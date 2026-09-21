UE pune presiune pe giganții tehnologici să se alinieze politicilor ecologiste. Centrele de date AI, primele vizate

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Uniunea Europeană a dezvăluit o schemă de evaluare ecologică pentru centrele de date care alimentează inteligența artificială, o mișcare pe care șeful UE pentru energie a descris-o ca fiind primul pas în presarea giganților tehnologici de a se alinia eforturilor climatice ale continentului.

Noile reguli, care se vor aplica din august 2027, impun centrelor de date mari să afișeze o etichetă care să le clasifice în funcție de eficiența energetică, consumul de apă și consumul de energie curată pe o scară de la A la G, la fel ca și clasamentul UE pentru electrocasnice, scrie Politico.

„Acest lucru va adăuga multă transparență și, sperăm, va oferi stimulente pentru ca aceste centre de date să fie cât mai sustenabile posibil”, a declarat comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, într-un interviu acordat Politico înainte de prezentarea etichetei.

Noua etichetă este opțională pentru centrele de date mai mici, „dar mai târziu vom introduce și standarde minime de performanță care, desigur, vor pune mai multă presiune asupra celor care nu doresc în mod voluntar să fie la fel de sustenabile pe cât ne dorim”, a adăugat el.

Deși Australia și Singapore au deja scheme de evaluare a eficienței energetice a centrelor de date, noua etichetă a Comisiei ar fi cea mai cuprinzătoare la nivel mondial. Companiile de tehnologie vor trebui să fie transparente nu doar în ceea ce privește consumul lor de energie, ci și impactul lor asupra mediului local și global, prin intermediul informațiilor despre cantitatea de apă pe care o consumă, cât de curată este electricitatea lor, dacă reutilizează căldura pe care o generează și multe altele.

Standardele de performanță ale executivului UE, pe care Comisia dorește să le prezinte în primăvara anului 2027, se așteaptă să strângă șuruburile prin stabilirea unor praguri obligatorii de sustenabilitate pentru centrele de date nou construite sau modernizate.

UE vrea să concureze în cursa AI fără a sacrifica angajamentul ecologic

Aceste două inițiative reprezintă o încercare de a asigura că Uniunea Europeană poate concura în cursa inteligenței artificiale fără a-și sacrifica angajamentul față de neutralitatea climatică în 2050, a declarat Jørgensen.

„Trebuie să abordăm această problemă astfel încât centrele de date din viitor să nu fie ceva care să afecteze sistemele noastre energetice și, prin urmare, competitivitatea și capacitățile noastre de decarbonizare și de a ne asigura că avem securitatea aprovizionării pentru cetățenii noștri”, a spus el.

„Dacă nu ne asigurăm că acești mari consumatori de energie sunt într-adevăr în conformitate cu obiectivele noastre generale... atunci vor risca să submineze capacitatea noastră de a ne îndeplini propriile obiective”, a avertizat Jørgensen. Centrele de date absorb deja 2,5% din consumul de energie electrică al blocului comunitar, o pondere care se așteaptă să se dubleze în următorii ani, a remarcat el.

„Asistăm la o schimbare uriașă”, a punctat acesta.

Anunțul de luni este un regulament delegat, ceea ce înseamnă că poate intra în vigoare fără contribuția guvernelor UE și a Parlamentului European. Cu toate acestea, cele două instituții au la dispoziție două luni pentru a obiecta la regulament.

Eticheta va fi generată automat în fiecare an, pe baza cifrelor pe care companiile sunt deja obligate să le raporteze în conformitate cu normele de eficiență energetică ale blocului comunitar, deși un raport însoțitor al Comisiei recunoaște că respectarea acestor norme este scăzută: doar 36% dintre locațiile din UE dezvăluie datele necesare.

Uniunea Europeană este deja în urmă în dezvoltarea inteligenței artificiale (AI)

În cadrul discursului de săptămâna trecută privind Starea Uniunii, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a spus că avansul tehnologic trebuie să aibă limite etice și să sprijine omul, fără să îl elimine din procesul decizional.

Într-un interviu oferit DC News, europarlamentarul Andi Cristea a avertizat însă că reglementările excesive nu pot suplini lipsa banilor și prezintă măsurile urgente prin care România poate deveni un pol de tehnologie prin proiectul RO AI Factory, nu o simplă piață de consum.

„Poziția Europei este clară. Dorim să valorificăm la maximum IA pentru a îmbunătăți societatea noastră, calitatea vieții și productivitatea noastră. Sunt optimistă și cred că IA are potențialul de a aduce beneficii umanității dacă o folosim corect. Însă, la fel ca orice nouă tehnologie puternică, IA prezintă atât posibilități, cât și riscuri. Dacă nu abordăm aceste riscuri, nu vom putea niciodată să valorificăm potențialul IA. (...)“, a precizat europarlamentarul Andi Cristea pentru DC News.