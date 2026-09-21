Friedrich Merz le mai cere colegilor din CDU o ultimă șansă și promite o reformă rapidă

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Cancelarul german Friedrich Merz a promis luni o reformare a platformei și a proceselor decizionale ale partidului său, CDU, după ce a suferit o nouă înfrângere electorală umilitoare la alegerile din weekend. Cancelarul a calificat rezultatul drept un „moment de cotitură major”.

Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut duminică aproximativ 38% din voturi în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară (din nord-estul țării), învingând Uniunea Creștin-Democrată (CDU) condusă de Friedrich Merz;. Partidul cancelarului a înregistrat cel mai slab rezultat din istoria sa în Germania postbelică și a ieșit din parlamentul landului, scrie Politico.

„Este un rezultat dramatic și fără precedent pentru CDU... un întreg grup parlamentar a fost eliminat din legislativul landului. Vom resimți repercusiunile mult timp de acum încolo”, a declarat Friedrich Merz, luni, la sediul partidului din Berlin.

Friedrich Merz le mai cere colegilor din CDU o ultimă șansă și promite reforma

Oficialii partidului avertizaseră că un rezultat sub pragul de 5% pentru CDU în Mecklenburg-Pomerania Inferioară ar declanșa un val de critici și ar reaprinde apelurile pentru o schimbare a cancelarului.

Dacă nu se retrage voluntar, impunerea unei schimbări la nivelul conducerii riscă să declanșeze alegeri anticipate într-un moment în care sondajele indică AfD drept cel mai popular partid din țară , ceea ce face ca o astfel de mișcare să fie puțin probabilă în prezent. Situația s-ar putea schimba rapid dacă membrii partidului ar începe să se exprime împotriva sa.

Cancelarul a declarat că va purta „discuții intense” cu conducerea partidului pentru a stabili cum pot rămâne un partid popular, capabil să atragă segmente largi și diverse ale electoratului.

„Vom discuta despre activitatea și structura partidului, despre platforma noastră și despre imaginea publică a CDU. Sincer vorbind, nu mai avem răspunsuri satisfăcătoare la prea multe întrebări. Iar acesta este un lucru pe care îl vom schimba și pe care trebuie să-l schimbăm”, a spus el.

CDU a fost învinsă și în Saxonia-Anhalt în urmă cu două săptămâni



Prima lovitură din acest an pentru partidul lui Friedrich Merz a venit în urmă cu două săptămâni când, în Saxonia-Anhalt, AfD a avut o victorie răsunătoare. Partidul condus de Alice Weidel a obținut 44% în timp ce CDU s-a prăbușit la 17,2%.

Într-un interviu pentru DC News, Ștefan Popescu, analist de politică externă, a vorbit despre impactul pe care victoria zdrobitoare a AfD în landul Saxonia-Anhalt îl va avea asupra alegătorilor din alte state europene care vor merge la urne în perioada următoare.

De asemenea, el a combătut o eventuală „melonizare“ a partidului condus de Alice Weidel și a precizat că AfD își va continua mai degrabă aceeași agendă dură până în momentul în care va ajunge la putere la nivel federal.