimina locuri de muncă și impactul centrelor de date AI asupra comunităților au dus la o deteriorare a sentimentului public.

Barack Obama are o cu totul altă părere

Democrații au fost mai vocali în apelurile lor de încetinire a dezvoltării AI, fostul președinte Barack Obama îndemnând potențialii candidați prezidențiali democrați să pună Inteligența Artificială în centrul agendei lor în 2028.

"Este bine că unele dintre companiile de top au spus că trebuie să încetinim acest lucru și ar trebui să încurajăm acest lucru. Au existat unii din stânga care au spus că nu ar trebui să le permitem să ia această decizie. Sunt de acord că aceasta nu poate fi o soluție pe termen lung. Guvernul trebuie să reglementeze acest lucru", a spus Obama, vineri, 18 septembrie.

Ce urmează

Între timp, se așteaptă ca discuțiile despre reglementarea Inteligenței Artificiale să joace un rol cheie în mai multe întâlniri diplomatice de săptămâna viitoare. Administrația Trump va organiza miercuri, 23 septembrie, un eveniment la nivel înalt pe tema AI, în marja Adunării Generale a ONU. Ulterior, mai mulți directori din domeniul tehnologiei - inclusiv Sam Altman de la OpenAI, Jensen Huang de la Nvidia și Sundar Pichai de la Google - vor participa la o cină de stat la Casa Albă, în cadrul vizitei liderului chinez Xi Jinping la Washington, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Un oficial al Casei Albe a mai spus că siguranța Inteligenței Artificiale va fi "pe ordinea de zi" atunci când Trump se va întâlni cu Xi.