Economia Iranului s-a prăbușit cu 10% după începerea războiului. Moneda naţională a scăzut la un nou minim istoric în ultimele săptămâni - Imagine realizata cu AI

xEconomia Iranului s-a contractat cu 10% de la izbucnirea războiului, potrivit datelor oficiale.

Economia iraniană s-a contractat cu 10,1% în primul trimestru al anului persan (perioada cuprinsă între lunile martie şi mai 2026) faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în contextul războiului lansat de Statele Unite în urmă cu aproape şapte luni, arată datele oficiale publicate duminică, transmite EFE.

Centrul de Statistică din Iran a precizat că cel mai afectat sector a fost extracţia de ţiţei şi gaze naturale, care a scăzut cu 26,4%, urmat de industrie şi minerit, care au înregistrat o contracţie de 14,7%. Pe de altă parte, producţia sectorului agricol a înregistrat o creştere de 2,3%.

Contracția vine după începerea războiului lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie

Centrul de Statistică din Iran nu a dezvăluit motivele contracţiei economice a ţării, dar aceasta vine după începerea războiului lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, când cele mai importante industrii iraniene, precum petrochimia şi siderurgia, au fost atacate. Anul trecut, aceste industrii au fost responsabile pentru mii de locuri de muncă şi exporturi în valoare de 13 miliarde de dolari, respectiv şase miliarde de dolari.

Economia iraniană trece printr-o perioadă dificilă, cu o rată anuală a inflaţiei de 89%, în timp ce moneda naţională s-a prăbuşit la un nou minim istoric în ultimele săptămâni.

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a recunoscut recent la Forumul Economic al ţărilor BRICS, organizat în perioada 12-13 septembrie la New Delhi, că situaţia ţării a intrat "într-o fază mult mai dificilă şi periculoasă" din cauza războiului, conform Agerpres.

Iranul ratează un potențial major din cauza sistemului politic, în timp ce China exploatează un fapt istoric. Bogdan Bucur, explicații despre miza din Orient

Bogdan Bucur, sociolog și lector universitar la SNSPA, a afirmat la dezbaterea DC News: China, Rusia și noua miză a istoriei, moderată de Val Vâlcu, că șansa de a renaște ca mare civilizație și putere mondială o are China.

Totodată, sociologul a comparat situația Chinei cu cea a Iranului, o altă civilizație milenară cu un potențial uriaș, însă care, în opinia sa, este limitată de actualul sistem politic iranian.

"China are probabil șansa să fie prima civilizație a antichității, care renaște. Aceasta este marea miză a Chinei. Are continuitate statală. Iar dacă ne gândim bine, este o discuție pasionantă în absolut. Și se întâmplă sub ochii noștri, în sensul în care, pe același teritoriu, cât de cât pe același teritoriu, ca și la noi, discuția cu Dacia, avem o populație care are continuitate, care renaște ca mare putere și ca mare civilizație în contemporaneitate.

Întrebarea este dacă mai există vreo altă țară precum China. S-ar pune discuția despre civilizația europeană, dar atenție, Italia renașterii nu a fost mare putere ca stat, știm că erau compusă din mai multe state. Prin urmare, China este într-o competiție, așa într-o stratosferă a istoriei lumii, aproape cu ea însăși. Ar mai avea o șansă, pe care și Ceaușescu a imitat-o, vorbim despre Iran. Dar Iranul se zbate într-o teocrație, care nu știm unde duce, poate ei știu, însă Iranul ar putea să renască, dacă ar avea o guvernare, care să îi ducă acolo unde le este locul", a zis Bogdan Bucur.

Iranul ratează șansa de a renaște, dar China o exploatează

"Potențialul Iranului este uriaș, mai ales că are o populație tânără aproape de neimaginat, pentru bătrâna Europă, chiar și pentru China. Vârsta medie în Iran este undeva 34,5 ani în 2026 plus că sunt foarte bine educați. Populația iraniană are o cotă de studii universitare, cred chiar peste cea europeană. Noi suntem undeva la 30% și ceva, ca medie cu studii universitare. Irlanda conduce cu aproape 50%, dar Iranul este peste noi.

O astfel de populație foarte bine educată, sub aspectul studiilor terțiere, știu că nu pare, dar este, cu 4-5 universități iraninene, care sunt în topul Shanghai. Da, este Iranul cu teocrație, iar noi care avem democrație europeană, nu avem niciuna. Pe scurt, din punct de vedere politic și economic, Iranul ratează această șansă de a renaște, dar China o exploatează", a mai spus Bogdan Bucur, sociolog și lector universitar la SNSPA.

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