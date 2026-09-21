Macron vrea să discute "sincer" cu Trump, la New York, despre Ucraina, Rusia și taxele vamale

Agerpres

Preşedintele Franței Emmanuel Macron vrea să vorbească "sincer" cu președintele de la Casa Albă, în contextul vizitei pe care o va avea cu omologul său american Donald Trump, luni, la New York.

Macron a precizat că vrea să vorbească "sincer" cu președintele de la Casa Albă, pentru a încerca "să-l îndrume către deciziile corecte" privind Ucraina, potrivit unei surse apropiate preşedintelui francez, relatează AFP.

Macron vrea ca SUA "să menţină sprijinul pentru Ucraina"

Emmanuel Macron va încerca să-l convingă pe Donald Trump "să menţină sprijinul pentru Ucraina" şi "să crească presiunea asupra Rusiei", a precizat sursa citată.

Întâlnirea dintre Emmanuel Macron şi Donald Trump este programată pentru ora locală 17:35 (21:35 GMT).

Preşedintele francez a declarat, într-un interviu acordat canalului de televiziune Saint-Pierre-et-Miquelon La Premiere, că intenţionează de asemenea să discute despre "relaxarea relaţiilor privind taxele vamale" cu SUA.

Preşedintele francez a spus că vrea să se ajungă la o "soluţie paşnică" pentru Strâmtoarea Ormuz, "cheia" pentru reducerea tensiunilor de pe piaţa carburanţilor.

Războiul din Ucraina, consecințe asupra energiei europene

El a confirmat că intenţionează să discute despre conflictul din Ucraina, care are consecinţe asupra pieţei energiei şi a "securităţii europenilor". Amintim că președintele Macron a avertizat că Franța a fost ținta unor atacuri hibride rusești în ultimele săptămâni.

Preşedintele francez a declarat că doreşte să consolideze progresele înregistrate în iunie la summitul G7 de la Evian, în cadrul căruia Donald Trump a părut să se apropie, cel puţin temporar, de poziţiile europene pe această temă.

Ţările europene solicită Statelor Unite ale Americii să rămână pe deplin angajate în soluţionarea conflictului, cu participarea Washingtonului la negocieri alături de Ucraina şi Europa. Ele solicită de asemenea garanţii de securitate, adică un angajament american suficient de puternic pentru a descuraja un nou atac al Rusiei după un eventual armistiţiu, scrie Agerpres.