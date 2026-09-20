Update / Lovitură pentru Merz: AfD a câștigat un nou land în Germania. Alice Weidel i-a cerut cancelarului să "tragă concluzii"

Conducerea AfD. Foto: Agerpres

Alegerile regionale din Germania aduc rezultate dificile pentru cancelarul Friedrich Merz: AfD a câștigat în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, iar Die Linke s-a impus la Berlin.

Update:

Cancelarul german Friedrich Merz a calificat drept un "dezastru" rezultatul partidul său, CDU, în alegerile regionale.

În acelaşi timp, el a promis accelereze reformele - în calitate de lider al CDU şi de cancelar - pentru a ca Germania să avanseze.

"Aceste reforme trebuie implementate (...) Îmi asum această responsabilitate pentru că vreau să duc ţara noastră înainte", a declarat el după anunţul primelor sondaje la ieşirea de la urne în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, excluzând astfel, de facto, părăsirea funcţiei după zile de speculaţii privind viitorul său în politică.

Dacă se confirmă, rezultatul de duminică ar reprezenta cel mai slab scor obţinut vreodată de partidul lui Merz la alegeri regionale de după 1949. De asemenea, ar marca o nouă victorie la nivel de land într-o singură lună pentru AfD, un partid evitat de formaţiunile politice tradiţionale, dar care ocupă primul loc în sondajele de opinie la nivel naţional, conform Agerpres.

Update:

Copreşedinta partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, i-a cerut cancelarului Friedrich Merz să "tragă concluzii" în urma celui mai recent eşec electoral suferit duminică, relatează dpa.

Weidel a făcut aceste declaraţii pentru postul de televiziune ZDF la scurt timp după ce estimările indicau un avans considerabil al AfD în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, din nord-estul ţării, pregătind terenul pentru a doua victorie în două săptămâni a partidului anti-imigraţie, după succesul zdrobitor obţinut în landul vecin Saxonia-Anhalt.

Ea a cerut Uniunii Creştin-Democrate (CDU) - partidul conservator condus de Merz - să renunţe la "cordonul sanitar" care împiedică orice colaborare cu extrema-dreaptă.

"Friedrich Merz trebuie să tragă concluzii", a spus Weidel. "Trebuie să facă acest lucru atât pentru partidul său, cât şi pentru Germania", a adăugat ea.

AfD are un "mandat de guvernare" în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, a declarat ea.

Totuşi, este puţin probabil ca AfD să găsească un partener pentru formarea unei coaliţii, întrucât partidele consacrate nu doresc să colaboreze cu această formaţiune.

Tino Chrupalla, celălalt co-lider al partidului alături de Weidel, a descris, de asemenea, rezultatul obţinut de AfD în Mecklenburg-Pomerania Inferioară drept unul "senzaţional".

Estimările indică cea mai slabă performanţă din istoria de 81 de ani a CDU, partidul situându-se abia peste pragul de 5% necesar pentru a obţine mandate în parlamentul landului, notează Agerpres.

Update:

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a sărbătorit cu entuziasm duminică seara, după ce estimările au indicat că a ieşit pe primul loc în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, o victorie care ar marca al doilea succes al formaţiunii în alegeri la nivel de land în decurs de doar două săptămâni, relatează dpa.

"Este o seară minunată pentru Alternativa pentru Germania", a declarat Leif-Erik Holm, candidatul partidului pentru funcţia de premier al landului, descriind rezultatul obţinut de AfD drept "cu adevărat puternic".

Estimările iniţiale ale posturilor de televiziune ARD şi ZDF plasează partidul, care pledează pentru expulzarea în masă a migranţilor şi pentru relaţii mai strânse cu Rusia, la un scor cuprins între 37% şi 38%, devansând la limită Partidul Social-Democrat (SPD) condus de actualul premier al landului, Manuela Schwesig, care a obţinut aproximativ 36%.

Holm a declarat că AfD va propune discuţii tuturor partidelor în vederea formării unui guvern.

Însă drumul spre guvernare va fi, cu siguranţă, anevoios, întrucât toate partidele consacrate au exclus colaborarea cu extrema dreaptă, în baza unei politici cunoscute sub numele de "cordon sanitar".

Schwesig, care guvernează landul din 2017, le-a mulţumit alegătorilor şi a recunoscut că această campanie a fost cea mai dificilă de până acum. Cota sa ridicată de popularitate a contribuit la o creştere de ultim moment a sprijinului pentru SPD, partid care se confruntă cu dificultăţi majore la nivel naţional.

Ea a menţionat că, în urmă cu un an, puţini oameni ar fi crezut că este posibil ca SPD să ajungă din urmă AfD, formaţiune care s-a aflat pe primul loc în sondaje luni la rând, înainte ca partidul condus de Schwesig să recupereze terenul pierdut.

"Încă de la început, am crezut că este posibil să ne opunem AfD, partid care a devenit considerabil mai puternic atât în estul Germaniei, cât şi la nivelul întregii ţări", a spus ea.

Schwesig şi-a exprimat disponibilitatea de a continua în funcţia de premier al landului, estimând că formarea unui guvern de către AfD nu va fi posibilă, conform Agerpres.

Știre inițială:

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) s-a impus în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, un alt land din estul Germaniei, potrivit rezultatelor exit-poll. Formațiunea este creditată cu 37% din voturi, devansând la limită Partidul Social-Democrat (SPD), care ar fi obținut 35,5%.

Rezultatul vine la doar două săptămâni după victoria mai categorică a AfD în alegerile din Saxonia-Anhalt.

Tot duminică, la Berlin, alegerile regionale au fost câștigate de Die Linke (Partidul Stângii), creditat cu 24,5% din voturi. CDU, formațiunea creștin-democrată, s-a clasat pe locul al doilea, cu 20%, notează Agerpres.

O lovitură politică pentru cancelar

Rezultatele din cele două scrutinuri reprezintă o lovitură politică pentru cancelarul conservator Friedrich Merz. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, CDU este creditat cu doar 5,5%, un scor aflat la limita pragului electoral pentru intrarea în parlamentul regional, conform Politico.

La Berlin, victoria Die Linke în fața CDU ar putea duce la pierderea controlului asupra administrației locale de către creștin-democrați.

Cele două rezultate amplifică presiunea asupra lui Merz, în contextul în care în Germania au apărut deja discuții publice privind o eventuală demisie a cancelarului.

Merz și-a anulat călătoria la New York pentru Adunarea Generală a ONU

Cancelarul Friedrich Merz, în vârstă de 70 de ani, a convocat o reuniune de urgenţă a partidului său conservator Uniunea Creştin-Democrată (CDU), care va avea loc după anunţarea primelor rezultate. Anticipând potenţialele repercusiuni ale votului, el şi-a anulat călătoria planificată la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

În urmă cu două săptămâni, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), pro-Trump şi apropiat de Moscova, a provocat o înfrângere răsunătoare CDU în landul Saxonia-Anhalt.

Un eşec electoral usturător în contextul în care popularitatea cancelarului este la un nivel minim istoric, iar acesta încearcă să implementeze reformele economice promise alături de partenerii săi de coaliţie social-democraţi.

Prăbușiea CDU

Miercuri, premierii conservatori a opt landuri au declarat că Germania are nevoie de ”stabilitate mai mult ca oricând”, fără a-l numi însă pe cancelarul Merz.

În landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, CDU este doar un "spectator" în duelul dintre social-democraţi (SPD) şi AfD.

Înfrângerea CDU e o nouă lovitură pentru cancelar, mai ales pentru că vine din partea Die Linke, tocmai în Berlin, care critică politica de austeritate a lui Friedrich Merz.

La putere de şaisprezece luni, Merz a promis relansarea economiei naţionale, reînarmarea ţării pentru a descuraja o Rusie ostilă şi limitarea imigraţiei ilegale, în încercarea de a-i recâştiga pe alegătorii susţinători ai AfD.

Deşi s-au înregistrat progrese în anumite chestiuni, aceasta nu a încetinit ascensiunea AfD, care se află în prezent în fruntea sondajelor la nivel naţional, în timp ce cota de popularitate a lui Merz se află la puţin peste 10%, afectată de mai multe gafe şi remarci care au provocat nemulţumire în rândul alegătorilor.

AfD este de acord cu creşterea producţiei de arme, dar numai pentru a finanţa expulzarea migranţilor ilegali din Germania

