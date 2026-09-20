Sondaj în Rusia. Partidul lui Vladimir Putin a câștigat, fără surprize, alegerile. S-a votat timp de trei zile

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Partidul Rusia Unită al preşedintelui Vladimir Putin este aşteptat să câştige, fără surprize, alegerile parlamentare desfăşurate duminică în Rusia, scrutin marcat de atacuri cu drone ucrainene şi de atacuri cibernetice, relatează Agerpres, care citează AFP.

Potrivit unui sondaj la ieşirea de la urne realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice de Stat din Rusia (VCIOM), Rusia Unită a obţinut 49,4% din voturi, un rezultat apropiat de cel înregistrat în 2021, după trei zile de vot desfăşurate în plin război în Ucraina.

Alegerile s-au desfăşurat fără suspans într-o ţară în care disidenţa este sever reprimată de autorităţi, iar singurul partid care se opune deschis războiului, Iabloko, a fost exclus din cursa electorală.

În competiţie cu partidul Kremlinului au rămas doar formaţiuni care susţin, în diferite grade, politica lui Vladimir Putin şi continuarea războiului din Ucraina. Este vorba despre comuniştii din KPRF, naţionaliştii din LDPR, conservatorii din Rusia Dreaptă şi liberalii din Partidul Oameni Noi.

Partidul Comunist este creditat cu 14,2% din voturi, în timp ce LDPR a obţinut 10,7%, potrivit sondajului la ieşirea de la urne.

450 de mandate în Duma de Stat

Alegerile parlamentare, primele organizate după declanşarea ofensivei de amploare împotriva Ucrainei în 2022, au ca obiectiv reînnoirea celor 450 de mandate din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus.

Scrutinul s-a desfăşurat inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate şi anexate de Rusia, o practică nerecunoscută de Ucraina şi de o mare parte a comunităţii internaţionale.

Ultima zi de vot a fost marcată de o intensificare a atacurilor. Autorităţile ruse au anunţat că Ucraina a lansat duminică dimineaţa un atac cu peste o mie de drone, care au vizat inclusiv o rafinărie şi zone rezidenţiale şi au provocat incendii.

Potrivit autorităţilor ruse, cel puţin două persoane au fost ucise, iar aproximativ 20 au fost rănite.

O dronă ucraineană a lovit, de asemenea, un autobuz în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, aflată sub controlul Rusiei. Două persoane au fost ucise, printre acestea numărându-se şi un angajat al Comisiei Electorale Centrale, a anunţat instituţia.

Atacuri cu drone asupra Moscovei

La Moscova, o rafinărie importantă a fost avariată, potrivit primarului Serghei Sobianin. Acesta a calificat atacul drept „fără precedent” şi „evident planificat cu scopul de a perturba alegerile”.

„Inamicul nu a reuşit”, a adăugat Sobianin, precizând că apărarea antiaeriană rusă a doborât peste 1.600 de drone, dintre care „450 care se îndreptau spre Moscova”.

În cursul serii, Ministerul rus al Apărării a anunţat că Moscova îşi va „continua şi intensifica” atacurile cu „arme de înaltă precizie împotriva ţintelor militare din Kiev”, ca răspuns la atacurile ucrainene.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că atacurile Ucrainei „au avut un impact foarte semnificativ în regiunea Moscovei”, susţinând că au fost utilizate aproximativ zece tipuri diferite de armament.

Peste o mie de atacuri cibernetice

În paralel cu atacurile cu drone, Comisia Electorală Centrală a anunţat că a identificat „peste o mie” de valuri de atacuri cibernetice care au vizat sistemul de vot electronic.

Atacurile au urmărit să copleşească sistemul cu un număr foarte mare de solicitări şi au vizat, de asemenea, „infrastructura de telecomunicaţii a Rusiei în ansamblu”.

Este vorba despre atacuri de tip DDoS (Distributed Denial of Service), prin care un sistem este suprasolicitat cu un număr masiv de solicitări, pentru a-i afecta funcţionarea.

„Atacurile au fost efectuate de grupuri extrem de profesioniste şi bine coordonate, folosind instrumente de inteligenţă artificială”, a declarat preşedinta Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, care a vorbit despre tentative ce au prezentat „semne de interferenţă ucraineană”.

Pamfilova anunţase anterior că sâmbătă a avut loc un „atac cibernetic puternic”, însă acesta nu a dus la distrugerea sistemelor electorale.

Alegerile s-au desfăşurat într-un context social şi economic tensionat, Rusia confruntându-se cu sancţiuni occidentale, atacuri ucrainene regulate, lipsuri de combustibil şi restricţii privind funcţionarea internetului în mai multe regiuni.