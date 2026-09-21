Administrația Trump, pregătită să sancționeze Curtea Penală Internațională

Administrația președintelui Donald Trump a pregătit sancțiuni împotriva întregii Curți Penale Internaționale (CPI) și intenționează să le anunțe în curând, au declarat două surse familiare cu acest dosar.

Decizia Administrației Trump este o mișcare care ar intensifica atacurile sale la adresa tribunalului global ce urmărește penal crimele de război și genocidul la nivel mondial, transmite Reuters.

Administrația Trump nu și-a ascuns disprețul față de Curte și a acționat pentru a o submina. Oficialii americani doresc ca instanța să renunțe la mandatele de arestare emise împotriva liderilor israelieni, precum și la o investigație anterioară privind trupele americane din Afganistan.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat în iulie o campanie de izolare a Curții, cerând altor țări să se retragă din tribunal. Washingtonul a impus sancțiuni unui număr de judecători și procurori ai CPI, dar s-a abținut până acum de la impunerea de sancțiuni împotriva curții în sine, deși această mișcare a fost considerată mult timp ca fiind una dintre opțiuni.

Departamentul de Stat nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Decizia ar putea fi anunțată săptămâna aceasta

Sancțiunile împotriva Curții au fost pregătite, au spus sursele, chiar dacă momentul exact al unui anunț a rămas neclar. The Wall Street Journal a citat oficiali care au declarat că decizia ar putea fi finalizată chiar în această săptămână, în timpul reuniunii Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Țintirea directă a întregii organizații, precum și a entităților care cooperează cu aceasta, ar putea submina grav activitatea curții.

Orice sancțiuni la nivel de entitate impuse de Trezoreria SUA ar interzice cetățenilor și companiilor americane să furnizeze fonduri, bunuri sau servicii curții fără o licență din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane. Băncile aplică adesea în exces astfel de sancțiuni americane, deoarece depind de accesul la sistemul financiar american.

Printre operațiunile curții care ar putea fi afectate de sancțiunile împotriva întregii organizații se numără achiziționarea de servicii IT și asigurări, angajarea de anchetatori și desfășurarea tranzacțiilor financiare de zi cu zi, cum ar fi plata a zeci de angajați americani, au avertizat grefierul și președintele CPI.

Opoziția lui Trump față de Curte datează din primul său mandat. Aceasta a ieșit din nou la suprafață cu un plan de a penaliza oficialii CPI, o idee dezvoltată în noiembrie 2024, când Trump a fost reales, iar CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în conflictul din Gaza.

CPI a fost înființată în 2002 de comunitatea internațională pentru a urmări penal crimele de război, genocidul și crimele împotriva umanității. Aceasta își exercită jurisdicția doar dacă un stat membru nu poate sau nu dorește să urmărească penal el însuți atrocitățile.

Statele Unite nu au fost niciodată membre ale CPI, precizează Agerpres.